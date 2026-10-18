Megdőlhet, amit a földrajzórán tanultunk, meglepő elmélettel álltak elő a tudósok

Lehetséges, hogy a Földnek nem hét, hanem csak hat kontinense van. Egy 2024-ben megjelent tudományos kutatás szerint Európa és Észak-Amerika földtani értelemben még nem vált teljesen külön egymástól. Az új elmélet alapjaiban változtathatja meg, amit a kontinensek kialakulásáról tudunk.

Kontinensek száma: új elmélet változtathatja meg a földrajzi ismereteinket (illusztráció) Forrás: Pexels

A Gondwana Research folyóiratban publikált tanulmány szerzői az Európa és Észak-Amerika közötti földkéregmozgásokat vizsgálták. Jordan Phethean, a Derbyi Egyetem kutatója és munkatársai arra jutottak, hogy a két szárazföld szétválása még napjainkban is zajlik. A hagyományos földtani értelmezés szerint az észak-amerikai és az eurázsiai kőzetlemez mintegy 52 millió évvel ezelőtt vált szét. A kutatók azonban úgy vélik, hogy a két lemez között ma is fennállhat egy földtani kapcsolat.

Valójában hány kontinens van a Földön?

Az iskolában általában hét kontinenst tanulunk: Európát, Ázsiát, Afrikát, Észak-Amerikát, Dél-Amerikát, Ausztráliát és az Antarktiszt. Az új elmélet szerint azonban Európa és Észak-Amerika egyetlen összefüggő kontinentális szerkezet része lehet, ami megkérdőjelezheti a megszokott felosztást.

A vizsgálat középpontjában Izland áll, amely az észak-amerikai és az eurázsiai kőzetlemez határán fekszik. A tudósok szerint a sziget és a Grönland–Izland–Feröer-hátság olyan kontinentális kéregdarabokat rejthet, amelyek a két szárazföld közötti egykori kapcsolatból maradtak fenn.

A kutatók a tenger alatt egy elveszett kontinens maradványaira utaló szerkezeteket azonosítottak, felfedezésüket pedig az elsüllyedt Atlantisz megtalálásához hasonlították. Az elmélet egyelőre nem bizonyított. A szakemberek további kőzetvizsgálatokkal és számítógépes modellezéssel szeretnék ellenőrizni feltételezéseiket, amelyek a kontinensvándorlás megértésében is új eredményeket hozhatnak – olvasható az Indy.100 oldalán megjelent cikkben.