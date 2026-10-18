Egy véletlennek köszönhetően jöttek rá a tudósok, mi mentheti meg a pusztuló korallokat

Egy véletlen laboratóriumi esemény vezetett ahhoz a felfedezéshez, amely új reményt adhat a világszerte pusztuló korallok megmentésére. Steve Palumbi, a Stanford Egyetem tengerkutatója két, ugyanabból a kolóniából származó koralltöredéket tartott egy akváriumban. Az egyik egészséges volt, a másik pedig az úgynevezett korallfehéredés következtében elveszítette színét.

A korallok regenerálódásában kulcsszerepet játszhat az egészséges töredékekkel való érintkezés

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Egy nap az egyik töredék felborult, így a két korall közvetlenül érintkezésbe került egymással. A kutató néhány héttel később meglepődve tapasztalta, hogy a korábban kifehéredett korall visszanyerte színét, és egészségesebb állapotba került.

Egyetlen érintés is segíthet a korallok regenerálódásában

A váratlan megfigyelést követően a kutatók ellenőrzött kísérletekbe kezdtek. Tíz párt alakítottak ki egészséges és kifehéredett koralltöredékekből. A párok felét úgy helyezték el, hogy közvetlenül érintkezzenek egymással, míg a többiek között néhány milliméteres távolságot hagytak.

Az eredmények jelentős különbséget mutattak:

Az egészséges korallokkal érintkező, kifehéredett töredékek hét héten belül teljesen regenerálódtak,

azok a kifehéredett korallok, amelyek nem érintkeztek egészséges társaikkal, elpusztultak.

A mikroszkópos vizsgálatok során kiderült, hogy az egymással érintkező korallok szöveteiben apró csatornák alakultak ki. Ezeken keresztül az egészséges korallokból a túléléshez nélkülözhetetlen algák juthattak át a károsodott töredékekbe.

A kutatók azt is megállapították, hogy a regenerálódáshoz nem feltétlenül szükséges tartós érintkezés. Egyes esetekben már öt nap, máskor egy hét elegendő volt ahhoz, hogy a kifehéredett korallok annyi algát vegyenek át, amennyivel később önállóan is helyreállhattak.

Miért fehérednek ki a korallok?

A korallzátonyokat világszerte egyre súlyosabban érinti az éghajlatváltozás. A tengervíz felmelegedése miatt a korallok elveszíthetik a velük együtt élő mikroszkopikus algákat, amelyek tápanyagokkal látják el őket, és jellegzetes színüket is biztosítják.

A kifehéredett korall azonban nem feltétlenül halott. Ha a környezeti feltételek időben javulnak, ismét képes lehet algákat befogadni és regenerálódni. Tartósan magas vízhőmérséklet esetén viszont az élőlények legyengülnek, és végül elpusztulhatnak.

Bár a kifehéredett korallok akár a pusztulás szélén is állhatnak, még nem haltak meg

– magyarázta Danny Collins, a kutatás egyik résztvevője.