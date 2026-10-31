Senki sem sejtette, mit rejtenek a kastély falai: hihetetlen, mi bukkant elő

Egy középkori vár jelentős részletei maradtak fenn az írországi University College Dublin területén álló Roebuck Castle későbbi falai alatt. A felfedezés először enged bepillantást az épület 13. századi állapotába – írta a Popular Mechanics.

Középkori vár rejtőzött a viktoriánus falak mögött. Fotó: MICHAEL SHORT / Robert Harding Heritage

A kastély jelenleg viktoriánus, gótikus megjelenésű épületnek látszik. Sokáig azt feltételezték, hogy az idő és a harcok által megrongált középkori maradványokat a mintegy másfél évszázaddal ezelőtti korszerűsítés során törmelékként eltávolították.

Tadhg O’Keeffe, az egyetem középkori régészetre szakosodott kutatója és csapata azonban olyan épületrészleteket azonosított, amelyek az eredeti erődítményhez tartozhattak.

Középkori vár rejtőzött a viktoriánus falak mögött

A kutatás alapján a későbbi munkálatok során nem bontották le teljesen a régebbi épületet. A felújítók inkább ráépítettek a megmaradt szerkezetekre, ezért a középkori falak egy része a vakolat, valamint a megerősített fal- és mennyezetrétegek alatt fennmaradt.

A kutatók egy mai fényképre vetítették rá a feltételezett középkori alaprajzot. Az összehasonlításból az derült ki, hogy az eredeti vár jóval kisebb volt a most látható kastélynál.

O’Keeffe szerint a felfedezés nyomán a University College Dublin mondhatja magáénak Írország egyetemi campusainak legrégebbi, ma is álló épületét.

Egy 1765-ös festmény segített megfejteni a múltját

A kutatásban fontos szerepet kapott Gabriel Beranger holland művész 1765-ben készített vízfestménye. A kép a Roebuck Castle romos állapotát örökítette meg:

több ablaka már elpusztult, falain pedig jól látszottak az időjárás, a harcok és az elhanyagoltság nyomai.

A régészek számára különösen azok az apró szerkezeti részletek bizonyultak értékesnek, amelyeket Beranger pontosan megörökített. Ezek segítségével következtetni lehetett az épület korábbi kialakítására és átalakításainak sorrendjére.

A várat feltételezhetően a 13. században emelték, és lakóhelyként, valamint erődítményként is használták. Egykor Írország középkori főkancellárja is lakott benne. A hagyomány szerint 1689-ben a trónjáról elűzött II. Jakab király szintén menedéket kereshetett az épületben, ezt azonban a beszámoló nem kezeli bizonyított tényként.