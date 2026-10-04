Edzés nélkül is erősebbé tehet a népszerű étrend-kiegészítő

A kreatin egy sokat vizsgált étrend-kiegészítő, amelyet főként az izomtömeg megőrzésére és az edzés utáni regenerációra használnak. A Texas A&M Egyetem kutatói ezúttal ülő életmódot folytató, középkorú és idősebb felnőtteken vizsgálták a hatásait.
A kreatin növelte az izomerőt
A kutatásban 64 fő vett részt, akiknek életkora 45 és 65 év között volt. A résztvevők 12 héten keresztül véletlenszerűen vagy napi 10 gramm kreatint, vagy placebót kaptak. A vizsgálat vakon zajlott: sem a résztvevők, sem a kutatók nem tudták, hogy ki melyik készítményt szedi.
Az önkéntesek szabadon eldönthették, hogy részt vesznek-e egy mozgást és étrendi változtatásokat is tartalmazó programban. Huszonhatan úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak.
Meglepő módon a kreatint szedőknél még így is nőtt a zsírmentes testtömeg, valamint javult az izomerő a fekvenyomás és a lábtolás során, pedig nem edzettek többet, mint korábban.
A mozgáson és étrenden változtató 38 résztvevő esetében a kreatin még kedvezőbb eredményeket hozott. Szedésével jelentősebben csökkent a testzsírszázalék, emellett nőtt az izomerő és az állóképesség is a fekvenyomás, illetve a lábtolás során.
A kutatók úgy vélik, ezek az eredmények különösen hasznosak lehetnek azoknak a középkorú és idősebb embereknek, akik a zsírégetés mellett az izomtömegüket is szeretnék megőrizni.
Független szakértők óvatosságra intenek
Nem minden korábbi vizsgálat igazolta az edzés nélküli alkalmazás előnyeit. Egy 2019-es, kétéves kutatásban például mintegy 200 idősebb nő vett részt. Náluk erősítő edzés hiányában sem a zsírmentes testtömeg, sem az izomerő nem javult. Fontos azonban megjegyezni, hogy abban a vizsgálatban nem hasonlították össze közvetlenül az edző és a nem edző csoportokat.
Jason Mitchell, a Geisinger egészségügyi hálózat orvosszakmai vezetője egy podcastban kifejtette: bár megbízható kutatások bizonyítják a kreatin jótékony hatását az erősítő edzést végző időseknél, az edzés nélküli hatékonyságáról az eddigi adatok még nem győzték meg.
Kérdés, milyen hatással van a kreatin a memóriára
A kutatók találtak arra utaló jeleket is, hogy a kreatin javíthatta mind az edző, mind a nem edző résztvevők szellemi teljesítményét és memóriáját. Ezek azonban egyelőre csak feltáró jellegű megfigyelések.
Bár az agy rengeteg energiát fogyaszt és természetesen is tartalmaz kreatint, ebből nem következik egyenesen, hogy a külső pótlás garantáltan javítja az agyműködést. Mitchell szerint jelenleg nincs elég adat ahhoz, hogy a kreatint kifejezetten szellemi teljesítményfokozásra ajánlják, és a demencia kezelésében betöltött szerepét sem támasztják alá bizonyítékok.
A kreatin a testmozgást nem helyettesíti
Továbbra sem teljesen világos, hogy pontosan mekkora adaggal érhető el a legnagyobb előny. A vizsgálat során használt napi 10 gramm viszonylag nagy mennyiségnek számít.
Csak összehasonlításképp: ennyi kreatin természetes úton való beviteléhez naponta körülbelül 2 kilogramm húst vagy halat kellene megenni.
Fontos tudni, hogy ez az étrend-kiegészítő nem feltétlenül hatásos és biztonságos mindenki számára. A jelenlegi eredmények azt mutatják, hogy a kreatin kiváló kiegészítője lehet a testmozgásnak, de sosem fogja helyettesíteni azt.
- A kutatás eredményeit a Journal of the International Society of Sports Nutrition című folyóiratban publikálták.
Az új kutatás hátteréhez érdemes hozzátenni, hogy annak vezető szerzője, Richard Kreider az Alzchem nevű kreatingyártó cég tudományos tanácsadó testületének elnöke. A cég biztosította a tesztelt készítményeket, és finanszírozott egy laboratóriumi vizsgálatsorozatot is. A tanulmány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vállalat nem vett részt az adatok gyűjtésében, elemzésében és értelmezésében.