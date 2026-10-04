Edzés nélkül is erősebbé tehet a népszerű étrend-kiegészítő

A kreatin egy sokat vizsgált étrend-kiegészítő, amelyet főként az izomtömeg megőrzésére és az edzés utáni regenerációra használnak. A Texas A&M Egyetem kutatói ezúttal ülő életmódot folytató, középkorú és idősebb felnőtteken vizsgálták a hatásait.

A kreatint főleg az izomtömeg megőrzésére és az edzés utáni regenerációra használják

Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

A kreatin növelte az izomerőt

A kutatásban 64 fő vett részt, akiknek életkora 45 és 65 év között volt. A résztvevők 12 héten keresztül véletlenszerűen vagy napi 10 gramm kreatint, vagy placebót kaptak. A vizsgálat vakon zajlott: sem a résztvevők, sem a kutatók nem tudták, hogy ki melyik készítményt szedi.

Az önkéntesek szabadon eldönthették, hogy részt vesznek-e egy mozgást és étrendi változtatásokat is tartalmazó programban. Huszonhatan úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak.

Meglepő módon a kreatint szedőknél még így is nőtt a zsírmentes testtömeg, valamint javult az izomerő a fekvenyomás és a lábtolás során, pedig nem edzettek többet, mint korábban.

A mozgáson és étrenden változtató 38 résztvevő esetében a kreatin még kedvezőbb eredményeket hozott. Szedésével jelentősebben csökkent a testzsírszázalék, emellett nőtt az izomerő és az állóképesség is a fekvenyomás, illetve a lábtolás során.

A kutatók úgy vélik, ezek az eredmények különösen hasznosak lehetnek azoknak a középkorú és idősebb embereknek, akik a zsírégetés mellett az izomtömegüket is szeretnék megőrizni.

Független szakértők óvatosságra intenek

Nem minden korábbi vizsgálat igazolta az edzés nélküli alkalmazás előnyeit. Egy 2019-es, kétéves kutatásban például mintegy 200 idősebb nő vett részt. Náluk erősítő edzés hiányában sem a zsírmentes testtömeg, sem az izomerő nem javult. Fontos azonban megjegyezni, hogy abban a vizsgálatban nem hasonlították össze közvetlenül az edző és a nem edző csoportokat.

Jason Mitchell, a Geisinger egészségügyi hálózat orvosszakmai vezetője egy podcastban kifejtette: bár megbízható kutatások bizonyítják a kreatin jótékony hatását az erősítő edzést végző időseknél, az edzés nélküli hatékonyságáról az eddigi adatok még nem győzték meg.

Kérdés, milyen hatással van a kreatin a memóriára

A kutatók találtak arra utaló jeleket is, hogy a kreatin javíthatta mind az edző, mind a nem edző résztvevők szellemi teljesítményét és memóriáját. Ezek azonban egyelőre csak feltáró jellegű megfigyelések.