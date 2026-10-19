Elképesztő felfedezést tettek a magyar kutatók: ennyit értenek a kutyák a beszédünkből

A beszédben a magánhangzók általában hangosabbak és könnyebben észlelhetők, az egyes szavakat mégis elsősorban a mássalhangzók szerkezete különbözteti meg egymástól. Az emberi agy már csecsemőkortól nagyobb figyelmet fordít ezekre, amikor a megszakítás nélküli beszédet különálló egységekre bontja. A kutatók arra keresték a választ, hogy ehhez kizárólag az emberre jellemző nyelvi képességekre van-e szükség, vagy egyszerűbb mintázattanulással más fajoknál is kialakulhat. A vizsgálatban 20 ember és 20 családi kutya vett részt.

A kutya agya képes felismerni a szavak ritmusát.

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A résztvevők folyamatos, szünetek nélküli beszédfolyamokat hallgattak. Az egyik változatban ismétlődő mássalhangzó-minták, egy másikban magánhangzó-minták rajzolták ki a három szótagból álló szavakat. A kontrollfelvételben a szótagok véletlenszerű sorrendben követték egymást.

A kutya agya felismerte a szavak ritmusát

A kutatók elektroenkefalográfiával, vagyis EEG-vel mérték az agy elektromos működését. Amikor az agy felismeri a hallott hangok ritmusát, idegi aktivitása ehhez a ritmushoz igazodik.

A kutyák és az emberek agya egyaránt erősebben követte a szavak ritmusát, amikor azok szerkezetét a mássalhangzók határozták meg. Mintegy 400 ezredmásodperccel minden szó kezdete után mindkét faj agyában külön válasz jelent meg, de kizárólag a mássalhangzókra épülő szavaknál.

A két különböző idegi jel arra utal, hogy a kutyák nem pusztán a hangzás szabályosságára reagáltak, hanem valóban elkülönítették egymástól a mássalhangzó-váz alapján felépülő szavakat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szavak jelentését is megértették.

Nem csak kölyökkorban alakulhat ki

A vizsgálatban olyan kutyák is szerepeltek, amelyek életük első három hónapját utcán vagy menhelyen töltötték. Náluk ugyanolyan erős volt a mássalhangzók előnyben részesítése, mint a beszédben gazdag családi környezetben nevelkedett állatoknál.

Ez alapján a képesség kialakulása nem feltétlenül kötődik egy korai, érzékeny fejlődési időszakhoz. A kutatók szerint az emberi beszéd rendszeres hallgatása később is átformálhatja az agy információfeldolgozását.