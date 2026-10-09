Valóra vált egy Nobel-díjas fizikus 95 éves jóslata – különös dolgot figyeltek meg a tudósok

Közel egy évszázadot kellett várni arra, hogy a tudósok laboratóriumi körülmények között létrehozzanak egy különleges, korábban megjósolt jelenséget. A kvantumfizika új eredménye olyan részecskecsoportok vizsgálatát teszi lehetővé, amelyek még az egymással való ütközéseket is kibírják anélkül, hogy szétesnének.

Különleges kvantumállapotot hoztak létre a tudósok, amelyet Hans Bethe már 1931-ben megjósolt. A kvantumfizikai felfedezés új kutatási lehetőségeket nyit. (A kép illusztráció.)

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Mik azok a Bethe-húrok, amelyeket már 1931-ben megjósoltak?

Az Innsbrucki Egyetem kutatóinak sikerült létrehozniuk és megfigyelniük egy különleges kvantumállapotot, amelynek létezését Hans Bethe Nobel-díjas fizikus már 1931-ben megjósolta. A Nature Communications folyóiratban bemutatott tudományos felfedezés új lehetőségeket nyithat a kvantummechanika egyik összetett területének kutatásában. A kísérlet során a tudósok rendkívül alacsony hőmérsékletre hűtött céziumatomokat használtak, amelyek szokatlan módon kapcsolódtak egymáshoz.

Hans Bethe 95 évvel ezelőtt olyan különleges részecskecsoportok létezését jósolta meg, amelyekben az atomokat nem hagyományos kémiai kötések, hanem egymás közötti kölcsönhatásaik tartják össze.

Ezeket a kvantumállapotokat Bethe-húroknak nevezik, és csak egydimenziós környezetben létezhetnek.

Hogyan sikerült létrehozni a különleges kvantumállapotokat?

A kutatók a céziumatomokat az abszolút nulla fok fölé mindössze néhány milliárdod fokkal hűtötték, majd több ezer rendkívül keskeny csőbe zárták őket. Az atomok így lényegében csak egyetlen irányban mozoghattak.