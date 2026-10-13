Valósággá válhat a Star Wars világa – akár élet is létezhet egy ilyen bolygón

A Star Wars-filmekből ismert, két nap ölelése alatt fekvő Tatooine világa nem feltétlenül csak a képzelet szüleménye. Egy új kutatás szerint akár lakható bolygó is létezhet olyan csillagrendszerben, ahol két nap kering egymás körül. A tudósok eredményei új lehetőségeket nyithatnak a földön kívüli élet keresésében.

Lakható bolygó két csillag közelében? Ezt mutatja az új kutatás (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A kutatók a Földhöz viszonylag közeli, 70 Ophiuchi nevű kettőscsillag-rendszert vizsgálták, amelyben két, a Napunknál valamivel kisebb és hűvösebb csillag kering egymás körül. Bár a rendszerben eddig egyetlen bolygót sem sikerült megerősíteni, a számítógépes szimulációk szerint egy Föld méretű bolygó akár hosszú távon is stabil pályán maradhatna az egyik csillag körül.

Hogyan létezhet lakható bolygó két csillag közelében?

A kétcsillagos rendszerekben az egyik legnagyobb problémát a csillagok gravitációs hatása jelenti. Egy bolygó pályája idővel annyira megnyúlhat, hogy végül teljesen kilökődik a rendszerből.

A kutatók ezért különböző távolságokra helyeztek egy Föld tömegű képzeletbeli bolygót a 70 Ophiuchi nagyobbik csillaga köré, majd számítógépes modellekkel vizsgálták a mozgását.

Az eredmények szerint léteznek olyan stabil pályák, amelyek a csillag lakhatósági zónájába esnek. Ez az a terület, ahol megfelelő körülmények között folyékony víz maradhat egy bolygó felszínén, ami a földön kívüli élet egyik alapvető feltétele.

Mit árultak el a tudósok a Star Wars világához hasonló bolygókról?

Stephen Kane asztrofizikus, az Astrophysical Journal folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője szerint sokan a Naprendszerhez hasonló világokat képzelnek el, amikor egy második Földet keresnek. Az elmúlt évtizedek exobolygó-felfedezései azonban megmutatták, hogy más csillagrendszerek egészen eltérőek lehetnek.

A Star Wars Tatooine nevű bolygóján két nap látható az égen. Bár a most vizsgált rendszerben egyetlen ilyen égitestet sem fedeztek fel, a kutatás arra utal, hogy a kétcsillagos környezet önmagában nem zárja ki egy lakható világ létezését.

A tudósok szerint a kettőscsillag-rendszerek gyakoriak a világegyetemben, mégis az eddig megerősített mintegy hatezer exobolygó közül mindössze tizennégyről figyelték meg, hogy két csillag körül kering. Az új eredmények segíthetnek meghatározni, hol érdemes olyan Földhöz hasonló bolygók után kutatni, amelyeken akár az élet feltételei is kialakulhattak – írja a The Independent.