Nem mindennapi kincset találtak a Balatonnál: ez szenzáció

A régészek kilenc hónapon át dolgoztak a szigligeti lelőhelyen. A limoges-i kereszt darabjai az ásatás utolsó hetében, a templom egykori sekrestyéjében kerültek felszínre. A zöldes rézlemezek mellett elsőre rozsdának látszó vastöredékeket is találtak, amelyekről kiderült, hogy sodronypáncél részei – írta meg a Veol.

Limoges-i kereszt került elő Szigligeten: páratlan régészeti leletre bukkantak. Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum.

Limoges-i kereszt Szigligeten: szenzációs régészeti lelet került elő

A megtisztított lemezeken megmaradt az aranyozás, több vésett díszítőminta és a megfeszített Krisztus alakjának körvonala. Előkerült továbbá egy üvegberakás foglalata, a kereszt hátlapjának nagyobb töredéke és egy aranyozott pántszerű darab is. Bár az eredeti zománcozott alakok hiányoznak, a szakemberek szerint a 13. századi liturgikus tárgy szinte teljesen rekonstruálható.

Limoges a 12–13. században Európa egyik legismertebb ötvösközpontja volt. Műhelyeiben tartós és viszonylag olcsón előállítható, zománcozott kegytárgyak készültek sorozatban, amelyekből az Árpád-kori Magyarországra is számos példány eljutott.