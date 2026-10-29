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régészeti lelet

Nem mindennapi kincset találtak a Balatonnál: ez szenzáció

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Aranyozott limoges-i kereszt maradványaira és sodronypáncéldarabokra bukkantak a szigligeti Avasi templomrom feltárásán. A limoges-i kereszt az Árpád-korban, dél-franciaországi importként kerülhetett a Balaton mellé.
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régészeti leletwass albert könyvtár és múzeumbalaton

A régészek kilenc hónapon át dolgoztak a szigligeti lelőhelyen. A limoges-i kereszt darabjai az ásatás utolsó hetében, a templom egykori sekrestyéjében kerültek felszínre. A zöldes rézlemezek mellett elsőre rozsdának látszó vastöredékeket is találtak, amelyekről kiderült, hogy sodronypáncél részei – írta meg a Veol.

limoges-i kereszt
Limoges-i kereszt került elő Szigligeten: páratlan régészeti leletre bukkantak. Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum.

Limoges-i kereszt Szigligeten: szenzációs régészeti lelet került elő

A megtisztított lemezeken megmaradt az aranyozás, több vésett díszítőminta és a megfeszített Krisztus alakjának körvonala. Előkerült továbbá egy üvegberakás foglalata, a kereszt hátlapjának nagyobb töredéke és egy aranyozott pántszerű darab is. Bár az eredeti zománcozott alakok hiányoznak, a szakemberek szerint a 13. századi liturgikus tárgy szinte teljesen rekonstruálható.

Limoges a 12–13. században Európa egyik legismertebb ötvösközpontja volt. Műhelyeiben tartós és viszonylag olcsón előállítható, zománcozott kegytárgyak készültek sorozatban, amelyekből az Árpád-kori Magyarországra is számos példány eljutott.

 

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