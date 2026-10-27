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madarak

Rettegnek a nőktől a városi madarak

50 perce
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A városi madarak sokkal hamarabb elrepülnek, ha egy nő közeledik feléjük, míg a férfiak jelenléte nem vált ki belőlük hasonló reakciót. A madarak különös viselkedésére egyelőre a kutatók sem találtak magyarázatot.
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madarakvárosi madarak

Egy átfogó vizsgálat során öt európai országban, összesen 37 madárfaj viselkedését tanulmányozták. A kísérletben hasonló testmagasságú és öltözékű férfiak, illetve nők közelítettek a városi madarakhoz a parkokban és egyéb zöldterületeken. A megfigyelések szerint a férfiak átlagosan egy méterrel közelebb tudtak lépni az állatokhoz, mielőtt azok szárnyra kaptak volna. Ezt a különbséget többek között a széncinegéknél, a házi verebeknél, a fekete rigóknál és a galamboknál is megfigyelték.

A városi madarak hamarabb elrepülnek, ha nő közeledik feléjük
A városi madarak hamarabb elrepülnek, ha nő közeledik feléjük
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Miért félhetnek jobban a madarak a nőktől?

A People and Nature című tudományos folyóiratban közzétett eredmények arra utalnak, hogy a madarak képesek megkülönböztetni a férfiakat és a nőket. Azt viszont még nem sikerült kideríteni, hogy pontosan mely tulajdonságok alapján teszik ezt.

A jelenségre több lehetséges magyarázat is felmerült: elképzelhető, hogy a madarak 

  • a testalkat, 
  • a járásmód
  •  vagy a testszag eltéréseire reagálnak így.

A kutatás összesen 2701 megfigyelésen alapult, és mind az öt vizsgált országban azonos eredményt hozott. A szakemberek ennek ellenére hangsúlyozzák, hogy a megállapítások egyelőre előzetesnek tekinthetők, így további vizsgálatokra van szükség annak tisztázására, hogy más környezetben is megfigyelhető-e ez az eltérés.

Az eredmények mindenesetre azt mutatják, hogy a városi madarak olyan finom különbségeket is észrevehetnek az embereken, amelyek felett mi magunk gyakran elsiklunk.

 

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