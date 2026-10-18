Nagyon furcsa felhőt fényképeztek a Marson

A marsi felhő az Arsia Mons nevű, mintegy 20 kilométer magas, kialudt vulkán felett képződik a reggeli órákban. Az Arsia Mons hosszúkás felhőjeként (AMEC) ismert struktúrát 2018-ban fedezte fel az Európai Űrügynökség (ESA) Mars Express űrszondája. A kutatók azóta próbálják megérteni, hogyan alakul ki, és miként képes ekkora távolságra elnyúlni.

A megnyúlt marsi felhő a Mars Express fényképén

Fotó: ESA/DLR/FU Berlin

Hogyan jön létre a hatalmas marsi felhő?

A korábbi számítógépes modellek nem tudták megfelelően reprodukálni a jelenséget, az új szimulációk viszont már sokkal pontosabb eredményt adtak.

A kutatók szerint a vulkánnak ütköző légáramlatok olyan hullámokat keltenek, amelyek a nedves levegőt több kilométeres magasságba emelik. A felemelkedő légtömeg meglepően gyorsan lehűl: hőmérséklete mindössze tíz perc alatt mintegy 30 Celsius-fokkal csökkenhet. Ennek hatására a vízgőz közvetlenül jégszemcsékké alakul, amelyekből létrejön a hosszúkás felhő.

A folyamat azért különleges, mert a földi felhők képződéséhez általában apró porszemcsékre van szükség, amelyek felületén a vízgőz kicsapódhat. A Marson azonban a rendkívül gyors lehűlés önmagában is elegendő lehet a jégszemcsék létrejöttéhez. A jelenséget homogén magképződésnek nevezik, és bolygólégkörben korábban még nem figyeltek meg hasonlót.

A marsi felhő bizonyítja a szélsőséges légköri viszonyokat

A szimulációk szerint a folyamathoz rendkívül magas relatív páratartalom szükséges, amely a felszín közelében nem fordulhat elő, a ritkább felső légkörben viszont kialakulhat. A kutatók úgy vélik, hogy a Marson valóban létrejönnek ezek a szélsőséges körülmények.

A Nature Geoscience folyóiratban bemutatott eredmények nemcsak a különös marsi felhő eredetére adhatnak magyarázatot, hanem más bolygók légköri folyamatainak megértéséhez is hozzájárulhatnak.