Kinyílhat a Pokol szája? Nyugtalanító jeleket észleltek a tudósok

A Masaya-vulkán híres, „Pokol szája” névre keresztelt lávatavát havonta turisták ezrei keresik fel. A tűzhányó közelében nagyjából kétmillióan élnek, Nicaragua fővárosa, Managua pedig csupán 20 kilométerre található. A vulkán működésének megértése ezért létfontosságú.

Műholdas adatok alapján a Masaya-vulkán környékén geológiai változások történtek

Fotó: OSWALDO RIVAS / AFP

Ismét magmával töltődhet fel a Masaya-vulkán belseje

A Pennsylvaniai Állami Egyetem munkatársai hat éven át vizsgálták, milyen mozgások figyelhetők meg a vulkán felszínén. A megfigyeléshez a Sentinel–1 műholdakat használták, amelyek 12 naponta készítettek radarfelvételeket a régióról. A mérések alapján azt gyanítják, hogy a tűzhányó belsejében két, eltérő mélységben található magmatározó is aktív.

2018 és 2022 között a Santiago-krátertől északra található központi magmatározó felett a felszín mintegy 3 centiméterrel távolodott a műholdtól. A jelenség a felszín süllyedésére utalhat, ami azt jelezheti, hogy a mélyben lévő tározóból magma távozott. 2022 közepétől 2024-ig azonban a felszín ismét emelkedni kezdett, vagyis úgy tűnik, hogy a magmatározó lassan feltöltődik.

Eközben a Santiago-kráter közvetlen közelében a felszín a teljes vizsgálati időszak alatt folyamatosan süllyedt. A tudósok szerint ez egy második, körülbelül 200 méter mélyen található magmatározó működésére utal.

A két terület eltérő felszínmozgása alapján tehát a vulkán belső rendszere összetettebb lehet, mint korábban gondolták.

Mekkora veszélyt jelent a környéken élőkre?

A Masaya-vulkán legutóbb 1772-ben produkált jelentősebb lávafolyást, de azóta is aktív. Az elmúlt ötven évben több robbanás történt, de halálos áldozatok szerencsére nem voltak. A tűzhányó folyamatos gázkibocsátása szintén veszélyes lehet. A levegőben időnként jelentősen megnőhet a kén-dioxid koncentrációja, a vulkáni gázok pedig savas esőket idézhetnek elő, és súlyosan károsíthatják az emberek egészségét.

Az új eredmények nem utalnak közvetlen veszélyre. A felszín mozgásának folyamatos megfigyelése ugyanakkor elengedhetetlen a vulkáni aktivitás változásainak felismeréséhez.

A kutatás eredményeit a Geophysical Research Letters című tudományos folyóiratban tették közzé.