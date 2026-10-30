Meglepő dolgot találtak a vérben, ami hosszabb életet jelezhet

A mediterrán étrend elsősorban zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, dióféléket, halakat és olívaolajat tartalmaz, miközben korlátozza a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények fogyasztását. A kutatók eddig főként kérdőívekkel vizsgálták, hogy az emberek mennyire követik ezt az étrendet. Ezek azonban pontatlanok lehetnek, hiszen nem mindenki emlékszik pontosan arra, mit evett. A vérben található molekulák viszont arról is árulkodhatnak, hogyan dolgozza fel a szervezet az elfogyasztott táplálékot.

A mediterrán étrendet követők vérében olyan molekuláris mintázatok vannak, amelyek összefügghetnek a hosszabb élettartammal

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A mediterrán étrendet követőknél a legkisebb a kockázat?

A kutatók 67 úgynevezett metabolitból, vagyis anyagcseretermékből álló mintázatot vizsgáltak. Ezek többsége zsírokhoz kapcsolódó molekula volt. A mintázatot korábban már összefüggésbe hozták a mediterrán étrend követésével és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával.

A kutatók először 1880 spanyol résztvevő vérmintáját elemezték, majd a kapott pontszámok alapján három csoportba sorolták őket. A mintegy 13 éves követési időszak alatt a legmagasabb pontszámú csoportban 23 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint a legalacsonyabb pontszámúban. Az összefüggés akkor is fennmaradt, amikor figyelembe vették a résztvevők életkorát, dohányzási szokásait, testtömegindexét és meglévő betegségeit.

Ezután 12 704 amerikai résztvevő adatait is megvizsgálták, akiket átlagosan 25 éven keresztül követtek nyomon. Őket a pontszámuk alapján öt csoportba sorolták. Az eredmény hasonló volt: a legmagasabb pontszámú csoportban szintén 23 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint a legalacsonyabb pontszámúban.

Megállapítható a vérből, meddig élhetünk?

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredményekből nem lehet megállapítani, ki meddig fog élni. A vizsgálat ugyanis csak összefüggést mutatott ki, de nem bizonyította, hogy a kedvezőbb véreredmények önmagukban hosszabb életet jelentenének.

A módszer a jövőben segíthetne az orvosoknak felismerni, kiknek jelenthetné a legnagyobb egészségügyi előnyt az étrendjük megváltoztatása. Ehhez azonban további kutatások szükségesek, amelyekben különböző életkorú és egészségi állapotú embereket is vizsgálnak. Azt is tisztázni kell, hogy az új módszer a már ismert kockázati tényezők figyelembevételén túl is javítja-e a halálozási kockázat előrejelzését.

A tanulmány a The American Journal of Clinical Nutrition című tudományos folyóiratban jelent meg.