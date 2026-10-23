Döbbenetes mértékben visszaszorultak a méhek Európában

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői száz évre visszamenőleg több mint négymillió megfigyelési adatot elemeztek. A kutatás az európai méh- és zengőlégyfajok mintegy 88 százalékára kiterjedt. Nemcsak a fajok számának változását vizsgálták, hanem azt is, hogyan alakult a méhek és más beporzók földrajzi elterjedése.

A méhek elterjedési területe harmadával zsugorodott

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Európa számos térségéből visszaszorulnak a méhek

Az eredmények szerint a méhfajok egyre több olyan régióból tűnnek el, ahol a jelenlétük korábban megszokott volt.

Elterjedési területük az elmúlt száz évben átlagosan mintegy harmadával zsugorodott.

A zengőlegyek valamivel kedvezőbb helyzetben vannak, mert földrajzi elterjedésük összességében növekedett – igaz, ez a változás a vizsgált időszak elején volt leginkább kimutatható.

A megfigyelt beporzók száma főként Nagy-Britanniában, Franciaországban és Közép-Európában csökkent.

A negatív tendenciában jelentős szerepet játszhatott a földhasználat átalakulása. Észak- és Dél-Európában ugyancsak egyre több helyről szorulnak vissza a méhek, és ez a folyamat különösen az utóbbi években gyorsult fel.

A beporzók elterjedését a hőmérséklet is befolyásolja; ennek bizonyítéka, hogy a hideghez alkalmazkodott fajok nagyobb mértékben fogyatkoznak, mint a melegkedvelők.

Még van remény a méhek megmentésére

Szerencsére a rossz hírek mellett vannak kedvező fejlemények is: az Alpok térségében egyes melegkedvelő beporzófajok új területeket hódítottak meg. Elképzelhető, hogy az emelkedő hőmérséklet miatt a magasabb hegyvidéki térségekben is megtelepedhetnek. További biztató eredmény, hogy a történelmi feljegyzésekben szereplő fajok több mint 90 százalékát az elmúlt húsz évben is sikerült megfigyelni.

Ez azt jelenti, hogy bár sok beporzó visszaszorult, a fajok túlnyomó többsége még nem tűnt el Európából.

A kutatók szerint az eredmények segíthetnek azonosítani a leginkább veszélyeztetett fajokat és azokat a területeket, ahol sürgős természetvédelmi intézkedésekre van szükség. Célzott beavatkozásokkal megakadályozható lehet az állomány fogyatkozása, és elősegíthető a beporzó-populációk regenerálódása.