Valóban jobban járnak a betegek a robotműtéttel? Megérkezett a válasz

A korai stádiumú méhnyakrák bevett kezelése a radikális méheltávolítás, amely nyitott vagy robotasszisztált, minimálisan invazív műtéttel is elvégezhető. A két módszer szövődményeiről és a felépülésről eddig kevés nagyszabású, véletlenszerű besoroláson alapuló vizsgálat készült.

Fontos eredmény érkezett a méhnyakrák műtéti kezeléséről.

Fotó: Shutterstock

Korlátozott előnyt találtak a méhnyakrák robotasszisztált műtétjénél

A nemzetközi RACC-kutatásban 900, korai stádiumú méhnyakrákkal diagnosztizált beteget osztottak véletlenszerűen robotasszisztált vagy nyitott műtéti csoportba európai kórházakban.

A beavatkozás közben a robotműtéten átesett betegek 5,7 százalékánál, a nyitott műtéti csoportban pedig 10 százalékánál jegyeztek fel szövődményt. A különbség azonban főként kevésbé súlyos eseményekből adódott.

A komoly szövődmények ritkák voltak, és hasonló arányban fordultak elő mindkét csoportban.

A robotasszisztált műtétek közben tapasztalt kedvezőbb arány a beavatkozás után már nem jelentett előnyt. Harminc napon belül a robotműtéti csoport 33,4 százalékánál, míg a nyitott műtéten átesettek 34,8 százalékánál alakult ki valamilyen szövődmény.

A súlyos szövődmények, a kórházi visszavételek és az ismételt műtétek gyakorisága is hasonló volt.

Egy hónappal a beavatkozás után kisebb különbségeket találtak a fizikai működés és a fájdalom egyes mutatóiban, a legtöbb életminőségi tényezőnél azonban nem mutatkozott klinikailag jelentős eltérés. Az általános korai felépülés mindkét csoportban hasonló volt.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ez a RACC-vizsgálat első publikációja, amely másodlagos eredményeket közöl. Az elsődleges kérdés a daganat kiújulása nélküli túlélés, ennek vizsgálata még folyamatban van. A mostani eredményekből ezért nem lehet következtetni a robotasszisztált műtét daganatellenes biztonságosságára.