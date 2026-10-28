Különleges vakcinával akadályoznák meg a rák visszatérését

Az intismeran nevű, mRNS-alapú készítményt a melanoma kezelésére fejlesztik, és minden beteg számára egyedileg állítják elő. A terápia a daganat egyedi tulajdonságait használja fel arra, hogy az immunrendszer felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket. A módszert a jövőben más tumorfajták kezelésére is használhatják.

A melanoma elleni vakcinát egy immunterápiás gyógyszerrel együtt alkalmaznák

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Melanoma elleni terápia: mit mutatott a klinikai vizsgálat?

Az INTerpath-001 nevű, III. fázisú nemzetközi klinikai vizsgálatban összesen 1137 beteg vett részt. A melanomát mindannyiuknál műtéti úton távolították el, de továbbra is magas maradt a betegség kiújulásának kockázata. A résztvevők egyik csoportja a pembrolizumab nevű immunterápiás gyógyszert és az új vakcinát együtt kapta, míg a másik csoportot kizárólag pembrolizumabbal kezelték.

Az eredmények szerint a kombinált kezelést kapó betegeknél 42 százalékkal kisebb volt a daganat kiújulásának vagy a halálozásnak a kockázata, mint azoknál, akik csak immunterápiát kaptak.

A vakcina nem fokozta a pembrolizumab mellékhatásait, és a betegek általában jól tolerálták a kezelést. Egyes résztvevőknél átmeneti, enyhe panaszok fordultak elő, például fejfájás, hidegrázás vagy az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalom.

Hogyan működik az új daganatvakcina?

A hagyományos védőoltásokkal ellentétben az intismeran nem a betegség kialakulását hivatott megelőzni. Olyan betegek kezelésére fejlesztették ki, akiknél már diagnosztizálták a melanomát, és a műtét után fennáll a kiújulás veszélye.

A daganatsejtek olyan rendellenes fehérjéket, úgynevezett neoantigéneket hordoznak, amelyek daganatonként eltérőek. A kutatók a beteg daganatából vett mintát elemzik, majd ennek alapján személyre szabott mRNS-vakcinát készítenek.

A vakcina segít az immunrendszernek felismerni a daganatsejteket, a pembrolizumab pedig blokkolja az immunsejtek működését fékező egyik kulcsfontosságú mechanizmust.

A két kezelés így egymást kiegészítve segítheti a szervezetet a műtét után esetleg visszamaradt rákos sejtek elpusztításában.

Mikor válhat elérhetővé az új kezelés?

A vakcinát az amerikai Moderna és az MSD közösen fejleszti, és később akár más rákbetegségek ellen is bevethető lehet.