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melanoma

Különleges vakcinával akadályoznák meg a rák visszatérését

38 perce
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A szokásos immunterápiához képest egy új kezelés 42 százalékkal csökkentette a melanoma kiújulásának vagy a halálozásnak a kockázatát. A személyre szabott melanoma elleni vakcinát olyan betegeknél alkalmazták, akiknél korábban műtéti úton távolították el a daganatot.
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melanomamsmodernavakcina

Az intismeran nevű, mRNS-alapú készítményt a melanoma kezelésére fejlesztik, és minden beteg számára egyedileg állítják elő. A terápia a daganat egyedi tulajdonságait használja fel arra, hogy az immunrendszer felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket. A módszert a jövőben más tumorfajták kezelésére is használhatják.

A melanoma elleni vakcinát egy immunterápiás gyógyszerrel együtt alkalmaznák
A melanoma elleni vakcinát egy immunterápiás gyógyszerrel együtt alkalmaznák
Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Melanoma elleni terápia: mit mutatott a klinikai vizsgálat?

Az INTerpath-001 nevű, III. fázisú nemzetközi klinikai vizsgálatban összesen 1137 beteg vett részt. A melanomát mindannyiuknál műtéti úton távolították el, de továbbra is magas maradt a betegség kiújulásának kockázata. A résztvevők egyik csoportja a pembrolizumab nevű immunterápiás gyógyszert és az új vakcinát együtt kapta, míg a másik csoportot kizárólag pembrolizumabbal kezelték.

Az eredmények szerint a kombinált kezelést kapó betegeknél 42 százalékkal kisebb volt a daganat kiújulásának vagy a halálozásnak a kockázata, mint azoknál, akik csak immunterápiát kaptak.

A vakcina nem fokozta a pembrolizumab mellékhatásait, és a betegek általában jól tolerálták a kezelést. Egyes résztvevőknél átmeneti, enyhe panaszok fordultak elő, például fejfájás, hidegrázás vagy az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalom.

Hogyan működik az új daganatvakcina?

A hagyományos védőoltásokkal ellentétben az intismeran nem a betegség kialakulását hivatott megelőzni. Olyan betegek kezelésére fejlesztették ki, akiknél már diagnosztizálták a melanomát, és a műtét után fennáll a kiújulás veszélye.

A daganatsejtek olyan rendellenes fehérjéket, úgynevezett neoantigéneket hordoznak, amelyek daganatonként eltérőek. A kutatók a beteg daganatából vett mintát elemzik, majd ennek alapján személyre szabott mRNS-vakcinát készítenek.

A vakcina segít az immunrendszernek felismerni a daganatsejteket, a pembrolizumab pedig blokkolja az immunsejtek működését fékező egyik kulcsfontosságú mechanizmust.

A két kezelés így egymást kiegészítve segítheti a szervezetet a műtét után esetleg visszamaradt rákos sejtek elpusztításában.

Mikor válhat elérhetővé az új kezelés?

A vakcinát az amerikai Moderna és az MSD közösen fejleszti, és később akár más rákbetegségek ellen is bevethető lehet.

A kezelés egyelőre nem érhető el a betegek számára. Az eredményeket még a gyógyszerhatóságoknak is értékelniük kell, az engedélyezési folyamat pedig országtól függően akár több évig is eltarthat.

A klinikai vizsgálat eredményeit a New England Journal of Medicine című orvostudományi folyóiratban teszik közzé.

 

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