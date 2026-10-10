„A gyümölcscukor táplálja a rákot” – kutatók vizsgálták meg az internetes állításokat

Az Adelaide-i Egyetem kutatói több mint 150, mellrákos betegeknek szóló táplálkozási állítást vizsgáltak meg nyolc internetes felületen. A Facebook, az X, az Instagram, a TikTok, a YouTube, a Pinterest, a Google és a ChatGPT tartalmait elemezték.

A mellrákos betegeknek szóló táplálkozási tanácsok többsége nem megbízható.

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Rengeteg hamis étrendi tanács célozza a mellrákos betegeket

Az állításokat a közzétevők típusa szerint csoportosították, majd összevetették a jelenlegi tudományos eredményekkel, a klinikai vizsgálatokkal és a daganatos betegeknek szóló táplálkozási irányelvekkel.

Negin Amin, a tanulmány szerzője szerint az emlőrákos betegeket célzó internetes tanácsok többségét nem támasztják alá megbízható bizonyítékok. Különösen az X-en és a TikTokon magas a megalapozatlan állítások aránya, amely elérheti a 76 százalékot.

A leggyakoribb, tudományosan nem igazolt tanácsok között szerepelt, hogy a betegek a kezelés alatt kerüljék a tejtermékeket és az állati fehérjéket, mert a gyümölcsben található cukor táplálja a rákos sejteket, illetve hogy az olívaolaj képes meggyógyítani a betegséget.

Az egészségügyi szakemberektől származó állítások 29 százaléka felelt meg a tudományos bizonyítékoknak. A személyes fiókoknál, valamint a csoportok és szervezetek tartalmainál ez az arány egyaránt 24 százalék volt. Az egészségügyi szakemberek ugyanakkor a legkevesebb mellrákkal kapcsolatos táplálkozási információt tették közzé.

Tania Crotti, a kutatás vezető szerzője arra figyelmeztetett, hogy a bizonyítékok nélküli étrendi tanácsok alultápláltsághoz vezethetnek, ami súlyos következményekkel és rosszabb életminőséggel járhat.

A szakértők azt javasolják, hogy a betegek személyre szabott táplálkozási tanácsért saját orvosi csapatukhoz forduljanak. Az általános ajánlás szerint a daganatos kezelés alatt az öt fő élelmiszercsoportból összeállított, változatos és tápanyagokban gazdag étrendre kell törekedni.