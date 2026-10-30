Számos élelmiszer diétás változata mesterséges édesítőszereket tartalmaz, amelyeket a cukor egészségesebb alternatíváinak tekintenek, azonban az utóbbi időben egyre több tanulmány lát napvilágot potenciális káros hatásaikról. Egy vadonatúj vizsgálat szerint hat gyakori cukorpótló kedvezőtlenül befolyásolja az agy egészségét. Az aggasztó eredmények a Neurology című orvosi szakfolyóiratban láttak napvilágot.
Nyolc éven keresztül vizsgálták a mesterséges édesítőszerek hatását
A brazil kutatók 12 772 felnőtt adatait elemezték. A résztvevők átlagéletkora a vizsgálat kezdetén 52 év volt, és körülbelül nyolc éven át követték nyomon az állapotukat.
A kutatás kezdetén a résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki az előző évben fogyasztott ételekről és italokról. A válaszok alapján a szakemberek megbecsülték a napi édesítőszer-bevitelüket, majd három csoportba sorolták őket:
- A legkevesebb édesítőszert fogyasztók átlagosan napi 20 milligrammot vittek a szervezetükbe.
- A legtöbbet fogyasztóknál ez az érték napi 191 milligramm volt, ami körülbelül egy doboz diétás üdítőital aszpartámtartalmának felel meg.
A résztvevők a vizsgálat során három alkalommal végeztek kognitív teszteket. Ezekkel többek között a memóriájukat, a nyelvi képességeiket és az információfeldolgozás sebességét mérték fel.
Jelentősen romlottak az édesítőszer-fogyasztók kognitív képességei
Az eredmények szerint
a legtöbb édesítőszert fogyasztók memóriája és gondolkodási képességei 62 százalékkal gyorsabban romlottak, mint a legkevesebb cukorpótlót fogyasztóké.
A kutatók az elemzés során figyelembe vették az életkort, a nemet, a magas vérnyomást és a szív- és érrendszeri betegségeket. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők szellemi képességei a nyolc év alatt úgy romlottak, mintha 1,6 évvel többet öregedtek volna.
A közepes mennyiségű édesítőszert fogyasztóknál is gyorsabban romlottak a szellemi képességek. A hanyatlás üteme 35 százalékkal volt gyorsabb, mint a legkevesebb édesítőszert fogyasztóknál. Ez olyan, mintha a vizsgálat ideje alatt 1,3 évvel többet öregedtek volna szellemileg.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az értékek a kognitív teszteken nyújtott teljesítmény változását mutatják, nem pedig az agy biológiai öregedését.
Mely édesítőszerek jelenthetnek kockázatot?
A kutatók hét édesítőszert vizsgáltak, amelyek közül hat bizonyult kockázatosnak a kognitív képességek, különösen a memória gyorsabb romlása szempontjából. Ezek a következők voltak:
- Aszpartám
- Szacharin
- Aceszulfám-K
- Eritrit
- Szorbit
- Xilit
A hetedik vizsgált édesítőszer, a tagatóz esetében nem találtak hasonló kapcsolatot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tagatóz bizonyítottan biztonságosabb lenne a többi cukorhelyettesítőnél.
A kutatás azt is kimutatta, hogy az összefüggés nem egyformán volt erős minden korosztálynál. A 60 év alattiaknál a nagyobb édesítőszer-fogyasztás a nyelvi és az általános kognitív képességek gyorsabb romlásával járt együtt. A 60 év felettieknél viszont nem találtak ilyen jellegű összefüggést.
A kapcsolat a cukorbetegek körében szintén erősebb volt. Ez különösen fontos, mivel ők gyakran használnak édesítőszereket a cukorfogyasztás csökkentésére.
Alaposabban vizsgálni kell a kérdést
„Az alacsony vagy nulla kalóriatartalmú édesítőszereket gyakran a cukor egészséges alternatíváinak tekintik. Eredményeink azonban arra utalnak, hogy bizonyos édesítőszerek hosszú távon káros hatással lehetnek az agy egészségére”
– mondta Claudia Kimie Suemoto, a São Pauló-i Egyetem kutatója.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így nem bizonyítja, hogy közvetlenül az édesítőszerek okozzák a kognitív képességek romlását. Az eredmények értelmezését az is nehezíti, hogy az édesítőszer-fogyasztást a résztvevők saját beszámolói alapján becsülték meg. Emellett más, a kutatás során nem teljesen kiszűrt tényezők is befolyásolhatták az eredményeket. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy az egyes édesítőszerek valóban hatással vannak-e az agyműködésre, és milyen hosszú távú következményekkel járhat a rendszeres fogyasztásuk.