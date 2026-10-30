Számos élelmiszer diétás változata mesterséges édesítőszereket tartalmaz, amelyeket a cukor egészségesebb alternatíváinak tekintenek, azonban az utóbbi időben egyre több tanulmány lát napvilágot potenciális káros hatásaikról. Egy vadonatúj vizsgálat szerint hat gyakori cukorpótló kedvezőtlenül befolyásolja az agy egészségét. Az aggasztó eredmények a Neurology című orvosi szakfolyóiratban láttak napvilágot.

Az aszpartámhoz hasonló mesterséges édesítőszerek ronthatják a szellemi teljesítményt

Fotó: GARO / Phanie

Nyolc éven keresztül vizsgálták a mesterséges édesítőszerek hatását

A brazil kutatók 12 772 felnőtt adatait elemezték. A résztvevők átlagéletkora a vizsgálat kezdetén 52 év volt, és körülbelül nyolc éven át követték nyomon az állapotukat.

A kutatás kezdetén a résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki az előző évben fogyasztott ételekről és italokról. A válaszok alapján a szakemberek megbecsülték a napi édesítőszer-bevitelüket, majd három csoportba sorolták őket:

A legkevesebb édesítőszert fogyasztók átlagosan napi 20 milligrammot vittek a szervezetükbe.

A legtöbbet fogyasztóknál ez az érték napi 191 milligramm volt, ami körülbelül egy doboz diétás üdítőital aszpartámtartalmának felel meg.

A résztvevők a vizsgálat során három alkalommal végeztek kognitív teszteket. Ezekkel többek között a memóriájukat, a nyelvi képességeiket és az információfeldolgozás sebességét mérték fel.

Jelentősen romlottak az édesítőszer-fogyasztók kognitív képességei

Az eredmények szerint

a legtöbb édesítőszert fogyasztók memóriája és gondolkodási képességei 62 százalékkal gyorsabban romlottak, mint a legkevesebb cukorpótlót fogyasztóké.

A kutatók az elemzés során figyelembe vették az életkort, a nemet, a magas vérnyomást és a szív- és érrendszeri betegségeket. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők szellemi képességei a nyolc év alatt úgy romlottak, mintha 1,6 évvel többet öregedtek volna.

A közepes mennyiségű édesítőszert fogyasztóknál is gyorsabban romlottak a szellemi képességek. A hanyatlás üteme 35 százalékkal volt gyorsabb, mint a legkevesebb édesítőszert fogyasztóknál. Ez olyan, mintha a vizsgálat ideje alatt 1,3 évvel többet öregedtek volna szellemileg.