Egyetlen szelfi is elárulja, mennyire vagy beteg? Erre képes a mesterséges intelligencia

Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligencia alapú eszközt fejlesztettek ki, amely egyetlen arcfotó alapján próbálja megbecsülni a daganatos betegek túlélési esélyeit, valamint biológiai életkorát.

Megdöbbentő dolgokra képes a mesterséges intelligencia egyetlen fotó alapján - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendszert több millió egészséges ember arcképével és mintegy 35 ezer, daganatos betegekről készült fényképpel tanították be.

A kutatók célja, hogy a technológia a jövőben segíthesse az orvosokat a betegek állapotának felmérésében és a személyre szabott kezelések kiválasztásában. Az eszköz egyelőre kísérleti fázisban van, ezért jelenleg nem alkalmas arra, hogy a klinikai gyakorlatban használják. A kutatás előzetes eredményeit a The Lancet Digital Health című tudományos folyóiratban tették közzé.

A szem körüli területek különösen fontosak lehetnek

A kutatók két különálló mesterséges intelligencia-eszközt fejlesztettek ki:

a FaceSurvival nevű rendszer a daganatos betegek túlélési esélyeinek becslésére szolgál,

a FaceAge pedig azt vizsgálja, hány évesnek tűnik valaki a biológiai állapota alapján.

A FaceSurvival esetében a szem alatti terület és az orrnyereg környéke bizonyult különösen fontosnak az előrejelzések szempontjából. A rendszer különböző típusú és súlyosságú daganatos betegségek esetében is vizsgálta az összefüggéseket, köztük olyan esetekben, amikor a rák már a csontokra vagy az agyra is átterjedt.

A vizsgálatban részt vevő betegek többsége az Egyesült Államokból és Hollandiából származott, és az ötvenes-hatvanas éveiben járt. A mintában ugyanakkor gyermekek és 90 év feletti páciensek is szerepeltek – írja a BBC.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az orvosokat segítheti a mesterséges intelligencia, de nem helyettesítheti

Az orvosok jelenleg is számos vizsgálatot végeznek annak megállapítására, milyen súlyos egy beteg állapota, és milyen kilátásai lehetnek. A mesterséges intelligenciát fejlesztő kutatók szerint az új technológia ezt a munkát kiegészítheti, de ki nem válthatja.

Dr. Raymond Mak, a bostoni Mass General Brigham kutatója szerint egyre nagyobb szükség van olyan módszerekre, amelyek segítenek felmérni a betegek fizikai állapotát és terhelhetőségét, mielőtt intenzív kezelésekről döntenek.

Ilyen lehet például a sugárkezelés, a műtét vagy a szisztémás daganatellenes terápia.

A kutatócsoport célja, hogy az arcfotók elemzésével számszerűbbé, következetesebbé és szélesebb körben alkalmazhatóvá tegyék az egészségi állapot felmérését. A fejlesztés szabadalmi kérelme már folyamatban van, ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az eszköz orvosi használatra is készen áll.