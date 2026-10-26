Egyetlen szelfi is elárulja, mennyire vagy beteg? Erre képes a mesterséges intelligencia

Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligencia alapú eszközt fejlesztettek ki, amely egyetlen arcfotó alapján próbálja megbecsülni a daganatos betegek túlélési esélyeit, valamint biológiai életkorát.
A rendszert több millió egészséges ember arcképével és mintegy 35 ezer, daganatos betegekről készült fényképpel tanították be.
A kutatók célja, hogy a technológia a jövőben segíthesse az orvosokat a betegek állapotának felmérésében és a személyre szabott kezelések kiválasztásában. Az eszköz egyelőre kísérleti fázisban van, ezért jelenleg nem alkalmas arra, hogy a klinikai gyakorlatban használják. A kutatás előzetes eredményeit a The Lancet Digital Health című tudományos folyóiratban tették közzé.
A szem körüli területek különösen fontosak lehetnek
A kutatók két különálló mesterséges intelligencia-eszközt fejlesztettek ki:
- a FaceSurvival nevű rendszer a daganatos betegek túlélési esélyeinek becslésére szolgál,
- a FaceAge pedig azt vizsgálja, hány évesnek tűnik valaki a biológiai állapota alapján.
A FaceSurvival esetében a szem alatti terület és az orrnyereg környéke bizonyult különösen fontosnak az előrejelzések szempontjából. A rendszer különböző típusú és súlyosságú daganatos betegségek esetében is vizsgálta az összefüggéseket, köztük olyan esetekben, amikor a rák már a csontokra vagy az agyra is átterjedt.
A vizsgálatban részt vevő betegek többsége az Egyesült Államokból és Hollandiából származott, és az ötvenes-hatvanas éveiben járt. A mintában ugyanakkor gyermekek és 90 év feletti páciensek is szerepeltek – írja a BBC.
Az orvosokat segítheti a mesterséges intelligencia, de nem helyettesítheti
Az orvosok jelenleg is számos vizsgálatot végeznek annak megállapítására, milyen súlyos egy beteg állapota, és milyen kilátásai lehetnek. A mesterséges intelligenciát fejlesztő kutatók szerint az új technológia ezt a munkát kiegészítheti, de ki nem válthatja.
Dr. Raymond Mak, a bostoni Mass General Brigham kutatója szerint egyre nagyobb szükség van olyan módszerekre, amelyek segítenek felmérni a betegek fizikai állapotát és terhelhetőségét, mielőtt intenzív kezelésekről döntenek.
Ilyen lehet például a sugárkezelés, a műtét vagy a szisztémás daganatellenes terápia.
A kutatócsoport célja, hogy az arcfotók elemzésével számszerűbbé, következetesebbé és szélesebb körben alkalmazhatóvá tegyék az egészségi állapot felmérését. A fejlesztés szabadalmi kérelme már folyamatban van, ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az eszköz orvosi használatra is készen áll.
Az arc az öregedésről is árulkodhat
A másik rendszer, a FaceAge nem a születési dátumot, hanem a külső jegyek alapján becsült biológiai életkort vizsgálja.
A kutatók szerint az orr alatti és a száj körüli ráncok, a homlok barázdái, a szem körüli szarkalábak, a halánték és az orcák is fontos információkat hordozhatnak az öregedés folyamatáról.
Bizonyos életmódbeli szokások felgyorsíthatják az öregedést, például a túlzott alkoholfogyasztás, a droghasználat és a dohányzás.
Mak szerint az eszköz meglepően következetes eredményeket adott a hétköznapi fényképek elemzésekor, még akkor is, ha a képek eltérő megvilágításban, arckifejezéssel, sminkkel vagy más testtartással készültek. A vizsgált plasztikai műtétek többsége sem változtatta meg jelentősen a rendszer működését, bár az orrplasztika után kisebb eltérést tapasztaltak.
Még további vizsgálatokra van szükség
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a technológia megbízhatóságának megállapításához sokkal több arcképre és adatra van szükség. Különösen fontos, hogy a vizsgálatok különböző etnikai hátterű emberekre is kiterjedjenek, hiszen csak így mérhető fel megfelelően, mennyire pontosan működnek a rendszerek a különböző népességcsoportokban.
A kutatócsoport már a nyilvánosságot is bevonja a munkába: az érdeklődők arckép feltöltésével személyre szabott becslést kaphatnak biológiai életkorukról a FaceAge kutatási oldalán.
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