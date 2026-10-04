De mi történne akkor, ha egy szuperintelligens számítógépes rendszer valóban arra a következtetésre jutna, hogy a bolygónak jobb lenne az emberiség nélkül? Milyen módon próbálhatna megszabadulni tőlünk?

Biológiai hadviselés

Az egyik felvázolt forgatókönyv szerint, ha egy „Skynethez” hasonló mesterséges intelligencia átvenné az irányítást automatizált, felhőalapú laboratóriumok felett, akár az emberi biológiai adatokat is felhasználhatná ellenünk. Elméletben olyan rendkívül fertőző és halálos kórokozók létrehozását kezdeményezhetné, amelyek világszerte túlterhelhetnék az egészségügyi rendszereket, és egyszerre hatalmas emberveszteséget okozhatnának.

A felvetés szerint egy kellően fejlett MI akár arra is megpróbálhatná rávenni az embereket, hogy maguk hozzanak létre és terjesszenek el egy veszélyes kórokozót. Egy olyan, a COVID–19-nél is súlyosabb járvány, amely rendkívül gyorsan terjed, miközben napokig észrevétlen marad, a szakértők által felvázolt forgatókönyv szerint rendkívül nehezen lenne megfékezhető.

Ez a forgatókönyv korántsem elképzelhetetlen, hiszen a mesterséges intelligenciát már ma is alkalmazzák az egészségügyben, többek között betegségek kezelésére szolgáló új gyógymódok kutatásában és fejlesztésében. Az MI így egyre több ismerettel rendelkezik az emberi szervezet működéséről – beleértve annak gyenge és sebezhető pontjait is.

Kritikus infrastruktúra

Egy elszabadult mesterséges intelligencia akár ott is támadhatna, ahol élünk és dolgozunk. Évtizedek óta egyre több munkafolyamatot és rendszert automatizálunk, ezek jelentős része pedig valamilyen módon az internethez kapcsolódik – vagyis éppen ahhoz a digitális környezethez, amelyben egy mesterséges szuperintelligencia is működne.