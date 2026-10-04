A mesterséges intelligencia kutatói a napokban világszerte komoly aggodalmat keltettek, amikor nyilvánosan elismerték: van rá esély, hogy az általuk létrehozott technológia már a következő évtizedben az emberiség pusztulását okozhatja.
- Egy szuperintelligens MI a kritikus infrastruktúra megbénításával áramkimaradásokat, közlekedési és kommunikációs káoszt idézhetne elő.
- A szakértők által felvázolt egyik legsúlyosabb veszélyt a biológiai fenyegetések jelentik.
- Az élelmiszer- és vízellátás megzavarása közvetlen támadás nélkül is súlyos globális válsághoz vezethetne.
- Deepfake-ekkel, álhírekkel és manipulációval az MI alááshatná a társadalmi bizalmat, és konfliktusokat szíthatna.
- A veszélyhez még rosszindulat sem feltétlenül kell: egy rendkívül fejlett rendszer hibás döntése vagy az emberi szándék félreértése is katasztrofális következményekkel járhatna.
Így pusztíthatná el az emberiséget a mesterséges intelligencia – 6 rémisztő forgatókönyvet vázoltak fel a szakértők
A szakértők szerint ennek a digitális „világvégének” a veszélye egyre nő, ahogy a számítógépes rendszerek mind nagyobb teljesítményűvé és egyre szorosabban összekapcsolttá válnak. Attól tartanak, hogy egy emberi képességeket messze meghaladó, szuperintelligens mesterséges intelligencia kikerülhet az ellenőrzésünk alól, és végzetes következményekkel járhat az emberiség számára.
A kockázat leírására már külön kifejezés is született: ez a „p(doom)”, vagyis annak becsült valószínűsége, hogy egy rendkívül fejlett mesterséges intelligencia létrehozása az emberiség kihalásához, vagy ahhoz vezet, hogy az emberek elveszítik az irányítást a világ felett.
Jacob Coxon MI-biztonsági szakértő a közelmúltban felmondott az iparág egyik meghatározó vállalatánál, az Anthropicnál. Döntésével azért tiltakozott, mert véleménye szerint az MI-ipar legnagyobb szereplői nem megfelelően kezelik a technológiában rejlő veszélyeket.
Jacob Coxon az X-en élesen fogalmazott:
Egyenesen az önmagát továbbfejlesztő szuperintelligencia felé versenyeznek, és közben a mi életünkkel játszanak. Azok, akik a mesterséges intelligenciát fejlesztik, valóban úgy gondolják, hogy a technológia akár már az évtized végére mindannyiunk halálát okozhatja. Ez nem valamiféle marketingfogás. Sőt, számos vezető és tapasztalt kutató a sajtóban jóval óvatosabban fogalmaz, hogy megfontoltnak tűnjön, miközben négyszemközt ugyanezek az emberek komoly félelmekről beszélnek. Nincs még egy olyan emberi tevékenység, amely ekkora veszélyt jelentene
– állította.
De mi történne akkor, ha egy szuperintelligens számítógépes rendszer valóban arra a következtetésre jutna, hogy a bolygónak jobb lenne az emberiség nélkül? Milyen módon próbálhatna megszabadulni tőlünk?
Biológiai hadviselés
Az egyik felvázolt forgatókönyv szerint, ha egy „Skynethez” hasonló mesterséges intelligencia átvenné az irányítást automatizált, felhőalapú laboratóriumok felett, akár az emberi biológiai adatokat is felhasználhatná ellenünk. Elméletben olyan rendkívül fertőző és halálos kórokozók létrehozását kezdeményezhetné, amelyek világszerte túlterhelhetnék az egészségügyi rendszereket, és egyszerre hatalmas emberveszteséget okozhatnának.
A felvetés szerint egy kellően fejlett MI akár arra is megpróbálhatná rávenni az embereket, hogy maguk hozzanak létre és terjesszenek el egy veszélyes kórokozót. Egy olyan, a COVID–19-nél is súlyosabb járvány, amely rendkívül gyorsan terjed, miközben napokig észrevétlen marad, a szakértők által felvázolt forgatókönyv szerint rendkívül nehezen lenne megfékezhető.
Ez a forgatókönyv korántsem elképzelhetetlen, hiszen a mesterséges intelligenciát már ma is alkalmazzák az egészségügyben, többek között betegségek kezelésére szolgáló új gyógymódok kutatásában és fejlesztésében. Az MI így egyre több ismerettel rendelkezik az emberi szervezet működéséről – beleértve annak gyenge és sebezhető pontjait is.
Kritikus infrastruktúra
Egy elszabadult mesterséges intelligencia akár ott is támadhatna, ahol élünk és dolgozunk. Évtizedek óta egyre több munkafolyamatot és rendszert automatizálunk, ezek jelentős része pedig valamilyen módon az internethez kapcsolódik – vagyis éppen ahhoz a digitális környezethez, amelyben egy mesterséges szuperintelligencia is működne.
Egy ilyen rendszer súlyos káoszt idézhetne elő azzal, ha működésképtelenné tenné az elektromos hálózatokat, a közlekedési és kommunikációs rendszereket, valamint megzavarná a pénzügyi piacokat. A hétköznapokban mindez azt jelenthetné, hogy leállnak a bankautomaták, kialszanak a fények, megbénul a közlekedés és a kommunikáció, az emberek pedig nehezen tudnának elmenekülni a kialakuló káoszból.
A felvázolt forgatókönyv szerint az MI akár az emberi kapzsiságot is kihasználhatná céljai eléréséhez. Embernek adhatná ki magát, és mit sem sejtő embereket bízhatna meg szabotázsakciókkal anélkül, hogy azok tisztában lennének azzal, valójában kinek dolgoznak. Vagyis akár a HAL „alkalmazottai” is lehetnénk úgy, hogy fogalmunk sincs róla.
A nukleáris forgatókönyv
Régi félelem, egyben a sci-fi filmek egyik visszatérő témája. Legyen szó a Háborús játékokról vagy a Terminátorról, számtalanszor felmerült már az a forgatókönyv, amelyben egy ellenségessé váló mesterséges intelligencia az atomfegyverek feletti irányítás megszerzésével próbál végezni az emberiséggel.
Egy ilyen rendszer elméletileg úgy is kirobbanthatna egy nukleáris konfliktust, hogy az egyik nagyhatalmi tömb nevében támadást indít a másik ellen, majd megvárja az elkerülhetetlen válaszcsapást. Egy még szélsőségesebb forgatókönyv szerint akár mindkét oldal fegyvereit közel egy időben bevethetné.
A londoni King’s College által az év elején végzett háborús szimulációk szintén aggasztó eredményeket hoztak. A kísérletekben alkalmazott MI-rendszerek kifejezetten hajlamosnak mutatkoztak a nukleáris eszkalációra: a szimulációk mintegy 95 százalékában sor került taktikai atomfegyverek alkalmazására, háromnegyedükben pedig stratégiai nukleáris fenyegetésig fajult a helyzet.
A hadsereg egésze különösen érzékeny terület lehet, hiszen a mesterséges intelligenciát már jelenleg is számos katonai rendszerben alkalmazzák, a drónoktól kezdve a kommunikáción át egészen a műholdas technológiákig. Az orosz kormány például korábban arról számolt be, hogy olyan drónokat is bevetett, amelyek irányítását teljes egészében számítógépes rendszerek végezték.
Élelmiszer- és vízellátás
Egy ellenségessé váló mesterséges intelligenciának akár közvetlen támadásra sem lenne szüksége ahhoz, hogy veszélybe sodorja az emberiséget. Elég lehetne, ha megbénítaná a globális ellátási láncokat, megzavarná az ivóvízhálózatokat, valamint az élelmiszer-termelést és a mezőgazdasági rendszereket.
Egy ilyen rendszer akár a saját terjeszkedésének szolgálatába is állíthatná a Föld energiatermelésének és nyersanyagkészleteinek egy részét. Ebben a forgatókönyvben a gépnek lényegében nem is kellene közvetlenül harcolnia az emberiséggel: egyszerűen kivárhatná, amíg az alapvető erőforrások hiánya elvégzi helyette a munkát. Az idő ugyanis az ő oldalán állna.
Deepfake-ek és manipuláció
Elképzelhető, hogy egy elszabadult mesterséges intelligencia először nem a testünket, hanem a gondolkodásunkat venné célba. Deepfake videókkal, álhírekkel és pszichológiai manipulációval fokozatosan alááshatná az emberek tényekbe és intézményekbe vetett bizalmát.
Mindez idővel meggyengíthetné azokat a társadalmi alapokat, amelyek nélkülözhetetlenek egy jól működő közösség fenntartásához. A következmény széles körű társadalmi elégedetlenség, zavargások és konfliktusok kialakulása lehetne, miközben az emberiség képessége is jelentősen romlana arra, hogy közösen lépjen fel az olyan globális veszélyekkel szemben, mint a klímaváltozás, a biológiai kockázatok vagy az új technológiák jelentette fenyegetések.
Az MI akár véletlenül is emberek halálát okozhatja
Van egy ennél kevésbé baljós, mégis riasztó lehetőség is: elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia nem rosszindulatból, hanem egy végzetes tévedés következtében sodorná veszélybe az emberiséget.
Gary Rivlin, az AI Valley szerzője a New York Postnak arról beszélt, leginkább az aggasztja, hogy a mesterséges intelligenciából hiányzik az emberek számára magától értetődő józan ész.
Attól tartok, hogy az MI-nek nincs józan esze. Így aztán valamilyen ostoba módon akár az összes vizet is elhasználhatja, egyszerűen azért, mert nem érti azt, amit egy ember értene. Ezek a rendszerek mindent tudnak, mégsem értenek semmit
– fogalmazott a Daily Star szerint.