Mesterséges intelligencia által generált gyógyszer lehet az örök élet titka

A kutatók már évtizedek óta próbálnak rájönni, mi lehet "az örök élet titka" - pontosabban mivel lehetne lassítani az öregedést. Számtalan egy évszázadot megélő ember életét vetették a górcső alá, de úgy tűnik a mesterséges intelligencia most megelőzte őket.

Egy mesterséges intelligencia által generált gyógyszer lassíthatja az öregedést. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy mesterséges intelligencia által generált csodaszer lassíthatja az öregedést

A Nature folyóiratban megjelent új tanulmány korai jeleket talált arra, hogy a rentosertib nevű gyógyszerjelölt - amelyet eredetileg mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki krónikus tüdőbetegség kezelésére - az öregedési folyamat lassításában is működhet.

Az Insilico Medicine által létrehozott Rentosertib egy potenciálisan első a kategóriájában kémiai vegyület, amelyet generatív mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki.

Ez olyan, mintha egy zárat leolvasnánk, és egy olyan kulcsot generálnánk, amely illeszkedik a zárhoz

- mondta az Insilico alapítója, Dr. Alex Zhavoronkov.

A gyógyszert eredetileg az idiopátiás tüdőfibrózis kezelésére alakították ki, amely állapot negatívan befolyásolja a tüdő oxigénellátásában betöltött szerepét. A gyógyszer hatékonyságát vizsgáló klinikai vizsgálatok ígéretes eredményeket hoztak a tüdőfunkció és a tüdő tágulása javításában az Insilico szerint. Ugyanezek a klinikai vizsgálatok azt is jelezték, hogy a gyógyszer képes lehet lassítani az öregedés néhány főbb jellemzőjét.

A hipotézis teszteléséhez a kutatók hat különböző öregedési órát használtak - egyfajta mesterséges intelligencia alapú eszközt, amely segít meghatározni egy személy biológiai korát. Ahelyett, hogy ezeket az órákat arra használták volna, hogy a viselkedés vagy a környezet hogyan befolyásolja az öregedést, a tanulmányban részt vevő kutatók proteomikus órákat alkalmaztak, amelyek pontosabban mérik a biológiai változásokat.

A vizsgálatban 42 ember - 40 év feletti férfiak és nők egyaránt - életkor-jelzőit elemezték, akiket Kína 21 különböző helyéről választottak ki, hat különböző öregedési órán (négy kronológiai óra és két halálozáson alapuló óra) keresztül, a 12 hetes rentosertib-kezelés előtt és után. A hat öregedési óra mindegyikében a kutatók a biológiai kor következetes csökkenését figyelték meg a kiindulási állapothoz képest, míg a placebo csoport minimális változást vagy enyhe növekedést mutatott a biológiai korban.