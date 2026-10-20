Magyar részvétellel tettek izgalmas felfedezést az űrben – az élet eredetével is összefügghet

A Földtől mintegy ezer fényévre, a Perseus-molekulafelhőben található IRAS 4A2 jelű csillagkezdemény (protocsillag) környezetében először mutatták ki a csillagközi anyagban a metanol teljesen, vagyis négyszeresen deuterált változatát. A kutatásban részt vett Kóspál Ágnes, a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos tanácsadója is, aki részletesen mesélt az Origónak az elért eredményekről.

A Perseus-molekulafelhő egyik fiatal csillagánál sikerült kimutatni a metanol ritka, nehéz formáját. A mostani az első alkalom, hogy ezt a molekulát az űrben észlelték

Fotó: IRAP Toulouse/Konkoly

Az egyik legkülönlegesebb metanolváltozat nyomában

A metanol a legegyszerűbb alkohol, amely gyakran előfordul a csillagközi térben.

Hagyományos formájában négy hidrogénatomot tartalmaz, melyek atommagja egyetlen protonból áll.

A most azonosított molekulában azonban mind a négy hidrogént deutérium helyettesíti, azaz atommagjukban a proton mellett egy neutron is található.

Ezt a ritka szerkezetet teljesen deuterált metanolnak nevezik.

E különleges metanolváltozat rendkívül hideg és sűrű gázfelhőkben, nagyjából mínusz 250 Celsius-fokon tud hatékonyan kialakulni. Mivel a közönséges metanol jóval tágabb feltételek mellett is létrejöhet, a nehéz változat lényegesen több információt hordoz a csillagkeletkezést megelőző korai időszakról.

„A teljesen deuterált metanol a csillagközi porfelhők legkorábbi, leghidegebb szakaszának kémiai lenyomatát őrzi”

– magyarázta Kóspál Ágnes.

A metanolmolekulák eredetileg a csillagközi porszemcsék jégburkában keletkeznek, az ALMA rádióantenna-rendszer segítségével azonban már a gázfázisban is megfigyelhetők. A csillagkezdemény körüli forróbb övezetben ugyanis a jég elpárolog, kiszabadítva a benne rekedt vegyületeket. A chilei mérések a molekulák jellegzetes rádiós „ujjlenyomatát” érzékelik, így a felmelegedett gázból is pontosan kiolvashatók a korábbi, hideg korszak nyomai.

A vártnál is meglepőbb arányok

Noha a teljesen deuterált metanol jelenlétére számítottak a szakemberek, a molekula különféle nehéz változatainak aránya meglepetést okozott. A háromszorosan deuterált metanolnak az egyszeresen deuterált változathoz viszonyított aránya jóval magasabb volt annál, mint amit az elméleti modellek előre jeleztek.

„Egyelőre nem értjük pontosan, mi áll e magas arány hátterében”

– mutatott rá Kóspál Ágnes.