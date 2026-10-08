Látványos meteorhullás kezdődik, szabad szemmel is megfigyelhető

Több látványos égi jelenséget is tartogat október: egymás után három meteorraj jelenhet meg az éjszakai égbolton, a hónap végén pedig a Vadászok holdja ragyog fel.

Érdemes lesz az eget figyelni: három meteorraj is beragyogja az októbert.

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Három meteorraj és a Vadászok holdja teszi különlegessé az októbert

Elsőként az október 6. és 10. között aktív Drakonidák meteorraj éri el maximumát október 8-án és 9-én. A legtöbb meteorrajjal ellentétben ezt nem hajnalban, hanem már alkonyat után érdemes keresni az égbolton.

Ennek oka, hogy a meteorraj kiindulási pontja, vagyis radiánsa a Sárkány csillagképben található, amely sötétedéskor emelkedik a legmagasabbra. A keskeny, fogyó holdsarló csak hajnal előtt kel fel, így fénye kevésbé zavarhatja a megfigyelést.

Tiszta égbolt esetén olyan helyet célszerű választani, ahonnan akadálytalanul látható a horizont, és alacsony a fényszennyezés. Távcsőre vagy binokulárra nincs szükség, a meteorok szabad szemmel is megfigyelhetők.

A jelenség akkor alakul ki, amikor a Föld áthalad a 21P/Giacobini–Zinner üstökös által hátrahagyott törmelékfelhőn. A fénycsíkokat akár homokszem méretű részecskék is létrehozhatják. Ideális körülmények között óránként körülbelül tíz meteor bukkanhat fel.

Aki lemarad a Drakonidákról, október 14. körül a Déli Tauridák első maximumát figyelheti meg, elsősorban éjfél és hajnali három óra között. A meteorraj november 4-én és 5-én éri el második csúcspontját, amikor lassú, fényes, „halloweeni tűzgolyók” is megjelenhetnek.

Az Orionidák október 21-én tetőznek. Elővárosi területeken óránként három–hat meteor lehet látható, sötétebb helyeken pedig ennél valamivel több. A Halley-üstökös törmelékéből származó rajt október 22-én, a kora hajnali órákban lehet a legjobban megfigyelni.

Október 26-án érkezik a Vadászok holdja. Az októberi telihold elnevezése ahhoz a hagyományhoz kapcsolódik, amely szerint egykor annak erős fényében követték a vadászok a zsákmányt az őszi földeken.