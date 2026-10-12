Már a laborban is terjeszkedik az MI, újabb feladatokat vesz át az embertől

A svédországi Chalmers Műszaki Egyetem szakértői a nagy nyelvi modellek, az automatizált következtetés és a laboratóriumi automatizálás összekapcsolásával alkották meg az MI-tudóst, amelyet a sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) tanulmányozásával bíztak meg. A rendszer megkapta az élesztő genomjáról, anyagcseréjéről szóló ismereteket, valamint azokat a korábbi kutatásokat, amelyek a gombával foglalkoztak. Ezekből a forrásokból kellett aztán új ismereteket létrehoznia.

Az MI-tudós képes tudományos hipotéziseket felállítani és saját kísérleteket tervezni

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Az MI-tudós önállóan is képes volt kísérleteket tervezni

A rendszer különlegessége, hogy képes ígéretes biológiai kérdéseket felvetni, majd olyan kísérleteket javasolni, amelyekkel ellenőrizhetők a hipotézisek. Ezt követően értékelni tudja a kapott eredményeket, és az új bizonyítékok alapján folyamatosan pontosítja saját ismereteit.

Ievgeniia Tiukova, a Chalmers Műszaki Egyetem posztdoktori kutatója szerint olyan hatalmas információmennyiségről van szó, amelyet egy ember már nehezen tudna önállóan értelmezni. Az MI-alapú rendszer azonban képes átfésülni ezeket az adatokat, megfogalmazni a további vizsgálatra érdemes kérdéseket, majd az eredmények alapján továbbgondolni az egész kutatási folyamatot.

Az MI-tudós tehát nem csupán döntéstámogató eszközként funkcionál, hanem aktívan részt vesz új tudományos ismeretek megalkotásában.

Az MI gondolkodását a laboratóriumi munkával kapcsolták össze

Fontos eleme a fejlesztésnek, hogy a mesterséges intelligencia következtetési képessége közvetlenül a kísérleti munkához kapcsolódik. A rendszer nem csupán elemzi az információkat, hanem ezek alapján megtervezi a kutatómunka következő lépéseit is.

Tiukova az önvezető autók működéséhez hasonlította a folyamatot. Ezekben szintén a mesterséges intelligencia dolgozza fel az adatokat, von le következtetéseket, majd hajt végre különböző műveleteket. Ross King, a tanulmány vezető szerzője szerint az autonóm laboratóriumok a jelenleginél sokkal gyorsabban és hatékonyabban vizsgálhatják a biológiai rendszereket.

Az MI-tudósok a jövőben főként a biológia, az orvostudomány és a biotechnológia területén gyorsíthatják fel a kutatásokat. Emellett csökkenthetik az összetett tudományos kérdések vizsgálatához szükséges időt, és hatékonyabbá tehetik a laboratóriumi erőforrások felhasználását.