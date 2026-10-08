Tüzet nyitott a Földre egy távoli objektum

Az IRAS 18293-0941 katalógusjelű objektum lehet az első ismert mikroblazár. A rendszer egy fekete lyukból és egy óriási, forró csillagból áll, amelyek 11 naponta kerülik meg egymást. Ahogy a csillag anyaga a fekete lyukba hullik, egy része két ellentétes irányú nyaláb formájában kilökődik, és ezek egyike pont a Föld felé irányul.
Régóta keresték, most megtalálhatták
A blazárok a világegyetem legenergikusabb objektumai; olyan kvazárok, amelyek központjában egy szupermasszív fekete lyuk rejtőzik. A fekete lyuk magához vonzza a környező anyagot, és egy részét közel fénysebességgel, ellentétes irányú nyalábokként kilövi. Akkor beszélünk blazárról, ha az egyik ilyen nyaláb éppen a Föld felé mutat. Bár a csillagászok a kvazárok kisebb változatait – a mikrokvazárokat – már korábban azonosították, régóta gyanítják, hogy a blazároknak is létezik kistestvérük: a mikroblazár.
Erre a szerepre az IRAS 18293-0941 lehet az első komoly jelölt.
Nehéz elcsípni a mikroblazárokat
A megfigyelést jelentősen nehezíti, hogy az objektumot egy sűrű porfelhő takarja. Ráadásul a mikroblazárok – és általában a mikrokvazárok – csillagászati léptékkel mérve csak nagyon rövid ideig vannak ebben az állapotban. Josep Martí, a Jaéni Egyetem csillagásza és a kutatás vezetője szerint éppen ezért a tökéletes pillanatot kell elcsípni a megfigyeléshez, de még így sincs garancia a sikerre.
Szinte minden tulajdonság stimmel
Az elméleti modellek szerint a mikroblazároknak jól felismerhető jellemzőik vannak.
- Erős sugárzást kell kibocsátaniuk az elektromágneses spektrum széles tartományában,
- a fényességüknek pedig gyorsan kell változnia.
- Emellett a hátuk mögött egy forró területnek is ki kell alakulnia, ahol az ellenkező irányba lőtt nyaláb felhevíti a csillagközi anyagot.
Az IRAS 18293-0941 szinte az összes elvárt tulajdonságot mutatja, egyetlen fontos dolgot kivéve: a kutatók nem észlelték a fényesség gyors változását. A mikroblazárok esetében a Föld felé irányuló nyaláb miatt – az úgynevezett Doppler-erősítés hatására – még az apró fényességváltozások is felerősödhetnek. Martí szerint azonban lehetséges, hogy az objektumot körülvevő sűrű gázfelhő egyszerűen elsimítja ezeket az ingadozásokat.
Számos különböző csillagászati műszerrel vizsgálták
A kutatók több komoly távcsövet is bevetettek a vizsgálathoz. Felhasználták többek között a spanyolországi Calar Alto Obszervatórium, az European VLBI Network és a dél-afrikai MeerKAT rádiótávcső-rendszer adatait, emellett a Very Large Array korábbi méréseit is elemezték.
A szakemberek most arra keresik a választ, hogy valóban ott van-e az objektum mögött az a forró régió, amit az ellenkező irányba haladó nyaláb hoz létre. Bár a gyors fényességváltozás egyelőre hiányzik, az IRAS 18293-0941 továbbra is a legígéretesebb jelölt arra, hogy a világ első ismert mikroblazárja legyen.
A mikroblazárról az Astronomy and Astrophysics című csillagászati szakfolyóiratban számoltak be.