Tüzet nyitott a Földre egy távoli objektum

Az IRAS 18293-0941 katalógusjelű objektum lehet az első ismert mikroblazár. A rendszer egy fekete lyukból és egy óriási, forró csillagból áll, amelyek 11 naponta kerülik meg egymást. Ahogy a csillag anyaga a fekete lyukba hullik, egy része két ellentétes irányú nyaláb formájában kilökődik, és ezek egyike pont a Föld felé irányul.

Az IRAS 18293-0941 mikroblazár művészi illusztrációja

Fotó: B. Marcote (JIVE/ASTRON)

Régóta keresték, most megtalálhatták

A blazárok a világegyetem legenergikusabb objektumai; olyan kvazárok, amelyek központjában egy szupermasszív fekete lyuk rejtőzik. A fekete lyuk magához vonzza a környező anyagot, és egy részét közel fénysebességgel, ellentétes irányú nyalábokként kilövi. Akkor beszélünk blazárról, ha az egyik ilyen nyaláb éppen a Föld felé mutat. Bár a csillagászok a kvazárok kisebb változatait – a mikrokvazárokat – már korábban azonosították, régóta gyanítják, hogy a blazároknak is létezik kistestvérük: a mikroblazár.

Erre a szerepre az IRAS 18293-0941 lehet az első komoly jelölt.

Nehéz elcsípni a mikroblazárokat

A megfigyelést jelentősen nehezíti, hogy az objektumot egy sűrű porfelhő takarja. Ráadásul a mikroblazárok – és általában a mikrokvazárok – csillagászati léptékkel mérve csak nagyon rövid ideig vannak ebben az állapotban. Josep Martí, a Jaéni Egyetem csillagásza és a kutatás vezetője szerint éppen ezért a tökéletes pillanatot kell elcsípni a megfigyeléshez, de még így sincs garancia a sikerre.

Szinte minden tulajdonság stimmel

Az elméleti modellek szerint a mikroblazároknak jól felismerhető jellemzőik vannak.

Erős sugárzást kell kibocsátaniuk az elektromágneses spektrum széles tartományában,

a fényességüknek pedig gyorsan kell változnia.

Emellett a hátuk mögött egy forró területnek is ki kell alakulnia, ahol az ellenkező irányba lőtt nyaláb felhevíti a csillagközi anyagot.

Az IRAS 18293-0941 szinte az összes elvárt tulajdonságot mutatja, egyetlen fontos dolgot kivéve: a kutatók nem észlelték a fényesség gyors változását. A mikroblazárok esetében a Föld felé irányuló nyaláb miatt – az úgynevezett Doppler-erősítés hatására – még az apró fényességváltozások is felerősödhetnek. Martí szerint azonban lehetséges, hogy az objektumot körülvevő sűrű gázfelhő egyszerűen elsimítja ezeket az ingadozásokat.