Fény derült a mikroműanyagok valódi természetére – a legrosszabb rémálmaink válhatnak valóra

A mikroműanyagok gyakorlatilag kikerülhetetlenek; mindenütt jelen vannak a mélytengerektől kezdve egészen az emberi szervezetig. Sokáig kérdéses volt azonban, milyen hatással vannak az egészségre. A Columbia Egyetem és a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i kampuszának kutatói most kimutatták, hogy az apró műanyagrészecskék korántsem olyan közömbösek kémiailag, mint azt eredetileg feltételezték. Hat elterjedt műanyagtípust vettek górcső alá, és megállapították, hogy vízzel érintkezve rendkívül reakcióképes hidroxil-szabadgyökök képződhetnek a felületükön. A megfigyelést a Nature című tudományos folyóiratban mutatták be részletesen.

A mikroműanyagok hozzájárulhatnak a DNS-károsító szabadgyökök kialakulásához

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Miért válhatnak veszélyessé a mikroműanyagok?

A jelenség a műanyagrészecskék kis méretére és víztaszító tulajdonságára vezethető vissza. Ahogy a műanyag egyre kisebb darabokra töredezik, jelentősen megnő az összesített felülete. A keletkező, rendkívül reakcióképes, víztaszító részecskék megváltoztatják a környezetükben lévő vízmolekulák elrendeződését, ami elősegíti a káros szabad gyökök képződését.

A szakemberek azt is megvizsgálták, milyen hatással lehetnek ezek a reakciók az élő szervezetben található anyagokra. Amikor lizozimot – vagyis a könnyben, a nyálban és más testnedvekben is előforduló fehérjét – adtak a rendszerhez, a fehérjemolekulák összecsapódtak. A kísérletekben egerekből származó vörösvértesteket is vizsgáltak, amelyek a szabadgyök-képződéssel járó folyamat hatására deformálódtak és szétestek.

Hogyan csökkenthető a mikroműanyagok káros hatása?

Bár a laboratóriumi tesztek egyértelműen igazolják a mikroműanyagok egészségkárosító hatását, az emberi szervezetben végbemenő folyamatok tisztázásához további vizsgálatokra van szükség. Jelenleg is vizsgálják, hogyan jutnak el a műanyagrészecskék a magzati szövetekbe, és miként csökkenthető a mikroműanyagoknak való kitettség.

Hosszabb távon megoldást hozhat a műanyagok kémiai összetételének vagy felületének módosítása. Ezekkel a változtatásokkal mérsékelni lehetne az apró műanyagrészecskék egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásait.