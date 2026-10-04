217 év után megfejtették Napóleon titkosírását, a AI-nak mindössze 6 óra kellett hozzá

A levél Napóleon utasítására készült, de nem maga a császár írta. Eugène de Beauharnais, Napóleon nevelt fia és az Itáliai Királyság alkirálya küldte Auguste de Marmont francia tábornoknak, aki csapataival Dalmáciában állomásozott. A parancs különösen érzékeny katonai információkat tartalmazott, ezért az üzenetet titkosítva kellett továbbítani.
A levél első sora már korábban is olvasható volt, a következő 24 sor azonban 217 éven át megfejtetlen maradt.
A levél első sora így szól: „Bizonyára megkapta, Marmont tábornok úr, e hónap 8-án, 14-én és 20-án kelt leveleimet.”
Ezt követően azonban több mint ezer kódolt jel következett, amelyek jelentését a kutatók hosszú időn át nem tudták teljes egészében rekonstruálni.
Hat óra alatt fejtette meg a mesterséges intelligencia
A rejtjelezett üzenetet Carter Church, a SentinelOne mesterségesintelligencia-mérnöke próbálta megfejteni az OpenAI GPT-6 Astra modelljének segítségével. A teljes folyamat körülbelül hat órát vett igénybe, és egyetlen beszkennelt kép alapján indult.
Az Astra először feldolgozta az 1202×1836 képpontos dokumentumot, sorokra bontotta, majd azonosította a kézzel rajzolt jeleket.
A rendszernek azt is fel kellett ismernie, hogy a mintegy 175 különbözőnek látszó jel közül melyek valójában ugyanannak a jelnek az eltérő változatai. Csak ezután kezdődhetett a tényleges kódfejtés.
Több tízezer katona helyzetéről számolt be
A megfejtett üzenetből kiderül, hogy Napóleon részletesen tájékoztatta Marmontot a francia és szövetséges erők európai elhelyezkedéséről.
A levél például a bajor, lengyel és francia csapatok helyzetét is ismertette.
A Friuli térségében állomásozó hadsereg létszámát 80 ezer főben adta meg, és ehhez hozzáadta a dalmáciai hadtestet, valamint a hátországban szervezett tartalékokat is.
Napóleon üzenete egyértelműen azt a benyomást igyekezett kelteni, hogy Ausztria minden oldalról támadás alatt áll majd.
A levél szerint az oroszok Ausztria ellen vonulnak, a francia és szövetséges erők pedig több irányból készülnek fellépni ellene. Napóleon ezért úgy fogalmazott, hogy Ausztria „saját pusztulása felé siet”.
A császár Marmontot külön arra biztatta, hogy ne hagyja magát megfélemlíteni, amikor eljön a menetparancs ideje.
A tábornok ugyanis Dalmáciában viszonylag elszigetelt helyzetben volt, és egy osztrák támadás esetén fennállt a veszélye annak, hogy csapatait elvágják a francia hadsereg többi részétől – írja a New York Post.
Két héttel az osztrák támadás előtt született
A megfejtés a levél pontosabb időzítésére is új információkat adott. Church a csapatok létszámából, az egyes tisztek rangjából és az egységek helyzetéből arra jutott, hogy
a dokumentum 1809 márciusának végén készülhetett, nagyjából két héttel az osztrák offenzíva előtt.
Napóleon már március 16-án utasította Eugène-t, hogy tájékoztassa Marmontot a francia és szövetséges csapatok helyzetéről, és külön előírta, hogy az üzenetet titkosítva, egy megbízható tiszt révén juttassák el hozzá.
A levél végén Napóleon azt írta, hogy türelmetlenül várja a Marmonttól érkező híreket.
Church szerint a titkosírás megfejtése önmagában nem volt különösebben nehéz feladat, egy embernek azonban az AI által hat óra alatt elvégzett munka jóval több időt vett volna igénybe.
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