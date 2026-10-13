Hátborzongató világokat rejt a Naprendszer – galéria

Io: ahol a talajt is a vulkánok formálják

A Jupiter Io nevű holdja a Naprendszer vulkanikusan legaktívabb égitestje. Színes felszínét lávafolyások és vulkáni lerakódások alakítják, a sárgás, vöröses árnyalatok kialakulásában pedig a kén és vegyületei is szerepet játszanak. A kitörések újra és újra átformálják a tájat, eltüntetve a régebbi becsapódások nyomait. A vulkáni működéshez szükséges hőt nagyrészt a gravitációs hatások biztosítják. Az Io keringése során a Jupiter erős vonzása folyamatosan deformálja a holdat, miközben a bolygó más nagy holdjainak gravitációs hatása segít fenntartani a pálya kissé elnyúlt alakját. Ez a folyamatos „gyúrás” felmelegíti az égitest belsejét. A jelenséget árapályfűtésnek nevezik.

Titán: festői táj metántavakkal

Felhők, eső, folyómedrek és tavak: a Titán első pillantásra akár barátságos helynek is tűnhet. A Szaturnusz legnagyobb holdján azonban a felszíni hőmérséklet körülbelül mínusz 179 Celsius-fok. Ebben a hidegben a vízjég a kőzetekhez hasonlóan kemény anyagként viselkedik, a tavakat pedig folyékony metán és etán tölti ki. A metán itt a földi vízéhez hasonló körforgásban vesz részt: elpárolog, felhőket alkot, majd esőként hullhat vissza a felszínre. A holdat vastag, főként nitrogénből álló légkör és narancsos köd burkolja.

Enceladus: a mélységből feltörő gejzírek

A mintegy 500 kilométer átmérőjű Enceladus világos, jeges gömbnek látszik. Déli sarkvidékének hosszú repedéseiből azonban vízgőz és apró jégszemcsék lövellnek a világűrbe. Ezek a kitörések a jégkéreg alatt húzódó, az egész holdat körülölelő óceánhoz kapcsolódnak. A Cassini űrszonda átrepült a kilövellt anyagfelhőkön, így anélkül vizsgálhatta meg azok összetételét, hogy át kellett volna fúrnia a jégkérget. Műszerei különböző sókat és szerves vegyületeket mutattak ki.

Europa: vastag jégpáncél egy globális óceán felett

A Jupiter Europa nevű holdjának felszínét vörösesbarna vonalak, gerincek és egymáshoz képest elmozdult jégtömbök tarkítják. A repedések kialakulásában szerepet játszhat, hogy a Jupiter gravitációja keringés közben folyamatosan deformálja a holdat. A jégkéreg tehát nem változatlan, hanem idővel átalakul. A Galileo űrszonda mágneses mérései erős bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy a jég alatt sós, folyékony vízréteg húzódik. Ez az óceán akár kétszer annyi vizet is tartalmazhat, mint a Föld óceánjai együttvéve.

Iapetus: a kétszínű hold, amelynek az egyenlítője is különös

Az Iapetus egyik féltekéjét sötét anyag borítja, míg a másikon jóval világosabb, jeges felszín látható. Ez nem egyszerűen a megvilágítás furcsa játéka. A különbség kialakulásában a holdra hulló sötét por és egy önmagát erősítő folyamat is szerepet játszhatott. A sötét területek több napfényt nyelnek el, ezért jobban felmelegszenek. A melegebb részeken a jég közvetlenül gőzzé alakulhat, majd a hidegebb vidékeken ismét kifagyhat. A Szaturnusz holdjának van egy másik különlegessége is: egyenlítője mentén több kilométer magas hegyvonulat húzódik. A gerinc eredetére több magyarázat is született, de kialakulásának részletei továbbra sem tisztázottak.

Miranda: mintha különböző világokból rakták volna össze

Az Uránusz Miranda nevű holdján kráteres síkságok, barázdált területek és mély törésvölgyek találkoznak. A különböző tájak határai helyenként olyan élesek, mintha eltérő eredetű darabokat illesztettek volna egymáshoz. A Voyager–2 felvételein látható felszín ezért egy kozmikus foltvarrásra emlékeztet. Felmerült az a lehetőség is, hogy a hold egykor szétesett, majd darabjai ismét összeálltak.

Triton: a jeges világ, amely szembemegy az árral

A Neptunusz legnagyobb holdja a bolygó forgásával ellentétes irányban kering. Ez a nagy holdak között egyedülálló sajátosság arra utal, hogy nem a Neptunusz közelében keletkezett, hanem a bolygó később foghatta be. Valószínűleg a Naprendszer jeges égitestekben gazdag külső vidékéről érkezett. A felszíni hőmérséklet körülbelül mínusz 235 Celsius-fok, a hold jelentős részét pedig nitrogénjég borítja. A szélsőséges hideg ellenére a Triton nem bizonyult teljesen mozdulatlan világnak: a Voyager–2 1989-ben gejzírszerű kitöréseket figyelt meg rajta. A felszínen látható sötét csíkok egy része az ilyen kitörésekből származó anyag nyoma.

Phobos: a hold, amely lassan közeledik a biztos pusztuláshoz

A Mars Phobos nevű holdja szabálytalan alakú, legnagyobb kiterjedése mindössze 27 kilométer körüli. Felszínének egyik legfeltűnőbb alakzata a hold méretéhez képest hatalmas, nagyjából 9 kilométer széles Stickney-kráter. Az égitest sorsát azonban nemcsak múltbeli becsapódások alakítják: a Phobos lassan egyre közelebb kerül a Marshoz. Évszázadonként nagyjából 1,8 méterrel csökken a távolságuk. Több tízmillió év múlva a hold a bolygónak ütközhet, vagy a gravitációs erők szétszakíthatják, és törmelékéből gyűrű alakulhat ki.