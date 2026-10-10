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nasa

Kísérteties látvány az űrben: a NASA egy boszorkány arcát találta a csillagok között

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ilyet sem láttunk még! A NASA egy különös kozmikus látványosságot mutatott meg: egy távoli ködöt, amely meglepően hasonlít egy boszorkány arcára.
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nasaboszorkányfej - ködköd

Néhány héttel Halloween előtt a NASA egy igazán hátborzongató látványt osztott meg a világűrből. A különös felvételen egy olyan köd látható, amely első pillantásra egy boszorkány fejére hasonlít. Nem véletlen, hogy a képződmény a Boszorkányfej-köd nevet kapta.

Meglepő képet mutatott a NASA
Meglepő képet mutatott a NASA
Fotó: HANDOUT / NASA

A NASA szokatlan képet tett közzé

A Boszorkányfej-köd (Witch Head Nebula), hivatalos nevén IC 2118, a világűrben található, és egy boszorkány profiljára emlékeztet: jól kivehető rajta a hegyes áll és a kampós orr. A különös látvány mögött azonban semmi természetfeletti nincs. A képződmény valójában egy hatalmas, csillagközi gáz- és porfelhő, amelyet a közelben található Rigel szuperóriáscsillag fénye világít meg.

A Boszorkányfej úgynevezett reflexiós köd, ami azt jelenti, hogy nem saját fényt bocsát ki, hanem egy közeli csillag fényét veri vissza. Különleges kékes színét az adja, hogy a ködben található porszemcsék a kék fényt hatékonyabban szórják, mint a vöröset. Hasonló jelenség miatt látjuk kéknek a Föld nappali égboltját is.

A NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) űrtávcsövével korábban készített infravörös felvételek további érdekességet is felfedtek. A képeken olyan felhők láthatók a boszorkányfej belsejében, amelyekben új csillagok születnek.

A boszorkánynak még seprűje is van

A különös kozmikus „boszorkánynak” ráadásul még egy seprűje is akad.

A Hattyú (Cygnus) csillagképben található Nyugati Fátyol-köd egyik képződményét ugyanis „Boszorkányseprűnek” (Witch’s Broom) nevezik. Így a világűrben nemcsak egy boszorkány arcára emlékeztető ködöt találhatunk, hanem egy olyan képződményt is, amely a hozzá tartozó seprűre hasonlít - írja a Metro.

 

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