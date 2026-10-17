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pók - kráter

Valamit talált a NASA: lábakkal rendelkező alakzatot fotóztak

1 órája
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Különös, pókszerű alakzatot örökített meg a NASA műholdja Nyugat-Ausztrália nehezen megközelíthető vidékén. A Spider Crater egy ősi meteorit-becsapódás nyoma, pontos kora azonban máig rejtély: 600–900 millió évvel ezelőtt keletkezhetett.
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pók - kráternasaképződmény

A NASA Landsat 9 műholdja a nyugat-ausztráliai Kimberley régió felett elhaladva fényképezte le a különleges képződményt, amelyet az űrügynökség „lábakkal rendelkező becsapódási struktúrának” nevezett. 

nasa
Rejtélyes, pókszerű képződményt fényképezett le a NASA Fotó: NicoElNino / Shutterstock

Titokzatos ovális alakzatot örökített meg a NASA Ausztrália felett

A Spider Crater, vagyis Pók-kráter ovális alakja mintegy 13-szor 11 kilométeres területet foglal el, központi, pókra emlékeztető része pedig körülbelül négy kilométer átmérőjű.

A képződményt az 1950-es években fedezték fel, eredete azonban hosszú ideig fejtörést okozott a kutatóknak. Egyes szakemberek eleinte vulkáni folyamatokkal magyarázták a különös formát.

Az 1970-es években aztán barázdált, kúp alakú kőzettöréseket találtak a központi részen. Az úgynevezett törési kúpok csak rendkívül erős lökéshullámok hatására jönnek létre, ezért egy meteorit vagy aszteroida becsapódására utaltak.

A súlyosan deformálódott üledékes kőzetrétegek, valamint a homokkőben talált, ütközési nyomokat viselő kvarc- és cirkonkristályok tovább erősítették ezt az elméletet. A kutatók ezek segítségével a becsapódó égitest érkezési szögét is megpróbálják rekonstruálni.

A kráter pontos keletkezési ideje továbbra sem ismert. A becslések szerint 600–900 millió éves lehet, mai jellegzetes formáját pedig a becsapódást követő, több százmillió évig tartó erózió alakította ki.

A távoli és zord területet szárazföldön nehéz megközelíteni, ezért a Pók-kráter mintázata leginkább a levegőből vagy műholdfelvételeken figyelhető meg.

 

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