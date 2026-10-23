Rejtélyes küldetésre indulnak a NASA holdjárói: valamit keresnek

A NASA hivatalos videófrissítése szerint a NASA holdjárói kulcsszerepet kapnak a holdbázis előkészítésében. A robotikus és személyszállításra is alkalmas járműveket kutatásra, térképezésre, nyersanyagok felderítésére és az űrhajósok közlekedésére használnák.

Olyasmit keres a NASA a Holdon, ami eldöntheti az első holdbázis sorsát.

Fotó: HANDOUT / NASA

NASA holdjárói készítik elő a holdbázist

A VIPER holdjáró 2027-es küldetése során a Hold déli pólusának térségét vizsgálja majd.

A rover tartósan árnyékos kráterekbe is behajt, ahol vizet és más, a hosszú távú holdi jelenléthez használható erőforrásokat keres.

A Blue Moon Mark 1 leszállóegységgel Holdra juttatott VIPER a tervek szerint több mint 30 kilométert tesz meg. Közben a felszín hőmérsékletéről, fényviszonyairól és domborzatáról is adatokat gyűjt. A járművet már teljesen megépítették, jelenleg a houstoni Johnson Űrközpontban végzik az utolsó teszteket.

A személyszállításra alkalmas holdfelszíni járművek a déli póluson először távirányítással működnek majd. Az Astrolab és a Lunar Outpost LTV-it a tervek szerint 2028-ig a Blue Origin szállítja a Holdra, még az Artemis-program űrhajósainak érkezése előtt.

A roverek naponta akár hat kilométert is megtehetnek, miközben nagy felbontású térképeket készítenek. A vizsgálatokból az is kiderülhet, hogyan működnek a járművek a mínusz 203 Celsius-fokot is elérő, tartósan árnyékos területeken.

Az űrhajósok később maguk vezethetik az LTV-ket. A járművek egyetlen töltéssel legfeljebb tíz kilométer megtételére, valamint 80 kilogrammnyi kőzetminta és felszerelés szállítására lehetnek alkalmasak.

Az Astrolab első robotikus tesztjárműve, a FLIP várhatóan 2026 végén indul a Holdra. A Lunar Outpost következő MAPP rovere 2027 elején követheti. Mindkét vállalat azt tervezi, hogy 2027 végére átadja a repülésre kész LTV-ket a NASA-nak. Ezek a küldetések a NASA holdbázisának előkészítése mellett a későbbi marsi expedíciókhoz is tapasztalatokat szolgáltathatnak.