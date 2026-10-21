Rejtélyes kék objektumokat találtak az űrben, a NASA-nak fogalma sincs arról, hogy mi lehet

A NASA csillagászati képmagyarázata szerint a felvételen az IC 59 és az IC 63 jelű köd mellett három korábban ismeretlen képződmény is kirajzolódott. A halvány objektumok felfedezéséhez összesen százórányi megfigyelésre és ionizált oxigén fényét érzékelő szűrőre volt szükség.

A NASA három titokzatos „szellemet” fedezett fel a világűrben. / Forrás: X

A NASA szerint egyelőre rejtély, mit ábrázol a különleges űrfelvétel

Az IC 59 és az IC 63 ködöket alakjuk miatt a Kassziopeia szellemeiként is emlegetik. A γ Cassiopeiae többes csillagrendszer nagy energiájú sugárzása vöröses fénylésre készteti a bennük található hidrogéngázt, miközben a por kékesfehér csillagfényt ver vissza.

Az újonnan azonosított három objektum kékes árnyalata ionizált oxigén jelenlétére utal, eredetük azonban továbbra is rejtély. A kutatók egyelőre több lehetséges magyarázattal számolnak.

A harmadik objektum a γ Cassiopeiae mozgása közben létrejövő lökéshullám része lehet. A csillagrendszer ugyanis haladása során csillagközi gázt és port torlaszolhat maga előtt, amely összesűrűsödve és felhevülve világítani kezdhet.

Az első objektum akár planetáris köd is lehet, ezt azonban csak akkor lehetne alátámasztani, ha sikerülne fehér törpét találni a középpontjában. A három különös égi „szellem” valódi természetének meghatározásához további vizsgálatok szükségesek.