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neandervölgyi maradvány

75 ezer éves gyilkosság nyomaira bukkanhattak a régészek, és ez még nem minden

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Egy ősi csontváz olyan titkot őrizhetett meg, amely egészen új megvilágításba helyezi az őskori emberek életét. A 75 ezer éves neandervölgyi ember maradványain a kutatók egy brutális támadás nyomait fedezték fel, amely akár gyilkosságra is utalhat.
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Egy 75 ezer éves neandervölgyi ember maradványain halálos támadásra utaló sérülést azonosítottak a kutatók. Az észak-iraki régészeti felfedezés új bizonyítékokkal szolgálhat arra, hogy már az őskorban is történtek erőszakos, akár halállal végződő összecsapások.

Egy neandervölgyi embert ábrázoló jelenet – ősi genetikai örökségük ma is hatással lehet az emberi testalkatra
Egy neandervölgyi embert ábrázoló jelenet – ősi genetikai örökségük ma is hatással lehet az emberi testalkatra
Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

A maradványokat az iraki Kurdisztánban, a Zagrosz-hegység Shanidar-barlangjában találták meg, mintegy 7,5 méter vastag üledékréteg alatt. A Shanidar A néven azonosított neandervölgyi ember a negyvenes évei közepén járhatott, nemét azonban nem sikerült meghatározni. A Scientific Reports folyóiratban megjelent kutatás során a szakemberek egy 15 milliméter átmérőjű lyukat fedeztek fel a bal lapockáján, amelyet feltehetően egy kihegyezett falándzsa okozott.

Egy másik neandervölgyi ember ölhette meg az áldozatot

A sérülés alapján a fegyver elölről, felülről lefelé hatolhatott a mellkasba, átszakítva az izmokat és a bordák közötti szöveteket, valamint megsértve a tüdőt. A támadás gyors halált okozhatott. Emma Pomeroy, a Cambridge-i Egyetem antropológusa szerint a döfés akár a szívet is elérhette, bár ezt nem sikerült egyértelműen bizonyítani.

A kutatók az egymás közötti erőszakot tartják a legvalószínűbb magyarázatnak. A támadás történhetett egy közösségen belül vagy rivális neandervölgyi csoportok között. A balesetet és a Homo sapiens támadását kevésbé valószínűnek tartják.

Súlyos sérülése után társai gondoskodhattak a neandervölgyi emberről

A régészek egy korábbi brutális arcsérülés nyomait is megtalálták. Az áldozat több elülső fogát elveszítette, más fogai pedig megsérültek vagy elmozdultak.

A sérülést legalább egy évvel túlélhette, noha az evés és az ivás komoly nehézséget okozhatott számára. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy felépülése során társai segítették, például az ételek előkészítésével.

A maradványokat négy másik neandervölgyi, három felnőtt és egy csecsemő csontjai közelében találták meg. A testeket a barlang egyik sziklaoszlopa mögött, egymáshoz közel helyezték el – írja a Reuters.

A felfedezés több egy 75 ezer éves gyilkossági rejtélynél: bepillantást enged őseink életébe, és abba, mennyire hasonlítottak ránk. A neandervölgyi ember maradványai ugyanis az emberi természet két ellentétes oldaláról, az erőszakról és a gondoskodásról is árulkodnak.

Rejtélyes építményt hagytak hátra a neandervölgyiek

A franciaországi Bruniquel-barlang mélyén két, letört állócseppkövekből kialakított gyűrű rejtőzik. Bár ez a neandervölgyi építmény egyértelműen tudatos tervezésre és összehangolt munkára utal, eredeti rendeltetése mind a mai napig ismeretlen.

Neandervölgyi gént ültettek egérsejtekbe, váratlan dolog történt utána

Egy neandervölgyi eredetű fehérjeváltozat hatására a laboratóriumban vizsgált egérsejtek a korábbinál erősebben reagáltak a növekedési hormonra. A szóban forgó neandervölgyi gén egyes dél- és kelet-ázsiai populációkban kifejezetten gyakori, hordozói pedig átlagosan izmosabbak lehetnek.

 

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