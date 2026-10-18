75 ezer éves gyilkosság nyomaira bukkanhattak a régészek, és ez még nem minden

Egy 75 ezer éves neandervölgyi ember maradványain halálos támadásra utaló sérülést azonosítottak a kutatók. Az észak-iraki régészeti felfedezés új bizonyítékokkal szolgálhat arra, hogy már az őskorban is történtek erőszakos, akár halállal végződő összecsapások.

Egy neandervölgyi embert ábrázoló jelenet – ősi genetikai örökségük ma is hatással lehet az emberi testalkatra

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

A maradványokat az iraki Kurdisztánban, a Zagrosz-hegység Shanidar-barlangjában találták meg, mintegy 7,5 méter vastag üledékréteg alatt. A Shanidar A néven azonosított neandervölgyi ember a negyvenes évei közepén járhatott, nemét azonban nem sikerült meghatározni. A Scientific Reports folyóiratban megjelent kutatás során a szakemberek egy 15 milliméter átmérőjű lyukat fedeztek fel a bal lapockáján, amelyet feltehetően egy kihegyezett falándzsa okozott.

Egy másik neandervölgyi ember ölhette meg az áldozatot

A sérülés alapján a fegyver elölről, felülről lefelé hatolhatott a mellkasba, átszakítva az izmokat és a bordák közötti szöveteket, valamint megsértve a tüdőt. A támadás gyors halált okozhatott. Emma Pomeroy, a Cambridge-i Egyetem antropológusa szerint a döfés akár a szívet is elérhette, bár ezt nem sikerült egyértelműen bizonyítani.

A kutatók az egymás közötti erőszakot tartják a legvalószínűbb magyarázatnak. A támadás történhetett egy közösségen belül vagy rivális neandervölgyi csoportok között. A balesetet és a Homo sapiens támadását kevésbé valószínűnek tartják.

Súlyos sérülése után társai gondoskodhattak a neandervölgyi emberről

A régészek egy korábbi brutális arcsérülés nyomait is megtalálták. Az áldozat több elülső fogát elveszítette, más fogai pedig megsérültek vagy elmozdultak.

A sérülést legalább egy évvel túlélhette, noha az evés és az ivás komoly nehézséget okozhatott számára. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy felépülése során társai segítették, például az ételek előkészítésével.

A maradványokat négy másik neandervölgyi, három felnőtt és egy csecsemő csontjai közelében találták meg. A testeket a barlang egyik sziklaoszlopa mögött, egymáshoz közel helyezték el – írja a Reuters.