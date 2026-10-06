Szenzációs felfedezés: megtalálhatták Egyiptom legismertebb királynéjának sírját

Újabb titkot rejthet Tutanhamon világhírű sírja. Friss műszeres vizsgálatok egy eddig ismeretlen folyosó- és kamrarendszer nyomait mutatták ki a fiatal fáraó sírkamrája mögött, a kutatók szerint pedig akár Nefertiti elveszett nyughelye is rejtőzhet odabent – számolt be a Daily Mail.
Nefertiti egyiptomi királyné sírja rejtőzhet Tutanhamon kamrája mögött
A régészek talajradarral és más geofizikai módszerekkel vizsgálták Tutanhamon sírját és annak környezetét. A mérések egy körülbelül két méter széles folyosóra utalnak, amely a sírkamrától vezethet tovább a sziklába. A mikrogravitációs vizsgálatok emellett további rejtett helyiségek lehetőségét is felvetették. A kutatók szerint ezek a járatok és kamrák akár Tutanhamon temetésénél régebbiek is lehetnek.
Az elmélet nem új. Nicholas Reeves brit egyiptológus már 2015-ben felvetette, hogy Tutanhamon sírkamrájának egyik fala mögött további helyiségek lehetnek. A kutató a falon látható vonalakra, repedésekre és a festmények későbbi módosításaira alapozta elképzelését.
Tutanhamon sírja ráadásul feltűnően kicsi egy fáraó nyughelyéhez képest. Reeves szerint elképzelhető, hogy a fiatalon meghalt uralkodót egy már létező, nagyobb királyi sír külső részében temették el, a belső kamrákat pedig lezárták.
Az új kutatás egy másik érdekes részletet is kiemel. Tutanhamon sírjának alaprajza balra fordul, miközben a korszak királysírjaira inkább a jobbra forduló kialakítás volt jellemző. A kutatók szerint ez inkább egy XVIII. dinasztiai királyné sírjának szerkezetére emlékeztet.
Rejtett kamrákat mutattak ki Tutanhamon sírjánál
A sír falain látható festmények szintén erősíthetik az elméletet. Egyes kutatók szerint bizonyos alakokat eredetileg egy korábbi uralkodó számára festhettek, majd Tutanhamon váratlan halála után átalakíthatták őket.
A rejtett helyiségeket azonban egyelőre nem tárták fel, így Nefertiti sírjának megtalálását még nem lehet biztosra venni. A további vizsgálatokhoz az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács engedélye szükséges. Ha ezt megkapják, apró kamerákkal felszerelt eszközökkel vizsgálhatják meg a fal mögötti területet. Ha valóban Nefertiti nyughelye rejtőzik Tutanhamon sírja mögött, az a modern régészet egyik legjelentősebb felfedezése lehet.
Nefertitit azért nevezhetjük Egyiptom legismertebb királynéjának, mert az ókori Egyiptom nőalakjai közül Kleopátra és Hatsepszut ugyan ismertebb uralkodók lehetnek, ők azonban saját jogon fáraóként, kvázi királyként uralkodtak. Nefertiti ezzel szemben Ehnaton fáraó királyi felesége volt.