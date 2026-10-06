Szenzációs felfedezés: megtalálhatták Egyiptom legismertebb királynéjának sírját

Újabb titkot rejthet Tutanhamon világhírű sírja. Friss műszeres vizsgálatok egy eddig ismeretlen folyosó- és kamrarendszer nyomait mutatták ki a fiatal fáraó sírkamrája mögött, a kutatók szerint pedig akár Nefertiti elveszett nyughelye is rejtőzhet odabent – számolt be a Daily Mail.

Nefertiti sírja rejtőzhet Tutanhamoné mögött (A képen falfestmények a sírban, amelyek az egyiptomi mitológiát és művészetet ábrázolják) Forrás: Pexels/AXP Photography

Nefertiti egyiptomi királyné sírja rejtőzhet Tutanhamon kamrája mögött

A régészek talajradarral és más geofizikai módszerekkel vizsgálták Tutanhamon sírját és annak környezetét. A mérések egy körülbelül két méter széles folyosóra utalnak, amely a sírkamrától vezethet tovább a sziklába. A mikrogravitációs vizsgálatok emellett további rejtett helyiségek lehetőségét is felvetették. A kutatók szerint ezek a járatok és kamrák akár Tutanhamon temetésénél régebbiek is lehetnek.

Az elmélet nem új. Nicholas Reeves brit egyiptológus már 2015-ben felvetette, hogy Tutanhamon sírkamrájának egyik fala mögött további helyiségek lehetnek. A kutató a falon látható vonalakra, repedésekre és a festmények későbbi módosításaira alapozta elképzelését.