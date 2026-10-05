Rejtélyes villanást láttak az űrben – kiderülhetett, mi okozta

Az Einstein Probe 2024. januári felbocsátása óta a csillagászok több úgynevezett gyors röntgentranzienst észleltek. Ezek olyan röntgenforrások, amelyek hirtelen felerősödnek, majd gyorsan el is halványulnak, és az eredetük sokszor ismeretlen. Az EP250704a/GRB 250704B jelű eseménynél azonban szerencsére több műszer adatait is össze tudták kapcsolni. A jelenséget három műhold – a francia–kínai Space Variable Objects Monitor, a kínai Insight-HXMT és az Einstein Probe – is rögzítette. Az első kettő egy alig fél másodperces gammakitörést észlelt. Az ilyen jelenségeket a neutroncsillagok összeolvadásához kötik.

Összeolvadó neutroncsillagok

Fotó: MGA

Neutroncsillagok összeolvadása okozta az eddigi leghosszabb röntgenfelvillanást

A neutroncsillagok bizonyos szupernóva-robbanások után visszamaradó, hihetetlenül sűrű égitestek. Tömegük nagyobb lehet, mint a Napé, átmérőjük viszont csupán egy nagyvároséval ér fel. A gammakitörést követően az Einstein Probe ugyanarról a helyről egy közel tíz percig tartó röntgentranzienst is észlelt. Bár korábban is felmerült, hogy a neutroncsillagok ütközése okozhat ilyen röntgenfelvillanásokat, a jelek gyors elhalványulása miatt eddig kevés volt a közvetlen bizonyíték.

Niccolò Passaleva, a Very Large Telescope utókövető megfigyeléseit vezető kutató elmondta, hogy ez volt az eddig megfigyelt leghosszabb röntgenfelvillanás, amely neutroncsillagok összeolvadásához kapcsolható.

Magnetár születhetett az ütközésből

A szakemberek először arra gyanakodtak, hogy szupernóva-robbanás állhat a háttérben, de nem találtak bizonyítékot nagytömegű csillag pusztulására. A röntgensugárzás nagyjából 6 milliárd fényévet utazott, mire elérte a Földet.

Az adatok alapján a legvalószínűbb forgatókönyv két neutroncsillag ütközése. Az összeolvadás után azonban nem egy fekete lyuk jött létre, hanem egy új neutroncsillag:

egy rendkívül erős mágneses térrel bíró magnetár.

A magnetárok olyan sebesen forgó neutroncsillagok, amelyek mágneses tere kivételesen erős. Eleonora Troja professzor szerint az általuk kibocsátott mágneses energia miatt ezek a kozmikus események fényesebbek és hosszabb ideig láthatóak.