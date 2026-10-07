Két tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat, egy régóta megoldatlan kérdésre adtak választ

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia Henri B. Kagan és Szoai Kenszo számára ítélte oda a 2026-os kémiai Nobel-díjat. A két kutató az úgynevezett nemlineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült a rangos elismerésben az aszimmetrikus szerves szintézis területén. A díjazottak kutatásai egy régóta megoldatlan kémiai kérdésre adtak választ: hogyan alakulhatott ki az a különleges kémiai aszimmetria, amely az élővilágra jellemző - derül ki a Nobel-díj hivatalos oldaláról.
Az életben csak az egyik tükörképes molekula változat található meg
Számos molekula – köztük az aminosavak – két olyan változatban létezik, amelyek egymás tükörképei. Ezeket a kémikusok királis molekuláknak nevezik. Hasonlóan ahhoz, ahogy a bal és a jobb kéz tükörképei egymásnak, ezek a molekulák is nagyon hasonlóak, mégsem fedhetők egymásra.
Az élő szervezetek kémiájában azonban különös jelenség figyelhető meg: a fehérjék felépítésében az aminosavaknak lényegében csak az egyik tükörképes változata vesz részt.
Ezt a jelenséget homokiralitásnak nevezik.
A tudósokat hosszú időn keresztül foglalkoztatta, hogyan alakulhatott ki ez az egyoldalúság. A laboratóriumi kísérletek során ugyanis a két tükörképes molekula általában azonos mennyiségben jön létre.
Kagan 1986-ban tett fontos felfedezést
Henri B. Kagan 1986-ban tette meg az első döntő lépést. Olyan új módszert fedezett fel a kémiai reakciók befolyásolására, amellyel az egyik tükörképes molekulából a korábban lehetségesnél jóval nagyobb mennyiséget lehetett előállítani.
Ez fontos áttörést jelentett az aszimmetrikus szerves kémiában, amelynek célja többek között az, hogy egy kémiai reakció során a kívánt molekulaváltozatból minél több keletkezzen.
Szoai Kenszo eljutott az egyoldalú reakcióig
Szoai Kenszo kutatásai újabb jelentős lépést jelentettek. 1995-ben olyan kémiai reakciót írt le, amely elméletileg képes volt homokirális termék létrehozására.
A döntő áttörésre 2003-ban került sor. Soai olyan reakciót mutatott be, amelyben a két lehetséges tükörképes molekula közül kizárólag az egyik jött létre.
A Nobel-díj indoklása szerint erre az eredményre korábban – az élővilágot leszámítva – senki nem volt képes.
Ők kaptak idén eddig díjakat
A Nobel-díjak idei sorozata hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj átadásával kezdődött, amelyet három tudós kapott. Munkájuk egy olyan, fény segítségével működő módszer kifejlesztéséhez járult hozzá, amely új lehetőségeket teremt az agy működésének vizsgálatában.
Kedden a fizikai Nobel-díj következett. Az elismerést egy olyan tudományos eredményért ítélték oda, amely hozzájárult egy ritka neutrínócsoport tulajdonságainak jobb megértéséhez.
Tavaly úttörő kémiai felfedezés kapta a Nobel-díjat
A tavalyi kémiai Nobel-díjat három kutató kapta olyan új molekuláris szerkezetek kifejlesztéséért, amelyek rendkívül nagy mennyiségű gázt képesek megkötni.
Az eredmény hosszú távon több területen is fontos szerepet játszhat.
A technológia lehetőséget teremthet például arra, hogy üvegházhatású gázokat vonjanak ki a légkörből, de akár a sivatagos területeken található nedvesség begyűjtésére is felhasználható lehet.
A szerdai bejelentés így ismét a kémiai kutatások legjelentősebb eredményeire irányítja a figyelmet.
Csütörtökön az irodalmi Nobel-díj következik
A Nobel-díjak átadása a következő napokban is folytatódik. Csütörtökön az irodalmi Nobel-díj idei kitüntetettjét jelentik be, majd pénteken a Nobel-békedíj nyertesének személyére derül fény.
2025. október 9-én Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat.
A Nobel-hét jövő hétfőn zárul, amikor bejelentik a közgazdasági Nobel-emlékdíj idei kitüntetettjeit.
Az idei Nobel-díj pénzjutalma 12 millió svéd korona, ami mintegy 390 millió forintnak felel meg.
Az összeget egyetlen díjazott, több tudósból álló csoport vagy egy szervezet is megkaphatja az adott kategóriától és a döntéstől függően.