Két tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat, egy régóta megoldatlan kérdésre adtak választ

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia Henri B. Kagan és Szoai Kenszo számára ítélte oda a 2026-os kémiai Nobel-díjat. A két kutató az úgynevezett nemlineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült a rangos elismerésben az aszimmetrikus szerves szintézis területén. A díjazottak kutatásai egy régóta megoldatlan kémiai kérdésre adtak választ: hogyan alakulhatott ki az a különleges kémiai aszimmetria, amely az élővilágra jellemző - derül ki a Nobel-díj hivatalos oldaláról.

Átadták a kémiai Nobel-díjat is - Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az életben csak az egyik tükörképes molekula változat található meg

Számos molekula – köztük az aminosavak – két olyan változatban létezik, amelyek egymás tükörképei. Ezeket a kémikusok királis molekuláknak nevezik. Hasonlóan ahhoz, ahogy a bal és a jobb kéz tükörképei egymásnak, ezek a molekulák is nagyon hasonlóak, mégsem fedhetők egymásra.

Az élő szervezetek kémiájában azonban különös jelenség figyelhető meg: a fehérjék felépítésében az aminosavaknak lényegében csak az egyik tükörképes változata vesz részt.

Ezt a jelenséget homokiralitásnak nevezik.

A tudósokat hosszú időn keresztül foglalkoztatta, hogyan alakulhatott ki ez az egyoldalúság. A laboratóriumi kísérletek során ugyanis a két tükörképes molekula általában azonos mennyiségben jön létre.

Kagan 1986-ban tett fontos felfedezést

Henri B. Kagan 1986-ban tette meg az első döntő lépést. Olyan új módszert fedezett fel a kémiai reakciók befolyásolására, amellyel az egyik tükörképes molekulából a korábban lehetségesnél jóval nagyobb mennyiséget lehetett előállítani.

Ez fontos áttörést jelentett az aszimmetrikus szerves kémiában, amelynek célja többek között az, hogy egy kémiai reakció során a kívánt molekulaváltozatból minél több keletkezzen.

Szoai Kenszo eljutott az egyoldalú reakcióig

Szoai Kenszo kutatásai újabb jelentős lépést jelentettek. 1995-ben olyan kémiai reakciót írt le, amely elméletileg képes volt homokirális termék létrehozására.

A döntő áttörésre 2003-ban került sor. Soai olyan reakciót mutatott be, amelyben a két lehetséges tükörképes molekula közül kizárólag az egyik jött létre.

A Nobel-díj indoklása szerint erre az eredményre korábban – az élővilágot leszámítva – senki nem volt képes.

Ők kaptak idén eddig díjakat

A Nobel-díjak idei sorozata hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj átadásával kezdődött, amelyet három tudós kapott. Munkájuk egy olyan, fény segítségével működő módszer kifejlesztéséhez járult hozzá, amely új lehetőségeket teremt az agy működésének vizsgálatában.