Megtalálták az idegsejtek kapcsolóját, Nobel-díjat kaptak érte

A Karolinska Intézet Nobel-bizottsága a fénnyel nyitható ioncsatornák és az optogenetika területén elért eredményekért ítélte oda a 2026-os orvosi és élettani Nobel-díjat. A három kutató egyenlő arányban osztozik a 12 millió svéd koronás jutalmon.

A 2026-os orvosi és élettani Nobel-díjjal elismert kutatók

Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Egy egysejtű alga adta a Nobel-díjat érő ötletet

Peter Hegemannt az a kérdés foglalkoztatta, hogy a Chlamydomonas nevű egysejtű alga hogyan képes a fényforrás felé úszni.

Georg Nagellel közösen a 2000-es évek elején felfedezték a csatornarodopszin nevű fehérjét, amely az alga sejtfelszínén található.

Kék fény hatására a fehérjében egy csatorna nyílik meg. Ezen keresztül elektromos töltésű részecskék, vagyis ionok áramlanak a sejtbe, ami elektromos impulzust hoz létre. A kutatók azt is észrevették, hogy ha a fehérjét más sejtekbe juttatják, azok is érzékennyé válnak a fényre.

Fénnyel kapcsolták be az idegsejteket

Karl Deisseroth a csatornarodopszin génjét patkányokból származó idegsejtekbe ültette. Ezután kék fénnyel világította meg a sejteket, amivel idegi ingerületet váltott ki. Eredményeit 2005-ben publikálta, két évvel később pedig az eljárás már élő egerek agyában is sikeresen működött.

Az idegsejtek fénnyel történő szabályozását nevezzük optogenetikának.

A módszer lehetővé teszi a kutatók számára, hogy feltérképezzék, pontosan milyen szerepet játszanak az egyes idegsejthálózatok az agy működésében.

Az optogenetika gyakorlati haszna: segítheti az agykutatást és a látás helyreállítását is

A korábbi kutatások során elsősorban azt vizsgálták, hogy az egyes agyterületek milyen funkciókhoz kapcsolódnak. Az akkoriban használt módszerekkel azonban nem lehetett egyértelműen bizonyítani az ok-okozati összefüggéseket.

Az optogenetika segítségével már sikerült azonosítani azokat az idegsejthálózatokat, amelyek bizonyos emlékeket, érzelmeket és viselkedésformákat szabályoznak. Ezeknek a hálózatoknak a megismerése kiemelt fontosságú a neurológiai és pszichiátriai betegségek kutatásában.

Emellett a módszer klinikai alkalmazását is vizsgálják, így akár a látássérült emberek látásának helyreállításában is segíthet.