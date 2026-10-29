Váratlanul hatalmas objektum jelent meg a Pluto mellett

A Neptunuszon túl fekvő Kuiper-öv égitestjei kevés fényt vernek vissza, így rendkívül nehéz megfigyelni őket. A most felfedezett objektum is sokáig észrevétlen maradt, pedig a Plutóhoz hasonló távolságban kering a Nap körül. A törpebolygójelöltet végül a Vera C. Rubin Obszervatórium felvételeinek elemzésével sikerült azonosítani. Mérete alapján akár a Kuiper-öv egyik legnagyobb ismert égitestje is lehet.

A Naprendszer peremén található objektum már tíz évvel ezelőtti felvételeken is szerepelhetett

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Már tíz évvel ezelőtt is lefényképezték az objektumot

A 2026 ED138 jelű égitestre Matthew Holman, a Harvard–Smithsonian Asztrofizikai Központ kutatója figyelt fel 2026. október 13-án. A csillagász a Rubin Obszervatórium felvételeit elemezte, amikor egy szokatlanul nagy, korábban ismeretlen objektumot azonosított.

"Az első reakcióm az izgatott hitetlenkedés volt"

– mondta Holman, aki először azt hitte, hogy valamilyen hiba történt. Az ilyen nagy méretű égitestek ugyanis rendkívül ritkák a Naprendszer peremvidékén.

A Rubin Obszervatórium 2026. március 4. és július 11. között húsz különböző éjszakán, összesen harminc alkalommal készített felvételt az égitestről.

Ezután korábbi csillagászati felvételeket is átvizsgáltak, és kiderült, hogy a Dark Energy Camera már 2016 februárjában lefényképezte az objektumot. Az égitest a 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2023-ban készült felvételeken is szerepelt, de akkor még nem ismerték fel.

A régi megfigyelések különösen értékesnek bizonyultak, mivel segítségükkel a kutatók pontosabban meghatározhatták az égitest Nap körüli pályáját.

Miért nem vették észre korábban az égitestet?

A 2026 ED138 mintegy 281 év alatt kerüli meg a Napot. A Naptól mért távolsága eközben 36,86 és 49,04 csillagászati egység között változik. A Pluto esetében ez 29,6 és 49,08 csillagászati egység. Az újonnan felfedezett objektum tehát nincs távolabb a Naptól, mint a Pluto pályájának legtávolabbi pontja. Felmerülhet a kérdés, hogyan maradhatott mégis ilyen sokáig észrevétlen.

Ennek egyik oka, hogy pályája körülbelül 24,5 fokos szöget zár be a Naprendszer síkjával. Ráadásul a Tejútrendszer sűrű csillagmezeje előtt helyezkedett el, ahol a rengeteg háttércsillag miatt különösen nehéz észrevenni.

A Neptunuszon túli objektumok megfigyelését az is nehezíti, hogy a Naptól nagy távolságban rendkívül kevés fényt kapnak. Emiatt az optikai tartományban alig láthatók. Alacsony hőmérsékletük miatt ráadásul az infravörös tartományban is csak gyenge sugárzást bocsátanak ki.