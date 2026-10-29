Váratlanul hatalmas objektum jelent meg a Pluto mellett

A Neptunuszon túl fekvő Kuiper-öv égitestjei kevés fényt vernek vissza, így rendkívül nehéz megfigyelni őket. A most felfedezett objektum is sokáig észrevétlen maradt, pedig a Plutóhoz hasonló távolságban kering a Nap körül. A törpebolygójelöltet végül a Vera C. Rubin Obszervatórium felvételeinek elemzésével sikerült azonosítani. Mérete alapján akár a Kuiper-öv egyik legnagyobb ismert égitestje is lehet.
Már tíz évvel ezelőtt is lefényképezték az objektumot
A 2026 ED138 jelű égitestre Matthew Holman, a Harvard–Smithsonian Asztrofizikai Központ kutatója figyelt fel 2026. október 13-án. A csillagász a Rubin Obszervatórium felvételeit elemezte, amikor egy szokatlanul nagy, korábban ismeretlen objektumot azonosított.
"Az első reakcióm az izgatott hitetlenkedés volt"
– mondta Holman, aki először azt hitte, hogy valamilyen hiba történt. Az ilyen nagy méretű égitestek ugyanis rendkívül ritkák a Naprendszer peremvidékén.
A Rubin Obszervatórium 2026. március 4. és július 11. között húsz különböző éjszakán, összesen harminc alkalommal készített felvételt az égitestről.
Ezután korábbi csillagászati felvételeket is átvizsgáltak, és kiderült, hogy a Dark Energy Camera már 2016 februárjában lefényképezte az objektumot. Az égitest a 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2023-ban készült felvételeken is szerepelt, de akkor még nem ismerték fel.
A régi megfigyelések különösen értékesnek bizonyultak, mivel segítségükkel a kutatók pontosabban meghatározhatták az égitest Nap körüli pályáját.
Miért nem vették észre korábban az égitestet?
A 2026 ED138 mintegy 281 év alatt kerüli meg a Napot. A Naptól mért távolsága eközben 36,86 és 49,04 csillagászati egység között változik. A Pluto esetében ez 29,6 és 49,08 csillagászati egység. Az újonnan felfedezett objektum tehát nincs távolabb a Naptól, mint a Pluto pályájának legtávolabbi pontja. Felmerülhet a kérdés, hogyan maradhatott mégis ilyen sokáig észrevétlen.
Ennek egyik oka, hogy pályája körülbelül 24,5 fokos szöget zár be a Naprendszer síkjával. Ráadásul a Tejútrendszer sűrű csillagmezeje előtt helyezkedett el, ahol a rengeteg háttércsillag miatt különösen nehéz észrevenni.
A Neptunuszon túli objektumok megfigyelését az is nehezíti, hogy a Naptól nagy távolságban rendkívül kevés fényt kapnak. Emiatt az optikai tartományban alig láthatók. Alacsony hőmérsékletük miatt ráadásul az infravörös tartományban is csak gyenge sugárzást bocsátanak ki.
További problémát jelent, hogy az égitestek a Nap körüli keringésük során lassan változtatják helyzetüket a háttércsillagokhoz képest. Ha a távcsövek nem a megfelelő időpontban vizsgálják az adott égterületet, az ott mozgó objektumok könnyen elkerülhetik a csillagászok figyelmét.
Akár 1500 kilométer átmérőjű is lehet a potenciális törpebolygó
A 2026 ED138 pontos mérete egyelőre nem ismert. A csillagászok a fényessége és távolsága alapján 600 és 1500 kilométer közé becsülik az átmérőjét. Ez azt jelenti, hogy mérete akár a Makemakééval vagy a Haumeáéval is összemérhető.
A becslés azért bizonytalan, mert a szakértők egyelőre nem ismerik az objektum felszínének fényvisszaverő képességét. Egy kisebb, világos és jeges égitest ugyanis ugyanolyan fényesnek látszódhat, mint egy sokkal nagyobb, de sötétebb objektum. A becsült méret alapján a 2026 ED138 valószínűleg elég nagy tömegű ahhoz, hogy saját gravitációja közel gömb alakúra formálja. Ez a törpebolygók egyik meghatározó tulajdonsága.
A besorolás megerősítéséhez azonban további vizsgálatokra lesz szükség. A csillagászok elsősorban az infravörös tartományban végzett megfigyelésektől várják az objektum méretének precízebb meghatározását.
További ismeretlen égitesteket fedezhetnek fel
A Vera C. Rubin Obszervatórium 3,2 gigapixeles kamerája egyetlen felvétellel mintegy negyven teliholdnyi égboltterületet képes megörökíteni. A távcső rendszeresen végigpásztázza a déli égboltot, hogy korábban ismeretlen égitesteket fedezzen fel. A rendszeres megfigyelések segítségével a csillagászok nyomon követhetik, hogyan mozognak a halvány égitestek a háttércsillagokhoz képest. Így olyan objektumokat is felfedezhetnek, amelyeket korábban nem sikerült észrevenni.
A 2026 júniusában megkezdett, tíz évre tervezett égboltfelmérés során várhatóan több ezer, eddig ismeretlen objektumot azonosíthatnak a Naprendszer külső vidékein.
A kutatók abban is bíznak, hogy az új megfigyelések segíthetnek tisztázni a feltételezett Kilencedik bolygó létezésének kérdését. Ennek a még fel nem fedezett, nagy tömegű égitestnek a gravitációs hatásával próbálják magyarázni egyes távoli objektumok szokatlan pályáját.
- A Rubin Obszervatórium megfigyelései így nemcsak új égitestek felfedezéséhez járulhatnak hozzá, hanem a Naprendszer kialakulásának és fejlődésének alaposabb megértéséhez is.