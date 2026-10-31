Ismeretlen objektum bukkant fel a Naprendszerben

Az Euclid-űrtávcsövet 2023-ban bocsátották fel a SpaceX Falcon 9-es rakétájával. A Földtől mintegy 1,5 millió kilométerre, a Nap–Föld-rendszer második Lagrange-pontjának közelében végzi megfigyeléseit. Elsődleges feladata a távoli galaxisok feltérképezése, valamint a világegyetem szerkezetének és fejlődésének vizsgálata. A kutatók többek között a sötét anyag és a sötét energia természetét szeretnék jobban megérteni az űrtávcső segítségével. Ezért is okozott meglepetést, hogy ezúttal egy korábban nem ismert naprendszerbeli objektumot vettek észre vele.

Az Euclid-űrtávcső vette észre a korábban ismeretlen objektumot

Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

Véletlenül bukkantak rá az ismeretlen objektumra

Az Euclid egymás után vizsgálja az égbolt kisebb területeit. Előbb felvételeket készít egy adott égboltrészletről, majd egy másik területre irányítja műszereit. Mivel az űrtávcsövet távoli galaxisok megfigyelésére tervezték, az esetlegesen észlelt új naprendszerbeli égitesteket nem tudja célzott megfigyelésekkel követni.

A mostani felfedezés akkor történt, amikor az Euclid a Nap „fölötti” égboltrészt vizsgálta.

A felvételeken egy olyan objektum jelent meg, amely jóval közelebb volt az űrtávcsőhöz, mint az általa rendszerint megfigyelt galaxisok.

Az égitestre Mikko Pöntinen, a Helsinki Egyetem kutatója figyelt fel. A szakember olyan szoftvert fejlesztett, amely kifejezetten az Euclid felvételein keresi a Naprendszer mozgó égitestjeit. A program egy elmosódott fénycsíkot azonosított, amely egy gyorsan mozgó objektum jelenlétére utalt. Pöntinen kiszámította az égitest várható helyzetét, így több másik felvételen is megtalálta.

A részletesebb vizsgálatok során kiderült, hogy az objektumot elmosódott felhő veszi körül.

Ez arra utal, hogy aktív üstökösről lehet szó, amely port és gázt bocsát ki.

Földi megfigyelésekkel is megerősítették a felfedezést

Az Euclid korábban is megörökített üstökösöket, ezek azonban már ismert égitestek voltak. Pöntinen ezért ellenőrizte, hogy az új objektum szerepel-e a Naprendszer ismert égitestjeinek katalógusaiban.

Miután nem talált egyezést, a felfedezést jelentette a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontjának (Minor Planet Center, MPC). A későbbi, földi megfigyelések megerősítették, hogy valóban egy korábban ismeretlen üstökösről van szó.