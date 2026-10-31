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Ismeretlen objektum bukkant fel a Naprendszerben

4 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Korábban nem ismert üstököst észlelt az Euclid-űrtávcső. Az objektum mintegy 345 ezer év alatt kerüli meg a Napot, pályája pedig jelentősen eltér a bolygókétól.
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esaüstökösobjektumnapnaprendszer

Az Euclid-űrtávcsövet 2023-ban bocsátották fel a SpaceX Falcon 9-es rakétájával. A Földtől mintegy 1,5 millió kilométerre, a Nap–Föld-rendszer második Lagrange-pontjának közelében végzi megfigyeléseit. Elsődleges feladata a távoli galaxisok feltérképezése, valamint a világegyetem szerkezetének és fejlődésének vizsgálata. A kutatók többek között a sötét anyag és a sötét energia természetét szeretnék jobban megérteni az űrtávcső segítségével. Ezért is okozott meglepetést, hogy ezúttal egy korábban nem ismert naprendszerbeli objektumot vettek észre vele.

Az Euclid-űrtávcső vette észre a korábban ismeretlen objektumot
Az Euclid-űrtávcső vette észre a korábban ismeretlen objektumot
Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

Véletlenül bukkantak rá az ismeretlen objektumra

Az Euclid egymás után vizsgálja az égbolt kisebb területeit. Előbb felvételeket készít egy adott égboltrészletről, majd egy másik területre irányítja műszereit. Mivel az űrtávcsövet távoli galaxisok megfigyelésére tervezték, az esetlegesen észlelt új naprendszerbeli égitesteket nem tudja célzott megfigyelésekkel követni.

A mostani felfedezés akkor történt, amikor az Euclid a Nap „fölötti” égboltrészt vizsgálta. 

A felvételeken egy olyan objektum jelent meg, amely jóval közelebb volt az űrtávcsőhöz, mint az általa rendszerint megfigyelt galaxisok.

Az égitestre Mikko Pöntinen, a Helsinki Egyetem kutatója figyelt fel. A szakember olyan szoftvert fejlesztett, amely kifejezetten az Euclid felvételein keresi a Naprendszer mozgó égitestjeit. A program egy elmosódott fénycsíkot azonosított, amely egy gyorsan mozgó objektum jelenlétére utalt. Pöntinen kiszámította az égitest várható helyzetét, így több másik felvételen is megtalálta.

A részletesebb vizsgálatok során kiderült, hogy az objektumot elmosódott felhő veszi körül. 

Ez arra utal, hogy aktív üstökösről lehet szó, amely port és gázt bocsát ki.

Földi megfigyelésekkel is megerősítették a felfedezést

Az Euclid korábban is megörökített üstökösöket, ezek azonban már ismert égitestek voltak. Pöntinen ezért ellenőrizte, hogy az új objektum szerepel-e a Naprendszer ismert égitestjeinek katalógusaiban.

Miután nem talált egyezést, a felfedezést jelentette a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontjának (Minor Planet Center, MPC). A későbbi, földi megfigyelések megerősítették, hogy valóban egy korábban ismeretlen üstökösről van szó.

Bruno Altieri, az Euclid archívumának tudományos szakértője szerint különösen szerencsés körülmények vezettek a felfedezéshez. 

Az üstökös pályája és az űrtávcső megfigyelési programja éppen úgy alakult, hogy az égitest több felvételen is megjelent.

  • Ez azért is ritka, mert az Euclid-űrtávcsövet nem üstökösök felfedezésére tervezték és kalibrálták.
A most felfedezett, C/2026 S1 katalógusjelű üstökös mozgás közben
A most felfedezett, C/2026 S1 katalógusjelű üstökös mozgás közben
Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

Az üstökös 345 ezer év alatt kerüli meg a Napot

A megfigyelés idején az újonnan felfedezett üstökös mintegy 1,3 milliárd kilométerre volt a Földtől. Pályája különleges, mivel csaknem merőleges a bolygók keringési síkjára. Ezért tűnt fel az üstökös a Nap „fölötti” égboltrészen. Ha pályája a bolygókéval azonos síkban húzódna, az égitest a Jupiter és a Szaturnusz közötti térségben járna.

Az üstökös rendkívül elnyúlt pályán kering, és akár 9786 csillagászati egységre is eltávolodhat a Naptól. 

Egy csillagászati egység a Föld és a Nap közötti átlagos távolságnak, vagyis körülbelül 150 millió kilométernek felel meg.

Az üstökös így pályájának legtávolabbi szakaszán mintegy 1,5 billió kilométerre kerülhet a Naptól. Ekkora távolságból a róla visszaverődő fénynek körülbelül 0,15 évre lenne szüksége ahhoz, hogy eljusson a Földre.

Az égitest rendkívül hosszú keringési ideje is figyelemre méltó: 

345 ezer évre van szüksége ahhoz, hogy egyszer megkerülje a Napot.

Az Euclid-űrtávcső
Az Euclid-űrtávcső
Fotó: ESA

Még sok a kérdőjel az üstökös körül

Az üstökösről egyelőre keveset tudunk. Mivel az Euclid elsősorban távoli galaxisokat vizsgál, az égitest részletesebb tanulmányozásához más, a Naprendszer kutatására alkalmas eszközökre lesz szükség. Valeria Pettorino, az Euclid-projekt tudományos szakértője szerint az új üstökös nem megfelelő célpont a Comet Interceptor-küldetés számára. A felfedezés ugyanakkor lehetőséget adott annak kipróbálására, hogyan működhet együtt a jövőben a két program kutatócsoportja.

 

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