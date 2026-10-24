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óraátállítás

Nem mindenki alszik jobban az óraátállítás után – ezek a tünetek jelentkezhetnek

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Vasárnap hajnalban egy órával visszaállítjuk az órákat, így elvileg egy órával tovább alhatunk. A téli időszámításra való átállás azonban nem mindenkinek jelent pihentetőbb éjszakát. Egyeseknél átmeneti alvászavar, nappali fáradtság vagy koncentrációs nehézség is jelentkezhet az óraátállítás miatt.
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óraátállításalvástünetek

2026. október 25-én, vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat. Az óraátállítás azt jelenti, hogy a hivatalos idő szerint egy órával hosszabb lesz az éjszaka, de a szervezet belső órája nem feltétlenül alkalmazkodik azonnal az új napirendhez.

Nem mindenki alszik jobban az óraátállítás után – ezek a tünetek jelentkezhetnek
Nem mindenki alszik jobban az óraátállítás után – ezek a tünetek jelentkezhetnek - Fotó: Pexels

Miért zavarhatja meg az alvást az óraátállítás?

Az emberi szervezet működését részben a cirkadián ritmus szabályozza. Ez a belső biológiai időzítő hatással van az alvás és ébrenlét váltakozására, a hormonális folyamatokra és a testhőmérséklet napi ingadozására.

A természetes fény különösen fontos szerepet játszik a belső óra összehangolásában. Amikor a hivatalos idő hirtelen megváltozik, egyeseknek néhány napra lehet szükségük az alkalmazkodáshoz.

Ezek a tünetek jelentkezhetnek

Az óraátállítás környékén egyesek a következő panaszokat tapasztalhatják:

  • Nehezebb elalvás vagy a megszokottnál korábbi ébredés.
  • Nappali álmosság és fáradtság.
  • Csökkent koncentráció.
  • Ingerlékenység vagy hangulatingadozás.
  • A megszokott alvásritmus átmeneti felborulása.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem mindenkinél jelentkeznek tünetek, és az őszi óraátállítás hatásai nem azonosak a tavaszi átálláséival.

A korábbi sötétedés is befolyásolhatja a közérzetet

Az őszi óraátállítás után a hivatalos idő szerint korábban lesz naplemente. A rövidebb nappalok és a csökkenő természetes fény egyes emberek hangulatára és energiaszintjére is hatással lehetnek. A szezonális hangulati változások azonban nem vezethetők vissza kizárólag az óraátállításra.

Mit tehetünk a könnyebb alkalmazkodásért?

Az alvásszakértők általános tanácsai szerint érdemes következetes lefekvési és ébredési időpontot tartani. Segíthet a reggeli természetes fény, a rendszeres mozgás és az esti erős fényterhelés csökkentése.

A késő esti koffeinfogyasztás és a túlzott alkoholfogyasztás ronthatja az alvás minőségét.

Ha valakinél az alvási panaszok tartósan fennállnak, vagy jelentősen befolyásolják a mindennapi életét, érdemes orvossal konzultálnia.

Nem mindenki reagál ugyanúgy

Az óraátállítás hatása egyénenként eltérő. Az alvási szokások, az életkor, a munkarend és a korábban fennálló alvásproblémák egyaránt befolyásolhatják az alkalmazkodást. A legtöbb ember számára a változás átmeneti, de a megfelelő alvási szokások fenntartása ilyenkor is fontos.

 

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