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meteor

Érdemes az eget nézni, páratlan látványban lesz részed

1 órája
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Október 21-ről 22-re virradó éjszaka éri el csúcspontját az ősz legismertebb meteorraja. Az Orionidák a Halley-üstökös törmelékéből származnak, és az év leggyorsabb hullócsillagai közé tartoznak.
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meteorüstökösmeteorraj

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint az Orionidák október 2. és november 7. között aktívak, de a legtöbb meteort október 21-ről 22-re virradó éjszaka figyelhetjük meg. A raj különlegessége, hogy porszemcséi a Naprendszer egyik leghíresebb üstököséből származnak.

Az Orionidák meteorraj egy 2025-ös felvételen
Az Orionidák meteorraj egy 2025-ös felvételen
Fotó: DAI JIANFENG / XINHUA

Hogyan jönnek létre az Orionidák?

A meteorraj a Halley-üstökös napközeli elhaladásakor keletkezik. Amikor az égitest megközelíti a Napot, a felszíne felmelegszik, a kiáramló gázok pedig porszemcséket sodornak magukkal. Ezek az apró részecskék szétszóródnak az üstökös pályája mentén, és hosszú ideig a világűrben maradnak.

A Föld évente kétszer is áthalad ezen a törmeléksávon: 

  • októberben az Orionidák, 
  • május elején pedig az Éta Aquaridák meteorraját alkotják. 

Amikor a porszemcsék hatalmas sebességgel belépnek bolygónk légkörébe, villanásszerű, látványos fényjelenséget hoznak létre.

A Halley-üstökös körülbelül 76 évente tér vissza a Nap közelébe. Legutóbb 1986-ban járt a belső Naprendszerben, a következő visszatérése pedig 2061-ben várható. Bár magát az üstököst ritkán láthatjuk, a róla korábban levált anyag minden évben pazar meteorrajt eredményez.

Miért különlegesek az Orionidák?

Az Orionidák az egyik leggyorsabb meteorraj. Részecskéi másodpercenként mintegy 66 kilométeres – azaz óránként csaknem 240 ezer kilométeres – sebességgel csapódnak a Föld atmoszférájába. A rendkívüli tempó miatt a részecskék előtt összenyomódó levegő felizzik, a kialakuló ionizált csatorna pedig fénylő meteorcsíkként jelenik meg az égen.

A raj tagjai általában mindössze néhány tizedmásodperc alatt átszelik az égboltot. Néhány fényesebb példány nyoma másodpercekig is megmaradhat, míg a különösen ragyogó tűzgömbök akár percekig fénylő nyomot hagyhatnak maguk után.

A meteorraj az Orion csillagképről kapta a nevét, mivel a Földről nézve a meteorok látszólag egy közös pontból, az Orion fényes csillaga, a Betelgeuze közeléből indulnak ki. A jelenség azonban optikai csalódás: a részecskék valójában egymással szinte párhuzamos pályán érkeznek.

Mikor érdemes megfigyelni az Orionidákat?

A szakemberek várakozása szerint az idei maximum idején ideális körülmények között óránként körülbelül 20 meteorra számíthatunk, bár a valóságban ennél általában kevesebb látható.

A megfigyelést az éjszaka első felében jelentősen nehezíti a Hold erős fénye. 

Október 22-én hajnali 2:35 körül azonban lenyugszik a Hold, így ezt követően lényegesen kedvezőbb feltételek mellett észlelhetjük a hullócsillagokat.

Hogyan figyelhetjük meg a meteorrajt?

Az Orionidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, sőt a szabad szemes észlelés a legalkalmasabb, mivel a meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek. Bár látszólag az Orion csillagkép irányából érkeznek, nem érdemes csak azt a területet nézni: a radiánstól távolabb hosszabb, látványosabb fénycsíkokat fedezhetünk fel.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló azt javasolja, hogy városi fényszennyezéstől távoli, szabad kilátást nyújtó helyszínt válasszunk. Szemünknek nagyjából 20–30 percre van szüksége a sötétséghez való alkalmazkodáshoz. A hűvös októberi éjszaka miatt érdemes rétegesen öltözködni és meleg itallal készülni.

Aki lemarad az október 21-ről 22-re virradó éjszakáról, annak sem kell csüggednie. Az Orionidák maximuma elhúzódik, így az azt követő napokon is sikerrel csíphetünk el egy-egy meteorcsíkot.

 

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