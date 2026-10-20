Érdemes az eget nézni, páratlan látványban lesz részed

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint az Orionidák október 2. és november 7. között aktívak, de a legtöbb meteort október 21-ről 22-re virradó éjszaka figyelhetjük meg. A raj különlegessége, hogy porszemcséi a Naprendszer egyik leghíresebb üstököséből származnak.

Az Orionidák meteorraj egy 2025-ös felvételen

Fotó: DAI JIANFENG / XINHUA

Hogyan jönnek létre az Orionidák?

A meteorraj a Halley-üstökös napközeli elhaladásakor keletkezik. Amikor az égitest megközelíti a Napot, a felszíne felmelegszik, a kiáramló gázok pedig porszemcséket sodornak magukkal. Ezek az apró részecskék szétszóródnak az üstökös pályája mentén, és hosszú ideig a világűrben maradnak.

A Föld évente kétszer is áthalad ezen a törmeléksávon:

októberben az Orionidák,

május elején pedig az Éta Aquaridák meteorraját alkotják.

Amikor a porszemcsék hatalmas sebességgel belépnek bolygónk légkörébe, villanásszerű, látványos fényjelenséget hoznak létre.

A Halley-üstökös körülbelül 76 évente tér vissza a Nap közelébe. Legutóbb 1986-ban járt a belső Naprendszerben, a következő visszatérése pedig 2061-ben várható. Bár magát az üstököst ritkán láthatjuk, a róla korábban levált anyag minden évben pazar meteorrajt eredményez.

Miért különlegesek az Orionidák?

Az Orionidák az egyik leggyorsabb meteorraj. Részecskéi másodpercenként mintegy 66 kilométeres – azaz óránként csaknem 240 ezer kilométeres – sebességgel csapódnak a Föld atmoszférájába. A rendkívüli tempó miatt a részecskék előtt összenyomódó levegő felizzik, a kialakuló ionizált csatorna pedig fénylő meteorcsíkként jelenik meg az égen.

A raj tagjai általában mindössze néhány tizedmásodperc alatt átszelik az égboltot. Néhány fényesebb példány nyoma másodpercekig is megmaradhat, míg a különösen ragyogó tűzgömbök akár percekig fénylő nyomot hagyhatnak maguk után.

A meteorraj az Orion csillagképről kapta a nevét, mivel a Földről nézve a meteorok látszólag egy közös pontból, az Orion fényes csillaga, a Betelgeuze közeléből indulnak ki. A jelenség azonban optikai csalódás: a részecskék valójában egymással szinte párhuzamos pályán érkeznek.