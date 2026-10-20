Érdemes az eget nézni, páratlan látványban lesz részed

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint az Orionidák október 2. és november 7. között aktívak, de a legtöbb meteort október 21-ről 22-re virradó éjszaka figyelhetjük meg. A raj különlegessége, hogy porszemcséi a Naprendszer egyik leghíresebb üstököséből származnak.
Hogyan jönnek létre az Orionidák?
A meteorraj a Halley-üstökös napközeli elhaladásakor keletkezik. Amikor az égitest megközelíti a Napot, a felszíne felmelegszik, a kiáramló gázok pedig porszemcséket sodornak magukkal. Ezek az apró részecskék szétszóródnak az üstökös pályája mentén, és hosszú ideig a világűrben maradnak.
A Föld évente kétszer is áthalad ezen a törmeléksávon:
- októberben az Orionidák,
- május elején pedig az Éta Aquaridák meteorraját alkotják.
Amikor a porszemcsék hatalmas sebességgel belépnek bolygónk légkörébe, villanásszerű, látványos fényjelenséget hoznak létre.
A Halley-üstökös körülbelül 76 évente tér vissza a Nap közelébe. Legutóbb 1986-ban járt a belső Naprendszerben, a következő visszatérése pedig 2061-ben várható. Bár magát az üstököst ritkán láthatjuk, a róla korábban levált anyag minden évben pazar meteorrajt eredményez.
Miért különlegesek az Orionidák?
Az Orionidák az egyik leggyorsabb meteorraj. Részecskéi másodpercenként mintegy 66 kilométeres – azaz óránként csaknem 240 ezer kilométeres – sebességgel csapódnak a Föld atmoszférájába. A rendkívüli tempó miatt a részecskék előtt összenyomódó levegő felizzik, a kialakuló ionizált csatorna pedig fénylő meteorcsíkként jelenik meg az égen.
A raj tagjai általában mindössze néhány tizedmásodperc alatt átszelik az égboltot. Néhány fényesebb példány nyoma másodpercekig is megmaradhat, míg a különösen ragyogó tűzgömbök akár percekig fénylő nyomot hagyhatnak maguk után.
A meteorraj az Orion csillagképről kapta a nevét, mivel a Földről nézve a meteorok látszólag egy közös pontból, az Orion fényes csillaga, a Betelgeuze közeléből indulnak ki. A jelenség azonban optikai csalódás: a részecskék valójában egymással szinte párhuzamos pályán érkeznek.
Mikor érdemes megfigyelni az Orionidákat?
A szakemberek várakozása szerint az idei maximum idején ideális körülmények között óránként körülbelül 20 meteorra számíthatunk, bár a valóságban ennél általában kevesebb látható.
A megfigyelést az éjszaka első felében jelentősen nehezíti a Hold erős fénye.
Október 22-én hajnali 2:35 körül azonban lenyugszik a Hold, így ezt követően lényegesen kedvezőbb feltételek mellett észlelhetjük a hullócsillagokat.
Hogyan figyelhetjük meg a meteorrajt?
Az Orionidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, sőt a szabad szemes észlelés a legalkalmasabb, mivel a meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek. Bár látszólag az Orion csillagkép irányából érkeznek, nem érdemes csak azt a területet nézni: a radiánstól távolabb hosszabb, látványosabb fénycsíkokat fedezhetünk fel.
Aki lemarad az október 21-ről 22-re virradó éjszakáról, annak sem kell csüggednie. Az Orionidák maximuma elhúzódik, így az azt követő napokon is sikerrel csíphetünk el egy-egy meteorcsíkot.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló azt javasolja, hogy városi fényszennyezéstől távoli, szabad kilátást nyújtó helyszínt válasszunk. Szemünknek nagyjából 20–30 percre van szüksége a sötétséghez való alkalmazkodáshoz. A hűvös októberi éjszaka miatt érdemes rétegesen öltözködni és meleg itallal készülni.