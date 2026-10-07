Feltárult az univerzum egyik legősibb titka – elképesztő dolgot találtak a kutatók

Az ősrobbanás utáni univerzum anyagáról kaptak minden eddiginél tisztább képet a fizikusok. A CERN kutatói olyan hullámokat és örvényeket figyeltek meg, amelyek megmutathatják, hogyan viselkedett az anyag az univerzum születése utáni első mikromásodpercekben.
Ilyen lehetett az univerzum az ősrobbanás után
A Nagy Hadronütköztetőben végzett kísérletek során a fizikusok kvark-gluon plazmát hoztak létre. Ez az a rendkívül forró anyagállapot, amely a kutatók szerint az univerzum legkorábbi időszakában létezhetett, amikor még a protonok és neutronok sem alakultak ki.
Az univerzum első pillanataiban több billió Celsius-fokos hőmérséklet uralkodhatott. A kvarkok és gluonok ekkor még szabadon mozogtak egy rendkívül sűrű közegben, amely csak néhány mikromásodpercig létezett, mielőtt az univerzum lehűlt, a részecskék pedig protonokká, neutronokká és más anyagi részecskékké álltak össze.
A CERN-ben nehézionokat gyorsítanak csaknem fénysebességre, majd egymásnak ütköztetik őket. A becsapódások során rendkívül rövid időre létrejöhet a korai univerzum anyagához hasonló kvark-gluon plazma. Most először sikerült közvetlen bizonyítékot találni arra, hogy ez az ősi anyag valóban folyadékszerűen reagál.
Különös hullámokat figyeltek meg a CERN kutatói
A nagy energiájú kvarkok áthaladtak a plazmán, közben pedig hullámokat, örvényeket és csóvákat keltettek maguk mögött. A kutatók ezt ahhoz hasonlítják, ahogy egy vízen haladó kacsa fodrokat hagy maga után.
A felfedezés azért fontos, mert arra utal, hogy a kvark-gluon plazma nem pusztán egymástól független részecskék tömege. A rendkívül sűrű közeg egyetlen folyadékként reagálhat az áthaladó kvarkokra, sőt annyira sűrű, hogy képes lassítani is őket. A kutatóknak korábban nehézséget okozott ezeknek a hullámoknak az elkülönítése. Most egy Z-bozon nevű részecskét használtak támpontként, amely alig lép kölcsönhatásba a plazmával, így megfigyelhetővé vált egyetlen kvark hatása.
Mit árul el a felfedezés az univerzum születéséről?
A kutatócsoport mintegy 13 milliárd részecskeütközés adatait vizsgálta át, és körülbelül 2000 olyan eseményt talált, amelyben Z-bozon keletkezett. Ezekben az esetekben újra és újra megjelentek a kvarkokhoz köthető folyadékszerű hullámok.
A következő lépésben azt vizsgálják majd, milyen nagyra nőnek ezek a hullámok, milyen gyorsan terjednek és mennyi idő alatt tűnnek el. Ezekből az adatokból még pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan viselkedett az anyag az univerzum születése utáni első mikromásodpercekben.
Az eredeti cikk a ScienceDaily.com oldalán jelent meg.
Mi volt az ősrobbanás előtt? A válasz meglepő
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