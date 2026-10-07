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univerzum

Feltárult az univerzum egyik legősibb titka – elképesztő dolgot találtak a kutatók

15 perce
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CERN, a Nagy Hadronütköztető. Az univerzum születése és az ősrobbanás. Kvarkok, hullámok, örvények. A korai univerzum anyagának egyik legősibb titkához kerültek közelebb a kutatók.
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Az ősrobbanás utáni univerzum anyagáról kaptak minden eddiginél tisztább képet a fizikusok. A CERN kutatói olyan hullámokat és örvényeket figyeltek meg, amelyek megmutathatják, hogyan viselkedett az anyag az univerzum születése utáni első mikromásodpercekben.

ősrobbanás: Ilyen lehetett az univerzum az ősrobbanás után
Ősrobbanás: Az univerzum első pillanataiban több billió Celsius-fokos hőmérséklet uralkodhatott (illusztráció) Forrás: Pexels

Ilyen lehetett az univerzum az ősrobbanás után

A Nagy Hadronütköztetőben végzett kísérletek során a fizikusok kvark-gluon plazmát hoztak létre. Ez az a rendkívül forró anyagállapot, amely a kutatók szerint az univerzum legkorábbi időszakában létezhetett, amikor még a protonok és neutronok sem alakultak ki.

Az univerzum első pillanataiban több billió Celsius-fokos hőmérséklet uralkodhatott. A kvarkok és gluonok ekkor még szabadon mozogtak egy rendkívül sűrű közegben, amely csak néhány mikromásodpercig létezett, mielőtt az univerzum lehűlt, a részecskék pedig protonokká, neutronokká és más anyagi részecskékké álltak össze.

A CERN-ben nehézionokat gyorsítanak csaknem fénysebességre, majd egymásnak ütköztetik őket. A becsapódások során rendkívül rövid időre létrejöhet a korai univerzum anyagához hasonló kvark-gluon plazma. Most először sikerült közvetlen bizonyítékot találni arra, hogy ez az ősi anyag valóban folyadékszerűen reagál.

Különös hullámokat figyeltek meg a CERN kutatói

A nagy energiájú kvarkok áthaladtak a plazmán, közben pedig hullámokat, örvényeket és csóvákat keltettek maguk mögött. A kutatók ezt ahhoz hasonlítják, ahogy egy vízen haladó kacsa fodrokat hagy maga után.

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A felfedezés azért fontos, mert arra utal, hogy a kvark-gluon plazma nem pusztán egymástól független részecskék tömege (illusztráció) Fotó: frrepik.com

A felfedezés azért fontos, mert arra utal, hogy a kvark-gluon plazma nem pusztán egymástól független részecskék tömege. A rendkívül sűrű közeg egyetlen folyadékként reagálhat az áthaladó kvarkokra, sőt annyira sűrű, hogy képes lassítani is őket. A kutatóknak korábban nehézséget okozott ezeknek a hullámoknak az elkülönítése. Most egy Z-bozon nevű részecskét használtak támpontként, amely alig lép kölcsönhatásba a plazmával, így megfigyelhetővé vált egyetlen kvark hatása.

Mit árul el a felfedezés az univerzum születéséről?

A kutatócsoport mintegy 13 milliárd részecskeütközés adatait vizsgálta át, és körülbelül 2000 olyan eseményt talált, amelyben Z-bozon keletkezett. Ezekben az esetekben újra és újra megjelentek a kvarkokhoz köthető folyadékszerű hullámok.

A következő lépésben azt vizsgálják majd, milyen nagyra nőnek ezek a hullámok, milyen gyorsan terjednek és mennyi idő alatt tűnnek el. Ezekből az adatokból még pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan viselkedett az anyag az univerzum születése utáni első mikromásodpercekben.

Az eredeti cikk a ScienceDaily.com oldalán jelent meg.

Mi volt az ősrobbanás előtt? A válasz meglepő

Évtizedeken át úgy tűnt, a Big Bang előtti időszak örökre megismerhetetlen marad. Most azonban egy új számítási módszer segítségével a kutatók az ősrobbanást megelőző időszakot vizsgálják, amiről korábban azt hittük, a fizika számára elérhetetlenek – és az eredmények teljesen átírhatják az univerzum eredetéről alkotott képünket.

 

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