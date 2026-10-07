Feltárult az univerzum egyik legősibb titka – elképesztő dolgot találtak a kutatók

Az ősrobbanás utáni univerzum anyagáról kaptak minden eddiginél tisztább képet a fizikusok. A CERN kutatói olyan hullámokat és örvényeket figyeltek meg, amelyek megmutathatják, hogyan viselkedett az anyag az univerzum születése utáni első mikromásodpercekben.

Ősrobbanás: Az univerzum első pillanataiban több billió Celsius-fokos hőmérséklet uralkodhatott (illusztráció) Forrás: Pexels

Ilyen lehetett az univerzum az ősrobbanás után

A Nagy Hadronütköztetőben végzett kísérletek során a fizikusok kvark-gluon plazmát hoztak létre. Ez az a rendkívül forró anyagállapot, amely a kutatók szerint az univerzum legkorábbi időszakában létezhetett, amikor még a protonok és neutronok sem alakultak ki.

Az univerzum első pillanataiban több billió Celsius-fokos hőmérséklet uralkodhatott. A kvarkok és gluonok ekkor még szabadon mozogtak egy rendkívül sűrű közegben, amely csak néhány mikromásodpercig létezett, mielőtt az univerzum lehűlt, a részecskék pedig protonokká, neutronokká és más anyagi részecskékké álltak össze.