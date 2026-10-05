Egészségesnek hitték ezeket az ételeket, aztán jött a kellemetlen meglepetés

Az Észak-karolinai Egyetem kutatócsoportja által vezetett vizsgálat középpontjában a növényi élelmiszerekben megtalálható természetes vegyület, az oxalát áll. Bár az oxalátnak nincs sok haszna az emberi szervezetben, önmagában nem is kifejezetten káros, nagy része a salakanyaggal távozik. A legújabb kutatások azonban arra utalnak, hogy egyes emberek emésztőrendszere nem dolgozza fel az oxalátot rendesen, ami bélrendszeri problémákhoz vezet.

A növényi élelmiszerekben található oxalát súlyosbíthatja a gyulladásos bélbetegségekben szenvedők állapotát az állatkísérletek szerint

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Miért problémás, ha több oxalát marad a szervezetben?

A Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology című folyóiratban közzétett kutatás egyik részében összesen 46 embernél vetették össze az étrenddel bevitt oxalát mennyiségét a székletben kimutatható mennyiséggel. Két különböző elemzési módszert alkalmaztak. A résztvevők között Crohn-betegségben (CD) – a gyulladásos bélbetegségek egyik fő típusában – szenvedők is voltak.

Most először figyeltük meg, hogy bár az IBD-betegek és az egészséges kontrollszemélyek hasonló mennyiségű növényi élelmiszert fogyasztottak, a CD-betegek székletében mégis több oxalát volt

– mondta Anna Salvador, az egyetem emésztőrendszer-kutatással foglalkozó biológusa. „Ez azt jelezte számunkra, hogy nem pusztán az számít, mit esznek a betegek. Valami alapvetően különbözik abban, ahogy a bélrendszerük kezeli az oxalátot.”

A kutatók az SLC26A2 és SLC26A3 nevű transzporter fehérjéket is megvizsgálták, amelyek felveszik az oxalátot a bélből. Több száz, Crohn-betegektől, fekélyes vastagbélgyulladásban (a másik fő IBD-típus) szenvedőktől és egészséges kontrollszemélyektől származó szövetminta elemzése során kiderült, hogy

az IBD-s mintákban kevésbé voltak aktívak az ezen fehérjéket termelő gének.

Egerekben súlyosbodott a gyulladás

A tanulmány egy másik része olyan egereket vizsgált, amelyeknél mesterségesen idéztek elő IBD-hez hasonló bélgyulladást. A kísérletek kimutatták, hogy a több oxalátot fogyasztó állatok állapota több szempontból is rosszabbodott:

jelentősebb mértékben csökkent a testtömegük,

bélgyulladásuk erősebb volt és tovább tartott,

emellett kisebb eséllyel maradtak életben.

A kutatók laboratóriumi körülmények között az egerek immunsejtjeinek oxalátra adott reakcióját is megvizsgálták. A vegyület fokozta a gyulladásos választ, vagyis az oxalát és az IBD közötti kapcsolat inkább az immunrendszer reakciójára, és nem a közvetlen sejtkárosodásra vezethető vissza.