Egészségesnek hitték ezeket az ételeket, aztán jött a kellemetlen meglepetés

Az Észak-karolinai Egyetem kutatócsoportja által vezetett vizsgálat középpontjában a növényi élelmiszerekben megtalálható természetes vegyület, az oxalát áll. Bár az oxalátnak nincs sok haszna az emberi szervezetben, önmagában nem is kifejezetten káros, nagy része a salakanyaggal távozik. A legújabb kutatások azonban arra utalnak, hogy egyes emberek emésztőrendszere nem dolgozza fel az oxalátot rendesen, ami bélrendszeri problémákhoz vezet.
Miért problémás, ha több oxalát marad a szervezetben?
A Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology című folyóiratban közzétett kutatás egyik részében összesen 46 embernél vetették össze az étrenddel bevitt oxalát mennyiségét a székletben kimutatható mennyiséggel. Két különböző elemzési módszert alkalmaztak. A résztvevők között Crohn-betegségben (CD) – a gyulladásos bélbetegségek egyik fő típusában – szenvedők is voltak.
Most először figyeltük meg, hogy bár az IBD-betegek és az egészséges kontrollszemélyek hasonló mennyiségű növényi élelmiszert fogyasztottak, a CD-betegek székletében mégis több oxalát volt
– mondta Anna Salvador, az egyetem emésztőrendszer-kutatással foglalkozó biológusa. „Ez azt jelezte számunkra, hogy nem pusztán az számít, mit esznek a betegek. Valami alapvetően különbözik abban, ahogy a bélrendszerük kezeli az oxalátot.”
A kutatók az SLC26A2 és SLC26A3 nevű transzporter fehérjéket is megvizsgálták, amelyek felveszik az oxalátot a bélből. Több száz, Crohn-betegektől, fekélyes vastagbélgyulladásban (a másik fő IBD-típus) szenvedőktől és egészséges kontrollszemélyektől származó szövetminta elemzése során kiderült, hogy
az IBD-s mintákban kevésbé voltak aktívak az ezen fehérjéket termelő gének.
Egerekben súlyosbodott a gyulladás
A tanulmány egy másik része olyan egereket vizsgált, amelyeknél mesterségesen idéztek elő IBD-hez hasonló bélgyulladást. A kísérletek kimutatták, hogy a több oxalátot fogyasztó állatok állapota több szempontból is rosszabbodott:
- jelentősebb mértékben csökkent a testtömegük,
- bélgyulladásuk erősebb volt és tovább tartott,
- emellett kisebb eséllyel maradtak életben.
A kutatók laboratóriumi körülmények között az egerek immunsejtjeinek oxalátra adott reakcióját is megvizsgálták. A vegyület fokozta a gyulladásos választ, vagyis az oxalát és az IBD közötti kapcsolat inkább az immunrendszer reakciójára, és nem a közvetlen sejtkárosodásra vezethető vissza.
Új terápiás célpontok és az étrend szerepe
A jövőbeli kutatások egyik lehetséges lépése az SLC26A2 és SLC26A3 szállítófehérjék célzott vizsgálata lehet, hogy biztosítsák az oxalát hatékony kiürülését a bélből.
Ennek kapcsán a kutatók egy harmadik oxalátszállító fehérjét, az SLC26A6-ot is megvizsgálták. Egy 131 Crohn-beteg bevonásával végzett elemzés során kimutatták, hogy az SLC26A6 gén alacsonyabb aktivitása a betegség súlyosabb formájával függ össze.
A Crohn-betegséggel vagy fekélyes vastagbélgyulladással élők számára ez a kutatás egy teljesen új terápiás megközelítést nyit meg
– hangsúlyozta Shehzad Sheikh genetikus, az Észak-karolinai Egyetem munkatársa.
Olyat, amely összekapcsolja a tányérjukon lévő ételt a bélrendszerükben lévő gyulladással.
A szakemberek nem javasolják a növényi élelmiszerek teljes kiiktatását az étrendből, de az oxalátbevitel mérséklése előnyös lehet.
A későbbiekben az oxalát eltávolítását segítő baktériumok támogatása is a kezelések részévé válhat. Nagyobb létszámú betegcsoportokkal végzett vizsgálatokra lesz szükség ahhoz, hogy megismerjük a háttérben húzódó mechanizmusokat, és azonosíthassuk azokat az egyéneket, akik érzékenyebbek lehetnek az oxalátra.