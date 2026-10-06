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Orosz tudósok bejelentették: emlő- és petefészekrák elleni gyógyszert fejlesztettek ki

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Elefuza néven az agresszív emlő- és petefészekrák kezelésére kifejlesztett gyógyszert jegyzett be az orosz egészségügyi minisztérium - közölte kedden a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Petrovax Pharm gyógyszergyártó vállalatra hivatkozva.
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oroszországria novosztyigyógyszerpetefészekrák

A cég szerint a tárca által bejegyzett Elefuza eredeti készítményt epiteliális petefészekrák, petevezetékrák, elsődleges peritoneális rák és a BRCA1/2-mutációval rendelkező betegeknél előforduló metasztatikus HER2-negatív emlőrák kezelésére szánták.

petefészekrák
Új gyógyszert jegyeztek be a petefészekrák kezelésére Oroszországban.
Fotó: Shutterstock /  

Petefészekrák elleni gyógyszert jegyeztek be Oroszországban

A gyógyszer regisztrációja lehetővé teszi az említett agresszív rákformák célzott terápiája lehetőségeinek bővítését és hozzáférhetőségének javítását.

A gyógyszert a Petrovax Pharm kínai partnerekkel együtt fejlesztette ki. A cég a teljes gyártási ciklust lokalizálni tervezi a saját kapacitásain.

 

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