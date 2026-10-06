Orosz tudósok bejelentették: emlő- és petefészekrák elleni gyógyszert fejlesztettek ki

A cég szerint a tárca által bejegyzett Elefuza eredeti készítményt epiteliális petefészekrák, petevezetékrák, elsődleges peritoneális rák és a BRCA1/2-mutációval rendelkező betegeknél előforduló metasztatikus HER2-negatív emlőrák kezelésére szánták.

Új gyógyszert jegyeztek be a petefészekrák kezelésére Oroszországban.

Fotó: Shutterstock /

Petefészekrák elleni gyógyszert jegyeztek be Oroszországban

A gyógyszer regisztrációja lehetővé teszi az említett agresszív rákformák célzott terápiája lehetőségeinek bővítését és hozzáférhetőségének javítását.

A gyógyszert a Petrovax Pharm kínai partnerekkel együtt fejlesztette ki. A cég a teljes gyártási ciklust lokalizálni tervezi a saját kapacitásain.