Segíthet a pisztácia az alvásban? Érdekes összefüggéseket találtak a kutatók

Az amerikai felnőttek közel egyharmada számolt be arról, hogy kevesebb mint 7 órát alszik éjszakánként, ami az ajánlott minimális mennyiség alatt van. Emellett közel minden ötödik embernek gondot okoz az alvás a legtöbb napon vagy akár minden nap. A kutatók a pisztácia alvásra gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálták, az erről szóló tanulmány a Cambridge University Press által kiadott Nutrition Research Reviews folyóiratban jelent meg.

A pisztácia több olyan összetevőt is tartalmaz, ami hozzájárulhat az alvás szabályozásához - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A vizsgálat során arra jutottak, hogy a pisztácia több olyan összetevőt is tartalmaz, ami hozzájárulhat az alvás szabályozásához. Ezek közé tartozik

a triptofán nevű aminosav,

a B6-vitamin,

a magnézium,

a rostok,

a polifenolok

és a növényi eredetű melatonin, más néven fitomelatonin.

A triptofánból a szervezet szerotonint, majd melatonint állíthat elő. A melatonin fontos szerepet játszik a szervezet alvás-ébrenlét ciklusának szabályozásában, vagyis abban, hogy mikor érezzük magunkat álmosnak, illetve ébernek.

A pisztácia egyéb összetevői szintén érdekesek lehetnek: a B6-vitamin és a magnézium részt vesznek több idegrendszeri folyamatban, a rostokat és a polifenolokat pedig a bélmikrobiommal és a bél-agy kommunikációval összefüggésben vizsgálják. A kutatók szerint ezek együttes jelenléte különösen érdekessé teszi a pisztáciát – írja az Eureka Alert.

Bizonyíték még nincs arra, hogy a pisztácia javítja az alvást

A tanulmány nem klinikai kísérlet volt, hanem korábbi kutatásokat értékeltek, és a lehetséges biológiai mechanizmusokat tekintették át.

A felvetés igazolásához megfelelően megtervezett, embereken végzett, kontrollált vizsgálatokra van szükség. A kutatók szerint azt is fontos lenne megvizsgálni, hogy mennyi pisztácia elfogyasztása lehet hatásos, és számít-e a pisztácia fajtája vagy feldolgozása.

A pisztácia hatásai

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