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pisztácia

Segíthet a pisztácia az alvásban? Érdekes összefüggéseket találtak a kutatók

55 perce
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Alvás szempontjából is érdekes dologra jöttek rá a kutatók a kedvelt nassolnivalóval kapcsolatban. A pisztácia olyan tápanyagokat és növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek az alvást szabályozó folyamatokban is szerepet játszanak.
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pisztáciakutatásalvás

Az amerikai felnőttek közel egyharmada számolt be arról, hogy kevesebb mint 7 órát alszik éjszakánként, ami az ajánlott minimális mennyiség alatt van. Emellett közel minden ötödik embernek gondot okoz az alvás a legtöbb napon vagy akár minden nap. A kutatók a pisztácia alvásra gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálták, az erről szóló tanulmány a Cambridge University Press által kiadott Nutrition Research Reviews folyóiratban jelent meg.

pisztácia
A pisztácia több olyan összetevőt is tartalmaz, ami hozzájárulhat az alvás szabályozásához - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A vizsgálat során arra jutottak, hogy a pisztácia több olyan összetevőt is tartalmaz, ami hozzájárulhat az alvás szabályozásához. Ezek közé tartozik

  • a triptofán nevű aminosav,
  • a B6-vitamin,
  • a magnézium,
  • a rostok,
  • a polifenolok
  • és a növényi eredetű melatonin, más néven fitomelatonin.

A triptofánból a szervezet szerotonint, majd melatonint állíthat elő. A melatonin fontos szerepet játszik a szervezet alvás-ébrenlét ciklusának szabályozásában, vagyis abban, hogy mikor érezzük magunkat álmosnak, illetve ébernek.

A pisztácia egyéb összetevői szintén érdekesek lehetnek: a B6-vitamin és a magnézium részt vesznek több idegrendszeri folyamatban, a rostokat és a polifenolokat pedig a bélmikrobiommal és a bél-agy kommunikációval összefüggésben vizsgálják. A kutatók szerint ezek együttes jelenléte különösen érdekessé teszi a pisztáciát – írja az Eureka Alert.

Bizonyíték még nincs arra, hogy a pisztácia javítja az alvást

A tanulmány nem klinikai kísérlet volt, hanem korábbi kutatásokat értékeltek, és a lehetséges biológiai mechanizmusokat tekintették át.

A felvetés igazolásához megfelelően megtervezett, embereken végzett, kontrollált vizsgálatokra van szükség. A kutatók szerint azt is fontos lenne megvizsgálni, hogy mennyi pisztácia elfogyasztása lehet hatásos, és számít-e a pisztácia fajtája vagy feldolgozása.

A pisztácia hatásai

Íme minden fontos tudnivaló a pisztácia jótékony hatásairól és egy mennyei recept.

 

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