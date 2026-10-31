Felbecsülhetetlen kincseket rejthetett a szekrény: döbbenetes, mi került elő

A Pompeji egyik legforgalmasabb ókori utcáján, a Via dell'Abbondanzán álló házban egy csaknem kétezer éve lezárt szekrény maradványait tárták fel a régészek. A felfedezésről a Reuters számolt be a régészeti park közleménye alapján. A kutatók a fából készült bútor nyomaiból rekonstruálták annak egyes részeit, a benne talált tárgyak pedig az egykori lakók mindennapjairól árulkodnak.

Pompeji egyik házában nyitottak fel egy ősi szekrényt. (Illusztráció.) Fotó: ALESSIO PADUANO / ANADOLU

Pompeji különleges leletei egy elfeledett élet történetét őrzik

A legérdekesebb felfedezések közé tartozik egy legalább 24 apró díszből álló nyaklánc, amelynek elemei csontból, üvegpasztából, agyagból és hegyikristályból készültek. A függők között Bes és Mercurius istenek ábrázolásai, valamint miniatűr kezek, lábak, fenyőtobozok és szőlőfürtök is szerepelnek.

Az ilyen, crepundia néven ismert ékszereket az ókori Rómában gyakran gyermekeknek adták. Egyszerre szolgáltak védelmező amulettként és csörgőként, amelynek hangja segített a felnőtteknek figyelemmel kísérni a kicsiket. Előfordult, hogy tulajdonosaik felnőttkorukban is megőrizték őket gyermekkori emlékként.

A szekrényben a régészek csipeszt, egy apró üveg parfümös vagy kenőcsös fiolát, füstölőtartót, valamint bronzból, üvegből és kerámiából készült edényeket is találtak. Főzőedények és egy fadobozban tárolt ólomsúlyok ugyancsak előkerültek, utóbbiak arra utalnak, hogy a ház valamelyik lakója kereskedelemmel foglalkozhatott.

Egy kis fonott tárolóban 38 bronzpénzre bukkantak. A kutatók szerint az, hogy a pénz és a feltehetően érzelmi értékkel bíró tárgyak is a házban maradtak, arra enged következtetni, hogy a lakóknak nem volt idejük összeszedni értékeiket a Vezúv Kr. u. 79-ben bekövetkezett kitörésekor.

Gabriel Zuchtriegel, a régészeti park igazgatója szerint bár nem állapítható meg biztosan, kik éltek az épületben, a tárgyak révén közelebb kerülhetünk mindennapi életük megismeréséhez. A házat a falakon talált feliratok alapján feltételesen egy Cornelius Maximus nevű férfihoz kötik.

Az épület homlokzatát már 1912-ben feltárták, a mögötte található helyiségek egy részét azonban csak most, egy átfogó helyreállítási program keretében vizsgálták meg.