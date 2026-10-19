Drámai változást tártak fel a magyar kutatók: veszélybe kerülhet 100 millió ember vízellátása

Prinz Gyula magyar geográfus és felfedező 1906-os, illetve 1909-es expedícióinak útvonalait rekonstruálta a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan formálta át Közép-Ázsia magashegységi környezetét az elmúlt 120 évben az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység.
A 2026 szeptemberében megtartott, egy hónapos expedíciót Szilassi Péter, az SZTE Természeti és Környezetföldrajz Tanszékének professzora vezette. A kutatók és hallgatók 1600 és 3800 méter közötti magasságban végeztek geodéziai méréseket, drónfelvételeket készítettek és feltérképezték a terepet.
Prinz egykori térképeit korszerű koordináta-rendszerekbe illesztették, így több eredeti táborhelyét néhány méteres pontossággal sikerült azonosítani. A csapat azokat a helyszíneket is felkereste, ahol a felfedező fényképeket és panorámarajzokat készített.
Eltűntek a hófoltok Prinz Gyula egykori fényképének helyszínéről
A kutatók 117 év után jutottak el újra a 3080 méter magasan fekvő Köl-Törhöz, amelyet Prinz 1909-ben fedezett fel, és felesége után Lilly-tónak nevezett el. A történelmi fényképpel összevetve kiderült, hogy az akkori hófoltok teljesen eltűntek, a tó vízszintje pedig legalább két méterrel csökkent.
Az Asu-Tor-gleccsernél egy 120 éves rajz és a jelenlegi állapot összehasonlítása jelentős jégveszteséget mutatott. Más helyszíneken a bányászat, az infrastruktúra kiépítése és a turizmus is látványosan átalakította a tájat.
A kazahsztáni Sunkar faluban a Prinz által leírt gyümölcsösök és zöldségeskertek helyét nagyrészt cserjés növényzet foglalta el. Az egykor működő mintegy tucatnyi vízimalomból csupán egy romjai maradtak fenn. A csökkenő vízhozam miatt az öntözőrendszerek használhatatlanná váltak.
A kirgizisztáni Os közelében az évszázados öntözőcsatornákat egyre inkább vezetékes vízhálózat váltja fel, amely már elsősorban a növekvő lakosság igényeit szolgálja.
Akár százmillió ember vízellátása is érintett
A Tien-san gleccserei Közép-Ázsia legfontosabb ivóvíz- és öntözővízforrásai közé tartoznak. A becslések szerint 80–100 millió ember függ tőlük ivóvíz, mezőgazdasági öntözés vagy energiatermelés céljából.
A szegedi kutatók Prinz 1906-os térképeit, az 1970-es évek szovjet katonai térképeit, valamint mai drón- és műholdfelvételeket vetnek össze, hogy meghatározzák a gleccserek visszahúzódásának mértékét és sebességét. Az eredmények a térség fenntartható vízgazdálkodásának megtervezését is segíthetik – közölte a Szegedi Tudományegyetem.