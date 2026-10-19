Drámai változást tártak fel a magyar kutatók: veszélybe kerülhet 100 millió ember vízellátása

Prinz Gyula magyar geográfus és felfedező 1906-os, illetve 1909-es expedícióinak útvonalait rekonstruálta a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan formálta át Közép-Ázsia magashegységi környezetét az elmúlt 120 évben az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység.

Prinz Gyula nyomába eredtek a szegedi kutatók. Fotó: SZTE

A 2026 szeptemberében megtartott, egy hónapos expedíciót Szilassi Péter, az SZTE Természeti és Környezetföldrajz Tanszékének professzora vezette. A kutatók és hallgatók 1600 és 3800 méter közötti magasságban végeztek geodéziai méréseket, drónfelvételeket készítettek és feltérképezték a terepet.

Prinz egykori térképeit korszerű koordináta-rendszerekbe illesztették, így több eredeti táborhelyét néhány méteres pontossággal sikerült azonosítani. A csapat azokat a helyszíneket is felkereste, ahol a felfedező fényképeket és panorámarajzokat készített.

Eltűntek a hófoltok Prinz Gyula egykori fényképének helyszínéről

A kutatók 117 év után jutottak el újra a 3080 méter magasan fekvő Köl-Törhöz, amelyet Prinz 1909-ben fedezett fel, és felesége után Lilly-tónak nevezett el. A történelmi fényképpel összevetve kiderült, hogy az akkori hófoltok teljesen eltűntek, a tó vízszintje pedig legalább két méterrel csökkent.

Az Asu-Tor-gleccsernél egy 120 éves rajz és a jelenlegi állapot összehasonlítása jelentős jégveszteséget mutatott. Más helyszíneken a bányászat, az infrastruktúra kiépítése és a turizmus is látványosan átalakította a tájat.

A kazahsztáni Sunkar faluban a Prinz által leírt gyümölcsösök és zöldségeskertek helyét nagyrészt cserjés növényzet foglalta el. Az egykor működő mintegy tucatnyi vízimalomból csupán egy romjai maradtak fenn. A csökkenő vízhozam miatt az öntözőrendszerek használhatatlanná váltak.

Prinz Gyula 120 évvel ezelőtti rajzának és a Szegedi Tudományegyetem expedíciója által készített fényképnek az összehasonlítása feltűnő jégveszteséget mutat az Ashu-Tor gleccserből. Fotó: SZTE

A kirgizisztáni Os közelében az évszázados öntözőcsatornákat egyre inkább vezetékes vízhálózat váltja fel, amely már elsősorban a növekvő lakosság igényeit szolgálja.

Akár százmillió ember vízellátása is érintett

A Tien-san gleccserei Közép-Ázsia legfontosabb ivóvíz- és öntözővízforrásai közé tartoznak. A becslések szerint 80–100 millió ember függ tőlük ivóvíz, mezőgazdasági öntözés vagy energiatermelés céljából.