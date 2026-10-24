Alzheimer-kór: meglepő hatást fedeztek fel a probiotikumoknál

A 24 hetes vizsgálatban 87, korai kognitív zavarral élő idősebb felnőtt vett részt. Közülük 40-en naponta három baktériumtörzset tartalmazó probiotikumokat szedtek, 47-en pedig placebót kaptak. Kettős vak vizsgálat volt: sem a résztvevők, sem a kutatók nem tudták, ki melyik csoportba tartozik.

A probiotikumok hat hónapos szedése során csökkent az Alzheimer-kór egyik vérből kimutatható jelzőanyagának szintje

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Probiotikumokkal a jobb szellemi teljesítményért?

A probiotikumot szedők jobb eredményt értek el a demencia súlyosságát mérő teszten. Teljesítményük javult a vizuális információk értelmezését, a térbeli viszonyok felismerését és az összetett alakzatok lerajzolását vizsgáló feladatokban is. Néhány esetben azonban nem volt statisztikailag jelentős a különbség a placebocsoporthoz képest.

A kutatók kimutatták a pTau181 nevű biomarker szintjének jelentős csökkenését is. Ez a vérben található fehérje az Alzheimer-kórral áll összefüggésben, és a tau-fehérje egyik módosult formájának mennyiségét jelzi.

A tau-fehérje kóros elváltozásai károsíthatják az idegsejtek működését, a pTau181 szintje pedig már a demencia tüneteinek megjelenése előtt megemelkedhet.

Hogyan befolyásolhatják a probiotikumok az agy működését?

A kutatók szerint a kedvező változások hátterében a bélmikrobiom és az agy közötti kapcsolat áll. A bélrendszerben élő mikroorganizmusok ugyanis az immunrendszeren keresztül az idegrendszer működését satisfies is befolyásolhatják.

A vizsgálat során a legtöbb gyulladásos jelzőanyag szintje csak kismértékben változott. Ugyanakkor az IL-1β nevű gyulladásos molekula mennyisége jelentősebben csökkent a probiotikumot szedőknél. Ez arra utal, hogy a készítmény mérsékelhet bizonyos gyulladásos folyamatokat, ami védheti az agy egészségét.

A Journal of Alzheimer's Disease folyóiratban közölt eredmények biztatóak, de egyelőre előzetesnek tekinthetők. A kutatás nem bizonyítja, hogy a probiotikumok közvetlenül csökkentik az agyban felhalmozódó kóros tau-fehérjekötegeket, vagy megelőzik az Alzheimer-kórt.

A hosszú távú hatások igazolásához nagyobb létszámú és hosszabb vizsgálatokra van szükség. Ezek során képalkotó eljárásokkal is ellenőrizni kell,hogy a kedvező vérvizsgálati eredmények valóban az agyi elváltozások mérséklődését jelentik-e.