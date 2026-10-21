Történelmi rejtélyt oldhat meg a földből előkerült puska

A lengyel beszámoló szerint a Lublini Történelmi Alapítvány engedéllyel dolgozó kutatói két erősen korrodálódott fegyveralkatrészt emeltek ki a földből. A töredékek egy elöltöltős, sima csövű kovás puska csövéből származhatnak.

Meghajlított és összetört puska mesélhet egy több száz éves csatáról. (A kép illusztráció)

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Több száz éves puska került elő, a hiányzó része még a földben lehet

A két darab körülbelül 41, illetve 21 centiméter hosszú, de nem illeszkedik egymáshoz, ezért a cső középső része továbbra is hiányzik. A fegyvert valamikor meghajlították és eltörték, más alkatrészeket azonban nem találtak a közelében.

A Heritage Daily ismertetése szerint az egyik töredéken megmaradt a lőporkamra és a gyújtónyílás, a másik pedig a cső torkolati része. A cső átmérője elöl körülbelül 21, hátul pedig 25 milliméter. A felületén olyan fémelemek is láthatók, amelyek a töltővessző rögzítésére vagy vezetésére szolgálhattak.

A lelet helyét GPS-szel rögzítették. A terület azon az útvonalon fekszik, amelyen a lengyel csapatok az 1792-es dubienkai csata után visszavonultak, miközben az orosz erők üldözték őket. A sérülések, a lelőhely és a korábban előkerült katonai tárgyak alapján elképzelhető az összefüggés, de ezt további vizsgálatokkal kell igazolni.

Az előzetes értékelés szerint a cső egy 18. század végi vagy 19. század eleji gyalogsági muskétához tartozhatott. A kutatók ugyanakkor azt sem zárják ki, hogy vadászfegyverből vagy egy későbbi puskából származik.

A töredékeket konzerválják és összehasonlító vizsgálatoknak vetik alá. A szakemberek abban bíznak, hogy ezek segítségével meghatározhatják a fegyver pontos típusát és eredetét. Elképzelhető, hogy a cső hiányzó része még mindig a földben van.