Aggasztó adatok: drasztikusan megnőhet a rákos esetek száma 2050-re

Az Amerikai Rákellenes Társaság (ACS) vezetésével készült új, átfogó elemzés aggasztó képet fest a rák globális helyzetéről. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a betegség okozta teher jelentős része csökkenthető lenne megelőzéssel, korábbi felismeréssel és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáféréssel.

A legújabb adatok alapján élete során nagyjából minden ötödik embernél alakul ki rák. (Képünk illusztráció) Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A 2026-os globális rákstatisztikák szerint 2024-ben világszerte közel 21 millió embernél diagnosztizáltak rákot, és mintegy 9,8 millióan haltak meg a betegség következtében. Becslések szerint élete során nagyjából minden ötödik embernél alakul ki rák. A férfiak körülbelül kilencedikét, a nőknek pedig tizenharmadikát fenyegeti annak kockázata, hogy rák miatt haljanak meg.

A következő évtizedekben várhatóan tovább nő a megbetegedések száma. A kutatók becslése szerint 2050-re évente már mintegy 34 millió új rákos eset fordulhat elő világszerte. Ez 2024-hez képest 67 százalékos növekedést jelent, amelyet elsősorban a világ népességének növekedése és öregedése magyaráz.

A rákos halálesetek közel fele megelőzhető lehetne

A rák a 21. század egyik legnagyobb közegészségügyi kihívása, és világszerte a várható élettartam növelésének egyik fő akadálya. A betegség mértékének és földrajzi eloszlásának megértése elengedhetetlen a hatékony és méltányos megelőzési és ellenőrzési erőfeszítések irányításához

- mondta Dr. Hyuna Sung. Az Amerikai Rákellenes Társaság rákkutatási részlegének vezető kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint ugyan a globális rákteher és a régiók közötti jelentős egyenlőtlenségek aggasztóak, az adatok egyben a beavatkozási lehetőségekre is rámutatnak.

A kutatók becslése szerint a rákos halálesetek közel fele elkerülhető lenne olyan módosítható kockázati tényezők csökkentésével, mint például a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. A halálesetek további jelentős része pedig a daganatok korábbi felismerésével és az időben megkezdett kezeléssel előzhető meg.

Az ACS és a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) kutatói a GLOBOCAN adatbázis 2024-re vonatkozó becsléseit elemezték. Azt vizsgálták, hogyan alakul a rákos megbetegedések és halálesetek száma az egyes régiókban és a különböző fejlettségű országokban, majd a demográfiai trendek alapján azt is megbecsülték, milyen lehet a globális rákteher 2050-ben.