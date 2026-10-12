Aggasztó adatok: drasztikusan megnőhet a rákos esetek száma 2050-re

Az Amerikai Rákellenes Társaság (ACS) vezetésével készült új, átfogó elemzés aggasztó képet fest a rák globális helyzetéről. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a betegség okozta teher jelentős része csökkenthető lenne megelőzéssel, korábbi felismeréssel és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáféréssel.
A 2026-os globális rákstatisztikák szerint 2024-ben világszerte közel 21 millió embernél diagnosztizáltak rákot, és mintegy 9,8 millióan haltak meg a betegség következtében. Becslések szerint élete során nagyjából minden ötödik embernél alakul ki rák. A férfiak körülbelül kilencedikét, a nőknek pedig tizenharmadikát fenyegeti annak kockázata, hogy rák miatt haljanak meg.
A következő évtizedekben várhatóan tovább nő a megbetegedések száma. A kutatók becslése szerint 2050-re évente már mintegy 34 millió új rákos eset fordulhat elő világszerte. Ez 2024-hez képest 67 százalékos növekedést jelent, amelyet elsősorban a világ népességének növekedése és öregedése magyaráz.
A rákos halálesetek közel fele megelőzhető lehetne
A rák a 21. század egyik legnagyobb közegészségügyi kihívása, és világszerte a várható élettartam növelésének egyik fő akadálya. A betegség mértékének és földrajzi eloszlásának megértése elengedhetetlen a hatékony és méltányos megelőzési és ellenőrzési erőfeszítések irányításához
- mondta Dr. Hyuna Sung. Az Amerikai Rákellenes Társaság rákkutatási részlegének vezető kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint ugyan a globális rákteher és a régiók közötti jelentős egyenlőtlenségek aggasztóak, az adatok egyben a beavatkozási lehetőségekre is rámutatnak.
A kutatók becslése szerint a rákos halálesetek közel fele elkerülhető lenne olyan módosítható kockázati tényezők csökkentésével, mint például a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. A halálesetek további jelentős része pedig a daganatok korábbi felismerésével és az időben megkezdett kezeléssel előzhető meg.
Az ACS és a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) kutatói a GLOBOCAN adatbázis 2024-re vonatkozó becsléseit elemezték. Azt vizsgálták, hogyan alakul a rákos megbetegedések és halálesetek száma az egyes régiókban és a különböző fejlettségű országokban, majd a demográfiai trendek alapján azt is megbecsülték, milyen lehet a globális rákteher 2050-ben.
Jelentős különbségek vannak a világ egyes régiói között
A rák előfordulása jelentősen eltér az egyes régiókban: a különbség akár négyszeres-ötszörös is lehet. A legmagasabb arányt Ausztráliában és Új-Zélandon, a legalacsonyabbat Afrika egyes részein és Dél-Közép-Ázsiában mérték.
A halálozási arányok között körülbelül kétszeres eltérés mutatkozott. A férfiaknál Kelet-Európában, a nőknél pedig Melanéziában volt a legmagasabb a rák okozta halálozás.
A tüdőrák továbbra is vezeti a listát
A tüdőrák világszerte a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus, és ez okozza a legtöbb rákos halálesetet is. A legfontosabb kockázati tényező továbbra is a dohányzás. 2024-ben közel 2,6 millió új esetet és mintegy 1,9 millió halálesetet regisztráltak, ami az összes rákos megbetegedés 13, illetve a halálesetek 19 százalékát jelentette.
A nőknél az emlőrák volt a leggyakoribb daganattípus, világszerte mintegy 2,4 millió új esettel és 694 ezer halálesettel. A túlélési esélyek azonban jelentősen eltérnek: Nyugat-Afrikában a nők körében körülbelül kétszer nagyobb az emlőrák miatti halálozás kockázata, mint Ausztráliában és Új-Zélandon, ami részben a diagnózishoz és kezeléshez való eltérő hozzáféréssel magyarázható.
A vastagbél-, a máj- és a prosztatarák is jelentős terhet okoz
A vastagbélrák 2024-ben a harmadik leggyakrabban diagnosztizált daganat volt, több mint 2 millió új esettel és 918 ezer halálesettel. A májrák mintegy 843 ezer új megbetegedést és 732 ezer halálesetet okozott.
A férfiaknál a prosztatarák volt a második leggyakoribb daganat, mintegy 1,5 millió új esettel és 420 ezer halálesettel. A halálozás különösen magas volt a Karib-térségben és a Szaharától délre fekvő Afrikában.
A gyomor-, a méhnyak- és a hasnyálmirigyrák is komoly veszélyt jelent
A gyomorrák 2024-ben mintegy 980 ezer új esetet és 642 ezer halálesetet okozott, a legmagasabb arányokat Kelet-Ázsiában mérték.
A méhnyakrák továbbra is a megelőzhető daganatos halálesetek egyik jelentős oka. 26 országban ez okozta a legtöbb rákos halálesetet a nők körében, főként Szubszaharai Afrikában, valamint Dél- és Közép-Amerika egyes részein.
A hasnyálmirigyrák az új esetek száma alapján csak a 11. helyen állt, mégis mintegy 491 ezer halálesetet okozott, ezzel a hatodik helyen állt a rákos halálozások között.
A pajzsmirigyrák közel 959 ezer új esettel a hatodik leggyakrabban diagnosztizált daganattípus volt 2024-ben.
A megelőzésnek óriási szerepe lehet
Bár a kutatók szerint a rákos megbetegedések száma a következő évtizedekben jelentősen növekedhet, hangsúlyozzák, hogy a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne.
Minden régió más-más kihívásokkal néz szembe a rákkal kapcsolatban, ezért minden országnak egyedi tervre van szüksége a rák növekvő terhének enyhítésére. A rákmegelőzésnek azonban minden ország legfontosabb prioritásának kell lennie
- mondta Dr. Ahmedin Jemal, az Amerikai Rákellenes Társaság felügyeleti és egészségügyi méltányossági tudományért felelős alelnöke és a tanulmány társszerzője.
A kutató szerint az országoknak nagyobb hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy segítsék az embereket a dohányzás abbahagyásában, megelőzzék a rákkal összefüggő fertőzéseket, csökkentsék az alkoholfogyasztást, támogassák az egészséges testsúly fenntartását, valamint ösztönözzék a rendszeres testmozgást - írta a Science Daily.