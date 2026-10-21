Új veszélyre figyelmeztetnek a rákkutatók: a méret is számít

A Virginia Tech kutatói olyan ráksejtek tulajdonságait vizsgálták, amelyek a szokásos két kromoszómakészlet helyett négyet tartalmaznak. Ezek az úgynevezett tetraploid sejtek az emberi daganatokban is előfordulnak. Laboratóriumban úgy állították elő őket, hogy a kromoszómák megkettőzésekor leállították a sejtosztódást.

A ráksejtek mérete alapvetően befolyásolhatja a túlélést (illusztráció)

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Miért veszélyesebbek a kisebb ráksejtek?

A kétszeres kromoszómaszám miatt a kutatók nagyjából kétszer akkora sejtekre számítottak, ám egyes példányok a vártnál 25–30 százalékkal kisebbek lettek.

Ezek a sejtek gyorsabban növekedtek, könnyebben behatoltak a környező szövetekbe, és jobban ellenálltak egyes daganatellenes szereknek, mint a nagyobb tetraploid társaik.

Az egérkísérletek során is azt figyelték meg, hogy a kisebb sejteket tartalmazó daganatok gyakran gyorsabban nőnek. Hasonló összefüggésre bukkantak a vastag- és végbélrákból, valamint az emlőrákból származó sejtek vizsgálatakor is.

Egy másik vizsgálat szerint a tetraploid sejtek még kis számban is támogatják a daganat növekedését. Elősegítették ugyanis a szövetek szerkezeti támasztásáért felelős, nem daganatos kötőszöveti sejtek bevonását a tumorba. Ezek a kötőszöveti sejtek kedvező környezetet teremtettek a daganat fejlődéséhez. Így a tumorok annak ellenére is gyorsan növekedtek, hogy bennük idővel csökkent a tetraploid sejtek aránya.

Mit árul el a sejtméret a betegek kilátásairól?

A kutatócsoport a több ezer beteg mintáit tartalmazó Rákgenom-atlaszt is elemezte. Több daganattípus esetében azt találták, hogy a kisebb tetraploid sejtek jelenléte rosszabb prognózissal és alacsonyabb túlélési aránnyal járt együtt.

A sejtméret tehát a kromoszómaszám mellett további fontos támpontot nyújthat a daganat agresszivitásának megítéléséhez.

A kutatók a következőkben az összefüggések mögött álló biológiai folyamatokat szeretnék részletesebben feltárni.

Az eredményeket a PNAS és a Cancer Research tudományos folyóiratokban mutatták be.